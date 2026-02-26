نيودلهي وواشنطن تبحثان التجارة بعد إبطال رسوم ترامب

- ناقش وزير التجارة الهندي بيوش غويال ووزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك الشراكة التجارية والاقتصادية في نيودلهي، بعد إلغاء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب، مما يمهد الطريق لاستئناف المحادثات التجارية الثنائية. - تظل الولايات المتحدة أحد أكبر الشركاء التجاريين للهند، حيث يشهد التبادل التجاري نمواً مطرداً، مدفوعاً بقطاعات التكنولوجيا والخدمات الرقمية، مع ميل الميزان التجاري لصالح الهند، مما يجعل الرسوم الجمركية أداة حساسة في العلاقة الاقتصادية. - تأتي الرسوم الجمركية في سياق إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، حيث تسعى الولايات المتحدة لتعزيز الشراكات مع الهند، بينما تحاول نيودلهي تعزيز موقعها كمركز صناعي وتكنولوجي بديل.

ناقش وزير التجارة الهندي بيوش غويال الشراكة التجارية والاقتصادية مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك خلال مأدبة غداء في نيودلهي، اليوم الخميس، وفق ما ذكره غويال في منشور على منصة إكس. وجاء اللقاء بعد أيام من إبطال الرسوم الجمركية العالمية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب

. وكان غويال قد صرّح في وقت سابق من الأسبوع الجاري بأن المحادثات التجارية الثنائية ستُستأنف بمجرد توافر مزيد من الوضوح، في إشارة إلى عزم نيودلهي المضي نحو إبرام اتفاق مع واشنطن، رغم تراجع السلطة القانونية لترامب في ما يتعلق بفرض الرسوم الجمركية.

من جهته، قال السفير الأميركي لدى الهند سيرجيو غور، في منشور منفصل على "إكس"، مرفق بصورة جمعته بلوتنيك وغويال: "غداء مثمر للغاية... العديد من مجالات التعاون بين بلدينا!". وقال مسؤول في وزارة التجارة الهندية إنّ لوتنيك يزور الهند في إطار زيارة شخصية.

A highly productive lunch with ⁦@howardlutnick⁩ and ⁦@PiyushGoyal⁩. So many areas of cooperation for our two nations! pic.twitter.com/C3CDN3Wopg — Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) February 26, 2026

ومنذ قرار المحكمة العليا الذي ألغى الرسوم، يوم الجمعة الماضي، أعلن ترامب فرض رسم مؤقت بنسبة 10% على جميع الدول، بما في ذلك الهند، متعهداً برفعه إلى 15%، وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون الذي استند إليه. وقبل صدور الحكم، كان البلدان قد توصلا إلى إطار عمل يقضي بخفض الرسوم الجمركية الأميركية على الهند إلى 18% بدلاً من 50%، وهي نسبة كانت تشمل سابقاً رسماً عقابياً بنسبة 25% على نيودلهي بسبب مشترياتها من النفط الروسي.

تُعد الولايات المتحدة أحد أكبر الشركاء التجاريين للهند، إذ يشهد التبادل التجاري بين البلدين نمواً مطرداً خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بقطاعات التكنولوجيا، والخدمات الرقمية، والصناعات الدوائية، والمنتجات الهندسية. وتميل الكفة لصالح الهند في الميزان التجاري، ما يجعل ملف الرسوم الجمركية أداة حساسة في إدارة العلاقة الاقتصادية الثنائية، خصوصاً في ظل الضغوط السياسية داخل واشنطن لتقليص العجز التجاري.

وتأتي الرسوم الجمركية في سياق أوسع من إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى تقليل اعتمادها على الصين وتعزيز الشراكات مع اقتصادات تُعد حليفة استراتيجياً، وفي مقدمتها الهند. في المقابل، تحاول نيودلهي الاستفادة من هذا التحول لتعزيز موقعها كمركز صناعي وتكنولوجي بديل، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما يرتبط الجدل حول الرسوم بمشتريات الهند من النفط الروسي بأسعار مخفّضة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، وهو ما أثار تحفظات أميركية في إطار العقوبات الغربية على موسكو. لذلك، فإن أي تفاهم تجاري مستقبلي بين الجانبين لن يكون اقتصادياً بحتاً، بل سيتداخل مع اعتبارات جيوسياسية تتعلق بالطاقة، والتحالفات الدولية، وإعادة رسم موازين النفوذ الاقتصادي.

(رويترز، العربي الجديد)