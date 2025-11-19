- خفضت شركة نوفاتك الروسية أسعار الغاز الطبيعي المسال بنسبة 30-40% لجذب المشترين الصينيين، مما ساعد في إنهاء المأزق التجاري لمشروع أركتيك إل.إن.جي 2 الذي يواجه عقوبات غربية. - تواصل الولايات المتحدة فرض عقوبات صارمة على شركات النفط الروسية، بينما تعارض الصين هذه العقوبات، مما يعقد الجهود الأمريكية في ظل العلاقات التجارية الحساسة. - أقر البرلمان الروسي زيادات ضريبية لتعزيز الإيرادات الحكومية وسط الحرب مع أوكرانيا، بهدف دعم الاقتصاد المتباطئ وتحقيق نمو بنسبة 1% هذا العام.

قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز اليوم الأربعاء، إن شركة نوفاتك الروسية المنتجة للغاز الطبيعي المسال خفضت أسعار شحناتها بين 30 و40 % منذ أغسطس/ آب لإغراء المشترين الصينيين بشراء الغاز الخاضع للعقوبات من مشروعها (أركتيك إل.إن.جي 2) في القطب الشمالي. وأنهت عمليات الشراء المأزق التجاري للمشروع الذي تبلغ كلفته 21 مليار دولار، والذي يخضع لبعض من أشد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا على روسيا.

وبدأت نوفاتك، التي يشارك في ملكيتها بعض أقرب حلفاء بوتين، في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في مشروع القطب الشمالي في ديسمبر/ كانون الأول 2023. لكنها لم تبع ولو شحنة واحدة حتى أغسطس/ آب من هذا العام، عندما خفضت الأسعار للمشترين الصينيين. وأفاد مصدر في الصناعة مطلع على الصفقة بأن روسيا باعت أول شحنة في 28 أغسطس/ آب باقتطاع بين ثلاثة إلى أربعة دولارات عن السعر القياسي الآسيوي للغاز الطبيعي المسال البالغ نحو 11 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وقال مصدر ثانٍ مطلع إن المشترين الصينيين استمروا في الحصول على اقتطاعات كبيرة تراوح بين 30 و40 % بالنسبة للشحنات اللاحقة والتي بلغ عددها 14 شحنة منذ أغسطس/ آب. وهذا يعني أن الشحنات تباع بسعر يراوح بين 28 إلى 32 مليون دولار، أي أقل بكثير من قيمتها السوقية التي تتجاوز 44 مليوناً. لم يُبلَّغ عن أسعار الشحنات من قبل. ولم تتمكن رويترز من التأكد من أسماء الشركات الصينية التي اشترتها. ولم ترد نوفاتك على طلب رويترز للتعليق.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية أول من أمس الاثنين، فإن العقوبات الأميركية على شركتي النفط الروسيتين العملاقتين روسنفت ولوك أويل تقلل بالفعل من إيرادات النفط الروسي، ومن المرجح أن تقلل من كمية النفط المباع على المدى الطويل. وحددت العقوبات مهلة تنقضي في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني للشركات لإنهاء التعاملات مع روسنفت ولوك أويل. وقد يتم عزل المخالفين عن النظام المالي العالمي.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات "تُعطب آلة حرب بوتين" وإن الوزارة "مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر لإنهاء القتل العبثي" في أوكرانيا. وكان الإجراء الذي اتخذته وزارة الخزانة من بين أقوى العقوبات الأميركية منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، وأول عقوبات مباشرة يفرضها الرئيس دونالد ترامب على روسيا منذ توليه منصبه في يناير /كانون الثاني.

ويكثف ترامب الضغط على موسكو لإنهاء حربها في أوكرانيا. وهدد البيت الأبيض كذلك باتخاذ إجراءات ضد الدول التي تواصل شراء صادرات الطاقة الروسية. لكن الصين، الحليف القديم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعارض العقوبات الغربية. وربما يكون من الصعب اتخاذ إجراءات صارمة ضد الكيانات الصينية التي تنتهك هذه العقوبات. وعقدت واشنطن الشهر الماضي، فقط هدنة حساسة في حربها التجارية مع بكين، وقال مصدر صناعي رفيع المستوى إن تطبيق هذه الإجراءات قد يعرض للخطر طموحات الولايات المتحدة في إبرام صفقات الغاز الطبيعي المسال مع الصين.

وأعلن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ أنّ الصين مستعدة لتعميق التعاون مع روسيا في مجالات الطاقة والزراعة والاستثمارات الأخرى. وأضاف خلال اجتماعه أول من أمس الاثنين مع نظيره الروسي ميخائيل ميشوستين في موسكو، أن الصين ترحب بالمزيد من المنتجات الزراعية والغذائية من روسيا.

ضرائب جديدة في روسيا

في السياق، أقرّ البرلمان الروسي زيادات ضريبية جديدة أمس الثلاثاء، في الوقت الذي تسعى فيه موسكو إلى توفير مصادر دخل إضافية لتعزيز اقتصادها خلال حربها المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات مع أوكرانيا. ووافق أعضاء في مجلس النواب (الدوما) الروسي على القراءة الثانية الرئيسية لمشروع قانون يرفع ضريبة القيمة المضافة من 20% إلى 22%. ومن المتوقع أن تضيف هذه التغييرات ما يصل إلى تريليون روبل (حوالي 12.3 مليار دولار) إلى ميزانية الدولة.

في الوقت نفسه، يخفض التشريع الجديد الحد الأدنى لإيرادات الشركات المطلوب منها تسديد ضريبة القيمة المضافة من 60 مليون روبل سنوياً إلى 10 ملايين روبل. وتهدف هذه التغييرات، التي سيتم تطبيقها على مراحل حتى عام 2028، إلى منع الشركات من تقسيم عملياتها للتهرب من الضرائب. ولكن من المتوقع أيضاً أن تؤثر على العديد من الشركات الصغيرة التي كانت معفاة منها سابقاً. وتمثل هذه الخطوة وفقاً لوكالة أسوشييتد برس، جزءاً من حزمة ضرائب جديدة يأمل الكرملين أن تساعد الاقتصاد الروسي المتباطئ.

وشملت المقترحات الأخرى زيادة الضرائب على المشروبات الكحولية والسجائر الإلكترونية، بالإضافة إلى فرض رسوم جمركية على المنتجات التكنولوجية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وبعد عامين من النمو القوي المدعوم بالإنفاق العسكري، انكمش الاقتصاد الروسي في بداية عام 2025، وهو في طريقه إلى تحقيق نمو بنسبة 1% خلال العام الحالي كله، وفقاً لتقديرات الحكومة. وقد عانى النمو ارتفاع أسعار الفائدة التي يفرضها البنك المركزي، والتي تبلغ حالياً 16.5%، والتي كانت تهدف إلى السيطرة على التضخم البالغ 8% المدعوم من مشتريات الدفاع الحكومية.

