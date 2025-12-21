نيسان توسّع تشكيلة سيارات نيسمو

رغم وداع سيارات GT-R R35 المنتظر في عام 2025، لا يبدو أن نيسان تنوي التراجع عن الأداء الرياضي. على العكس، أعلنت الشركة عزمها مضاعفة تشكيلة طرازات Nismo من خمسة إلى عشرة نماذج خلال السنوات المقبلة، في خطوة تعكس اهتماماً متجدداً ومفاجئاً نسبياً بهذه العلامة الفرعية عالية الأداء.

وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة أوسع لرفع مبيعات سيارات نيسمو السنوية من 100 ألف إلى 150 ألف وحدة، مع استهداف بلوغ هذا الرقم بحلول نهاية عام 2028. ولتحقيق ذلك، لا تستبعد نيسان التعاون مع "شركاء خارجيين"، ما يفتح الباب أمام تطوير سيارات تحمل شعار نيسمو بالشراكة مع شركات أخرى.

حالياً، تتصدر Nissan Z Nismo التشكيلة، إلى جانب طرازات إقليمية قد لا تحظى بالشهرة نفسها. ففي الشرق الأوسط، طُرحت هذا العام نسخة Patrol Nismo بقدرات أعلى من نظيرتها الأميركية Armada Nismo.

كما تشمل التشكيلة Ariya Nismo، وهي نسخة رياضية من سيارة SUV كهربائية، إضافة إلى X-Trail Nismo (المعروفة باسم Rogue في أسواق أخرى)، وNote Aura Nismo المخصصة للسوق اليابانية. وهذا التوسع يعكس رغبة نيسان في إعادة إحياء روح الأداء، حتى في زمن تتزايد فيه القيود على السيارات الرياضية التقليدية.