نيويورك تفكر في رفع ضرائب الشركات لتمويل برامج ممداني لرعاية الأطفال

- تدرس حاكمة نيويورك، كاثي هوشول، زيادة ضرائب الشركات لسد فجوة الميزانية وتمويل أولويات العمدة المنتخب زهران ممداني، الذي يخطط لتقديم خدمات مجانية بتكلفة 10 مليارات دولار. - يقترح ممداني رفع الحد الأعلى لضريبة الشركات إلى 11.5%، مما يرفع معدل الضرائب الفعلي إلى 19% داخل المدينة، وهو الأعلى في البلاد، لكن هوشول تحذر من تأثير ذلك على جذب الشركات والأفراد ذوي الدخل المرتفع. - رغم الوضع المالي الجيد للولاية بفضل إيرادات وول ستريت، تظل زيادة الضرائب خياراً احتياطياً لمواجهة فجوات مالية مستقبلية.

تدرس حاكمة نيويورك، كاثي هوشول، زيادة ضرائب على الشركات، ما يشكّل جزءاً من جهود أوسع لسد فجوة محتملة في الميزانية وتمويل بعض أولويات عمدة نيويورك المنتخب، زهران ممداني، وفقاً لما أوردته بلومبيرغ في تقرير اليوم الجمعة.

ممداني، الذي يتولى منصبه في يناير/كانون الثاني المقبل، خطط لتقديم خدمات مجانية مثل رعاية الأطفال والنقل، بتكلفة تقديرية تصل إلى 10 مليارات دولار. ويقترح رفع الحد الأعلى للضريبة على الشركات من 7.25% إلى 11.5% لمواكبة مستوى نيوجيرسي، ما يعني معدل ضرائب فعلياً يصل إلى نحو 19% داخل المدينة، وهو الأعلى في البلاد.

إلا أن هوشول، التي ستخوض غمار إعادة انتخاب في 2026، تحذر من أن ضرائب جديدة قد تؤثر على جذب الشركات والأفراد ذوي الدخل المرتفع الذين يشكلون جزءاً كبيراً من إيرادات الولاية. ورغم ذلك، تشير بعض المصادر إلى أن ضغوط تمويل برامج ممداني قد تدفعها للنظر في هذه الخطوة، خاصة مع تأثيرات تخفيضات الميزانية الفيدرالية.

وبحسب مكتب ميزانية نيويورك، فإن الولاية في وضع مالي جيد حالياً بفضل إيرادات أعلى من المتوقع من وول ستريت والضرائب الشخصية، وهو ما يمنح هوشول بعض المرونة، لكن رفع الضرائب يظل خياراً احتياطياً إذا ظهرت فجوات مالية مستقبلية. وممداني وأعضاء فريقه التقوا بهوشول أخيراً لمناقشة مجموعة من القضايا، بما في ذلك تمويل برامج رعاية الأطفال وسياسة الميزانية للعام المالي 2027 وما بعده.