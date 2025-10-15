نوفاك: 94% من النفط الروسي يتجه إلى دول صديقة

- يتوقع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك استمرار نمو الطلب العالمي على النفط بمعدل 1.3 مليون برميل يومياً حتى عام 2025، مدفوعاً بالنشاط الاقتصادي في آسيا وزيادة الاستهلاك الصناعي، رغم التوترات الجيوسياسية والعقوبات. - نجحت روسيا في إعادة توجيه 94% من صادراتها النفطية إلى الدول الصديقة، مع ارتفاع حصة آسيا والمحيط الهادئ إلى 81%، بفضل سياسة تسويقية مرنة واتفاقات طويلة الأمد مع شركاء مثل الصين والهند. - يشهد تصدير الغاز الروسي نحو الشرق توسعاً ملحوظاً، حيث صُدِّر نحو ثلث إجمالي الغاز إلى آسيا، مما يعكس قدرة الاقتصاد الروسي على التكيف مع القيود والعقوبات.

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن بلاده تتوقع استمرار نمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2025 بالوتيرة نفسها للعام الماضي، مشيراً إلى أن السوق العالمية لا تزال في مرحلة توسع مدفوعة بالنشاط الاقتصادي في آسيا وزيادة الاستهلاك الصناعي. وقال نوفاك، في تصريحاته على هامش منتدى أسبوع الطاقة الروسي، إن الطلب العالمي على النفط في عام 2025 سيرتفع بنحو 1.3 مليون برميل يومياً، وهي تقريباً الزيادة نفسها التي سجلت في العام السابق، موضحاً أن النمو في الاستهلاك سيستمر رغم تقديرات بعض الخبراء بقرب بلوغ ذروة الطلب.

وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي أن الأسعار الحالية تعكس توازناً واقعياً بين العرض والطلب، مؤكداً أن السوق في حالة استقرار نسبي، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والعقوبات الغربية والحروب التجارية التي تؤثر بتدفقات الطاقة العالمية. وكشف نوفاك، بحسب صحيفة فيدوموستي الروسية، أن 94% من إجمالي صادرات النفط الروسية تتجه حالياً إلى الدول الصديقة، بعد أن نجحت موسكو في إعادة توجيه معظم تدفقاتها بعيداً عن الأسواق الغربية التي فرضت عليها عقوبات واسعة. وأوضح أن حصة آسيا والمحيط الهادئ ارتفعت من 40% في عام 2021 إلى 81% في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن هذا التحول نتيجة سياسة تسويقية مرنة واتفاقات طويلة الأمد مع شركاء رئيسيين مثل الصين والهند.

ولفت إلى أن صادرات الغاز الروسي نحو الشرق تشهد أيضاً توسعاً ملحوظاً، إذ صُدِّر نحو ثلث إجمالي الغاز الروسي - أي قرابة 50 مليار متر مكعب - إلى آسيا العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة بمقدار 1.5 مرة مقارنة بعام 2021. وأكد نوفاك أن هذه الأرقام تعكس قدرة الاقتصاد الروسي على التكيّف مع القيود والعقوبات وتحقيق تنويع فعلي للأسواق. ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن نوفاك قوله إن روسيا لا تخطط لتعديل اتفاقياتها الخاصة بالتعويض عن الإنتاج الزائد في إطار تحالف "أوبك+"، مؤكداً: "نحن نعمل وفق الجدول المتفق عليه مسبقاً، ولا نخطط لإعادة النظر فيه". كذلك أشار إلى أن لدى روسيا إمكانات لزيادة الإنتاج إذا اقتضت الحاجة، دون تحديد أرقام. وفي تصريحات أخرى نقلتها وكالة لينتا الروسية، أوضح نوفاك أن بلاده تعتزم رفع متوسط الإنتاج اليومي بمقدار 41 ألف برميل إضافي، ليصل إلى نحو 9.53 ملايين برميل يومياً، في إطار التزاماتها المتوازنة مع الشركاء في "أوبك+".

من جانبه، قال الأمين العام لمنظمة أوبك، هيثم الغيص، خلال المنتدى ذاته، إن الطلب العالمي على الطاقة سيرتفع بنسبة 23% بحلول عام 2050 مقارنة بالمستوى الحالي، مؤكداً أن النفط سيبقى مصدراً رئيسياً للطاقة يمثل نحو 30% من المزيج العالمي. وأضاف الغيص أن العالم سيظل بحاجة إلى النفط على المدى الطويل لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، رغم التوسع في استخدام المصادر المتجددة.