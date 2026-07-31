نمو ملحوظ في إنتاج السجاد اليدوي الأفغاني

- شهدت صناعة السجاد اليدوي في أفغانستان انتعاشاً بفضل عودة اللاجئين بخبرات جديدة، مما أدى إلى نمو قياسي في الصادرات بقيمة 17 مليون دولار في عام 2025 ووصولها إلى 37 دولة، مع توقعات بزيادة أكبر هذا العام. - يساهم اهتمام الأفغان في الخارج بالسجاد اليدوي في تعزيز الطلب العالمي عليه، حيث يُعتبر منتجاً كلاسيكياً ذو قيمة فنية، مما يشجع على الاستثمار فيه وعودة الحرفيين السابقين، مما يعزز الإنتاج ويوفر فرص عمل جديدة. - مع تدهور الأوضاع الاقتصادية، اتجه الأفغان، بمن فيهم النساء والشباب، إلى صناعة السجاد اليدوي كمصدر دخل بديل، مما ساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير فرص عمل بعد إغلاق المدارس والجامعات.

تشهد صناعة السجاد اليدوي في أفغانستان انتعاشاً ملحوظاً خلال العام الجاري، مدفوعة بعودة أعداد كبيرة من اللاجئين الأفغان من باكستان وإيران، الذين حملوا معهم خبرات طويلة اكتسبوها في قطاع صناعة السجاد، أحد أبرز المنتجات التقليدية التي تشتهر بها أفغانستان في الأسواق العالمية منذ عقود طويلة، ما دفع صادرات السجاد إلى تسجيل نمو قياسي مقارنة بالأعوام الماضية، على الرغم من وجود تحديات وعقبات كثيرة في وجه هذه الحرفة.

وتؤكد وزارة الصناعة والتجارة الأفغانية أن قطاع السجاد بدأ يستعيد نشاطه بصورة لافتة، مشيرة إلى أن قيمة صادرات السجاد اليدوي خلال عام 2025 بلغت نحو 17 مليون دولار، ووصلت المنتجات الأفغانية إلى 37 دولة حول العالم، من بينها ألمانيا، والولايات المتحدة، وتركيا، والإمارات، وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية. وتتوقع الوزارة أن تتجاوز صادرات العام الجاري هذا الرقم بشكل واضح، في ظل ارتفاع الإنتاج واتساع الطلب الخارجي.

وتتوقع السلطات المحلية في هرات أن تكون الحصيلة النهائية للصادرات خلال العام الحالي أكبر بكثير من العام الماضي، مستندة إلى الزيادة المستمرة في الإنتاج، ودخول أعداد متزايدة من الحرفيين إلى سوق العمل بعد عودتهم من الخارج.

يقول أحد تجار السجاد وهو صاحب عدة مصانع أيضاً ويدعى عبد الحي كامل لـ"العربي الجديد" إن صناعة السجاد اليدوي شهدت في الآونة الأخيرة انتعاشاً ملحوظاً مقارنة بالماضي، وأصبح سوق العمل في هذا القطاع أفضل وأكثر ازدهاراً، ويعود ذلك إلى تزايد اهتمام الناس بالسجاد اليدوي، الذي بات يُنظر إليه بوصفه منتجاً كلاسيكياً ذا قيمة فنية وتراثية.

كما يؤكد أن الأفغان المقيمين خارج البلاد يولون اهتماماً خاصاً بالسجاد الأفغاني، إذ يعدونه جزءاً من هويتهم الثقافية، ولذلك يحظى بطلب كبير في الأسواق الخارجية ويباع بأسعار جيدة، وبناءً على هذا الكثير من التجار يرغبون في الاستثمار في هذا المجال، ولو بقدر محدود، لأن السجاد الأفغاني يحقق عوائد مجزية عند تصديره إلى الخارج، كما أن العديد من الحرفيين الذين كانوا قد تركوا مهنة نسج السجاد عادوا إليها مجدداً، بعدما أصبحت مصدراً جيداً للدخل.

ويقول إن عودة اللاجئين الأفغان من الخارج تحدیداً من باكستان لها أثر إيجابي كبير على صناعة السجاد. فالكثير من الأفغان الذين عاشوا في إيران، أو في باكستان، كانوا يعملون في هذا المجال واكتسبوا خبرات ومهارات واسعة. ويشرح "أستطيع أن أذكر مثالاً من عائلتي، إذ تعلم ابن خالتي، محمد أمان، مهنة نسج السجاد خلال إقامته في باكستان.

لذلك، ستسهم عودة هؤلاء إلى أفغانستان بلا شك في نقل الخبرات التي اكتسبوها، وتعزيز نمو هذه الصناعة". ومع تراجع فرص العمل وتدهور الأوضاع الاقتصادية، عاد عدد كبير من النساجين إلى المهنة من جديد لتأمين لقمة العيش وتوفير نفقات أسرهم. ذلك علاوة على الكثير من الشباب وكبار السن الذين بدؤوا يعملون في هذا المجال، من دون أن يكون لهم خبرات سابقة فيها، بسبب قلة فرص العمل.

ويقول شيرين آغا أحد سكان ولاية بادغيس لـ"العربي الجديد": "كنت شرطياً أعمل في وزارة الداخلية واثنان من أبنائي كانا يعملان في مؤسسات غير حكومية وكنا جميعاً نتقاضى رواتب جيدة، ولكن مع الأسف انقلبت الحياة رأساً على عقب بعد سيطرة طالبان على الحكم في عام 2021، حُرمنا من العمل ومن الرواتب، حاول ابني أن يذهب إلى دولة أجنبية عن طريق إيران ولكن مع الأسف لم تتكلل كل تلك المحاولات بالنجاح، حينها بدأ أحد أبنائي يعمل مع زميل له في صناعة السجاد، وبدأ يتعلم بسرعة، أحببنا العمل وبعد أن تعلم ابني فتحنا مصنعاً صغيراً في المنزل، وبدأنا نشتغل فيه بشكل عفوي ومن دون تخطيط وترتيب مسبق، ولكن لأننا نبحث في كل شيء بهدف الحصول على مصدر دخل، بدأنا فيها ونجحنا".

يذكر الرجل أن في مصنعه حالياً يشتغل 25 شخصاً، علاوة على جميع أفراد الأسرة، كل واحد يتولى عملاً ما، مشيراً إلى أن وضع أسرته أحسن بكثير مما كانت عليه حتى أيام الرواتب، ولكنه عمل شاق فعلاً.

وتقول الناشطة الأفغانية صفية وزيري لـ"العربي الجديد" إن الكثير من النساء توجهن صوب هذه المهنة بعد أن مُنعن من العمل، كما أن كثيراً من الفتيات والبنات يشتغلن في هذا المجال بعد أن أغلقت أبواب المدارس والجامعات في وجوههن، مشيرة إلى أنها تعرف 15 امرأة توجهن إلى المهنة وأصبح لهن مصدر دخل ثابت.