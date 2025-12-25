"نيسان" توقف إنتاج سيارة فيرسا منخفضة السعر في السوق الأميركية

- أوقفت نيسان إنتاج سيارة فيرسا في السوق الأميركية، بعد تراجع المبيعات وتأثير الرسوم الجمركية، ولن تعود ضمن طرازات عام 2026، مما يعني عدم توفر طراز بسعر أقل من 19 ألف دولار. - ستصبح سيارة كيكس بلاي الخيار الأرخص ضمن تشكيلة نيسان، بسعر يقارب 23 ألف دولار، مع استمرار الطلب على سيارات الدفع الرباعي والمركبات الأعلى سعرًا. - يعكس القرار تحولات في صناعة السيارات، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وتشديد المعايير البيئية، وتغير سلوك المستهلكين نحو السيارات الأعلى ربحية.

كانت المؤشرات واضحة على اقتراب نهاية رحلة سيارة فيرسا منخفضة السعر في السوق الأميركية، بعدما أوقفت شركة نيسان موتورز في وقت سابق من هذا العام إنتاج النسخة المزودة بناقل حركة يدوي، والتي كانت تُعدّ أرخص سيارة جديدة تُباع في الولايات المتحدة، وذلك نتيجة تراجع حجم المبيعات وتأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السيارات المستوردة من الخارج.

ورغم استمرار إنتاج نسخة فيرسا المزودة بناقل حركة آلي في مصنع نيسان بمدينة أغواسكاليينتس المكسيكية خلال العام الحالي، أوقفت الشركة إنتاجها رسميًّا أيضًا هذا الشهر. وأكدت نيسان لاحقًا أن سيارة فيرسا لن تعود ضمن طرازات عام 2026، وفقًا لتقرير أولي نشرته مجلة "ذا درايف". وعندما تواصلت مجلة كار أند درايفر مع نيسان للتحقق من التقرير، أصدر متحدث باسم الشركة بيانًا جاء فيه: "تماشيًا مع استراتيجية منتجات نيسان، سيتوقف إنتاج نيسان فيرسا في ديسمبر/كانون الأول 2025 للسوق الأميركية".

وأضاف البيان أن الشركة ملتزمة بتقديم سيارات أنيقة وبأسعار معقولة ضمن فئة سيارات الصالون، مثل سنترا وألتيما، إلى جانب توفير قيمة مميزة في فئة سيارات الدفع الرباعي المدمجة من خلال طراز كيكس". ويعني توقف إنتاج نيسان فيرسا أن الشركة اليابانية لن تعود تقدم طرازًا بسعر يبدأ بأقل من 19 ألف دولار في السوق الأميركية. ففي طراز عام 2025، كان سعر فيرسا المزودة بناقل حركة يدوي يبدأ من 18,585 دولارًا، بينما بلغ سعر الفئة الأعلى منها 22,585 دولارًا.

وفي المقابل، يُرجّح أن تصبح سيارة كيكس بلاي – وهي نسخة أكبر من الجيل السابق من كيكس – بسعر يقارب 23 ألف دولار، خيار الدخول الأرخص ضمن تشكيلة نيسان، ما لم يتم إيقاف إنتاجها هي الأخرى في عام 2026. وأشار موقع "كار أند درايفر" إلى أن معظم عملاء نيسان الباحثين عن سيارة جديدة بأسعار معقولة سيضطرون إلى الاختيار بين سيارة سنترا الصالون المدمجة المعاد تصميمها، والتي يبدأ سعرها من 23.845 دولارًا، أو سيارة كيكس الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) التي تبدأ من 23.925 دولارًا.

يعكس قرار نيسان إيقاف إنتاج أرخص طرازاتها في السوق الأميركية تحولات أوسع تشهدها صناعة السيارات، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وسلاسل التوريد، وتشديد المعايير البيئية ومتطلبات السلامة، إضافة إلى الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية وسياسات التجارة الحمائية. كما أسهم تغير سلوك المستهلكين في الولايات المتحدة، مع تراجع الإقبال على السيارات الصغيرة منخفضة الهامش الربحي، مقابل تنامي الطلب على سيارات الدفع الرباعي والمركبات الأعلى سعرًا، في تقليص الجدوى الاقتصادية للاستمرار في إنتاج هذا النوع من الطرازات.

وتواجه شركات السيارات العالمية معادلة صعبة بين الحفاظ على طرازات ميسورة الكلفة من جهة، وضمان هوامش ربح كافية للاستثمار في التحول نحو السيارات الكهربائية والتقنيات الجديدة من جهة أخرى، وهو ما يدفع العديد منها إلى إعادة هيكلة تشكيلاتها والتركيز على الفئات الأعلى ربحية.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)