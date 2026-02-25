- دعت حاكمة نيويورك كاثي هوكول إلى استرداد 13.5 مليار دولار بعد إلغاء المحكمة العليا للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، مشيرة إلى أن هذه الرسوم أضرت بالأسر والشركات الصغيرة في نيويورك. - انضم حكام إيلينوي وكاليفورنيا إلى هوكول في المطالبة باسترداد الأموال، حيث قدموا فواتير بمليارات الدولارات، بينما رفض البيت الأبيض هذه المطالب. - انتقد ترامب قرار المحكمة العليا بإلغاء الرسوم، وفرض رسوماً جديدة بنسبة 10%، مما أثار جدلاً حول سياساته الجمركية.

دعت حاكمة نيويورك كاثي هوكول، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى رد 13.5 مليار دولار بعد أن ألغت المحكمة العليا الرسوم الجمركية الشاملة التي كان قد فرضها. وفي العام الماضي بعد فترة وجيزة من عودته إلى البيت الأبيض، فرض ترامب رسوماً جمركية على معظم دول العالم. وواجهت هذه الخطوة تحديات قانونية من قبل الشركات وبعض الولايات الأميركية.

وقالت هوكول في تصريحات مساء الثلاثاء نشرتها وكالة رويترز اليوم الأربعاء، إن هذه الرسوم فرضت تكاليف إضافية على الأسرة المتوسطة في نيويورك بنحو 1751 دولاراً خلال العام الماضي وألحقت أضراراً بالشركات الصغيرة. وأضافت: "هذه الرسوم الجمركية غير المنطقية وغير القانونية كانت مجرد ضريبة على المستهلكين والشركات الصغيرة والمزارعين في نيويورك، ولهذا السبب أطالب بردها بالكامل".

وسبقها في المطالبة بتلك الأموال حاكم إيلينوي جيه.بي بريتزكر وحاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم. وينتمي الثلاثة إلى الحزب الديمقراطي ويعدون من المنافسين المحتملين في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وأصدرت حملة حاكم إيلينوي رسالة موجهة إلى الرئيس ترامب الجمعة، مع فاتورة مرفقة بقيمة 8.68 مليارات دولار. وقدم أمين الخزانة في ولاية نيفادا الأميركية زاك كونين طلباً للحكومة الاتحادية لكي تدفع للولاية مبلغ 2.1 مليار دولار الذي يقول إن سكان نيفادا تحملوه بسبب الرسوم الجمركية، بحسب ما أعلن مكتبه يوم الجمعة. ورفض البيت الأبيض تلك المطالب، قائلاً إن هؤلاء الحكام أمضوا عقوداً في الحديث عن قضايا تمكن ترامب من معالجتها.

وانتقد الرئيس الأميركي الثلاثاء، في خطابه عن حالة الاتحاد، إبطال المحكمة العليا لرسومه الجمركية العالمية، واصفاً القرار أمام عدد من قضاة المحكمة بأنه "مؤسف جداً". وبعد فترة وجيزة من حكم المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة بتجاوز ترامب لسلطته، فرض الرئيس الجمهوري رسوماً أخرى جديدة بنسبة 10% بموجب قانون مختلف. ودخلت الرسوم الجديدة حيز التنفيذ الثلاثاء، وقد تعهد ترامب برفعها إلى 15%، ما أثار حالة ضبابية حول سياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية بعد قرار المحكمة العليا.

واستندت الرسوم الجمركية التي ألغتها المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، إلى قانون صدر عام 1977 (قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية - IEEPA) يُخوّل السلطة التنفيذية التصرف في المجال الاقتصادي من دون موافقة مسبقة من الكونغرس في حالة "الطوارئ الاقتصادية"، وهو ما لم يثبته القضاة.

(رويترز، العربي الجديد)