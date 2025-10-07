نوفو نورديسك للأدوية تقلّص وظائفها في مصنع أميركي رئيسي

- قامت شركة نوفو نورديسك بتسريح عشرات الموظفين في مواقعها التصنيعية بالولايات المتحدة كجزء من إعادة هيكلة كبرى تهدف إلى تقليص 9 آلاف وظيفة عالمياً، بهدف خفض التكاليف والتركيز على المنافسة مع شركة إيلي ليلي. - تأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط من إدارة الرئيس دونالد ترامب لتوسيع الإنتاج داخل الولايات المتحدة وخلق وظائف محلية، مع تباطؤ نمو المبيعات وسعي الشركة لإعادة ترتيب أوضاعها. - يلعب مصنع كلايتون دوراً أساسياً في إنتاج مادة "سيماجلوتايد"، ويشهد توسعة بقيمة 4.1 مليارات دولار، مما يعكس التحديات بين ضغوط التوسع ومتطلبات الإنتاج المحلي.

أظهرت مراجعة أجرتها وكالة "رويترز" لمنشورات على "لينكدإن" أن شركة نوفو نورديسك، المصنّعة لعقار "ويغوفي"، سرّحت عشرات الموظفين في أكبر مواقعها التصنيعية في الولايات المتحدة، في إشارة إلى مواقع تقليص الوظائف ضمن إعادة هيكلة كبرى يقودها المدير التنفيذي الجديد مايك داوستدار. ونوفو نورديسك Novo Nordisk هي شركة أدوية دنماركية عالمية متخصصة في علاج أمراض مزمنة مثل السكري والسمنة.

وشملت عمليات التسريح، التي لم يُكشف عنها سابقاً، موظفين في مجالات التصنيع مثل مراقبة الجودة وفنيي خطوط الإنتاج في مصنع الشركة الضخم في مدينة كلايتون بولاية نورث كارولاينا، إلى جانب مرافق أخرى في الولاية، وذلك وفق تحليل أجرته "رويترز" لـ73 منشوراً وملفاً شخصياً على "لينكدإن".

ورغم أن هذه التسريحات تمثل جزءاً صغيراً من خطة لتقليص 9 آلاف وظيفة عالمياً، فإنها تبرز أن "نوفو" تقلّص حتى في صفوف العمالة الإنتاجية في السوق الأميركية، السوق الأكبر لعقار ويغوفي، بينما تسعى إلى تركيز جهودها، وخفض التكاليف، واستعادة موقعها في ظل المنافسة الشرسة مع شركة "إيلي ليلي".

وتأتي هذه الخطوة بعد تخفيضات سابقة طاولت فريق التوعية بمرض السمنة في الولايات المتحدة، وفي وقت تضغط فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب على شركات الأدوية لتوسيع الإنتاج داخل الأراضي الأميركية وخلق المزيد من الوظائف المحلية.

وكانت الشركة الدنماركية قد أصبحت العام الماضي الأكثر قيمة في أوروبا من حيث القيمة السوقية، بفضل الطلب غير المسبوق على أدوية إنقاص الوزن، قبل أن تتراجع أسهمها بحدّة مع تباطؤ نمو المبيعات. وهي تحاول الآن إعادة ترتيب أوضاعها وخفض التكاليف والعمالة التي تضخّمت خلال فترة ازدهار "ويغوفي". ورفض متحدث باسم "نوفو" طلب "رويترز" تقديم تفاصيل إضافية تتجاوز إعلان الشهر الماضي عن التخفيضات العالمية، مكتفياً بالقول إنّ "هذه العملية تستغرق وقتاً، وأولويتنا القصوى هي دعم موظفينا".

المصنع ينتج "ويغوفي" و"أوزمبيك"

ساعد إعلان التخفيضات الواسعة على ارتفاع أسهم نوفو، رغم أن الشركة لم تقدّم تفاصيل كافية عن خططها، واكتفت بالقول إنّ نحو 5,000 وظيفة ستُلغى في الدنمارك. أما في ولاية نورث كارولاينا، فقد طاولت التخفيضات موظفين تقنيين في التصنيع ومنسقي مشاريع ومدير اتصالات استراتيجية ومساعداً في الموارد البشرية، بحسب المنشورات. ومن بين هؤلاء، أعلن 47 شخصاً صراحة أنهم فقدوا وظائفهم أو يبحثون عن عمل جديد.

ويقوم مصنع كلايتون بإنتاج مادة "سيماجلوتايد" الفعالة في عقاري "ويغوفي" و"أوزمبيك"، كما يتولى مراحل التصنيع الأخرى مثل التعبئة والتغليف والتحضير النهائي للحقن. ومن المقرر أن يلعب دوراً أساسياً في إنتاج النسخة الدوائية على شكل أقراص من "ويغوفي" عند توفرها. وكان المدير التنفيذي داوستدار قد أعلن هذا الشهر عن توسعة جارية بقيمة 4.1 مليارات دولار في مصنع نورث كارولاينا، الذي وظّف نحو 2,500 شخص عام 2024، وكان من المتوقع أن يضيف 1,000 وظيفة أخرى.

ولم تتمكن "رويترز" من تحديد العدد الدقيق أو الأسباب وراء عمليات التسريح في مصنع كلايتون، التي حدثت بعد ثلاثة أسابيع من إعلان داوستدار عن إعادة الهيكلة الأوسع. وتواصلت الوكالة مع نحو 30 من موظفي نوفو الذين نشروا على "لينكدإن" أنهم فقدوا وظائفهم، لكن أحدهم فقط ردّ موضحاً أن اتفاقية عدم إفصاح تمنعه من التحدث إلى وسائل الإعلام.

في ضوء هذه التطورات، يبدو أن شركة نوفو نورديسك تدخل مرحلة إعادة هيكلة جذرية تهدف إلى ضبط النفقات وإعادة توجيه الموارد نحو خطوط إنتاج أكثر ربحية واستدامة. ورغم أن الخطوة أثارت قلقاً في صفوف موظفيها داخل الولايات المتحدة، فإنها تعكس التحديات التي تواجهها شركات الأدوية العالمية بين ضغوط التوسع في الأسواق، ومتطلبات الإنتاج المحلي، وتباطؤ الطلب بعد طفرة أدوية إنقاص الوزن. ومع استمرار المنافسة المحتدمة مع إيلي ليلي، يبقى مستقبل "نوفو" مرهوناً بقدرتها على الموازنة بين النمو والتكلفة، والحفاظ على مكانتها في سوق دوائيّة سريعة التغيّر.