نمو الصادرات الأردنية 5.8% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام

- شهدت الصادرات الأردنية نمواً بنسبة 5.8% في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، حيث بلغت 3.796 مليارات دينار، مما ساهم في تقليص العجز التجاري بنسبة 17.1% نتيجة انخفاض المستوردات بنسبة 1%. - ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 31.3%، مما أدى إلى زيادة الصادرات الكلية بنسبة 11.6%، مع تحسن نسبة تغطية الصادرات للمستوردات إلى 63%، مدفوعة بنمو صادرات الألبسة والأسمدة والبوتاس. - سجلت مستوردات النفط واللدائن ارتفاعاً ملحوظاً، بينما زادت الصادرات إلى أسواق مثل سورية وآسيا وأوروبا، مما ساهم في تحسين الميزان التجاري وتقليص العجز بنسبة 39.6% في مايو 2026.

سجلت الصادرات الأردنية نمواً بنسبة 5.8% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، لتبلغ قيمتها 3.796 مليارات دينار أردني (نحو 5.352 مليارات دولار)، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2025، مدفوعة بارتفاع صادرات عدد من القطاعات الرئيسية، في وقت تراجع فيه العجز التجاري بنسبة 17.1% نتيجة انخفاض قيمة المستوردات.

وأظهر التقرير الشهري للتجارة الخارجية، الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الخميس، ارتفاع قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 31.3% خلال الفترة من كانون الثاني/يناير وحتى أيار/مايو 2026، لتصل إلى 1.387 مليار دينار (نحو 1.955 مليار دولار)، وبذلك ارتفعت قيمة الصادرات الكلية إلى 5.183 مليارات دينار (نحو 7.308 مليارات دولار)، مسجلة نمواً بنسبة 11.6% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2025.

في المقابل، انخفضت قيمة المستوردات بنسبة 1% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، لتصل إلى 8.194 مليارات دينار (نحو 11.553 مليار دولار)، ما أسهم في خفض العجز في الميزان التجاري. وبحسب التقرير، تراجع العجز التجاري من 3.632 مليارات دينار (نحو 5.121 مليارات دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2025 إلى 3.011 مليارات دينار (نحو 4.246 مليارات دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، بانخفاض نسبته 17.1%، وبقيمة بلغت 621 مليون دينار (نحو 876 مليون دولار).

نمو الصادرات الأردنية والمستوردات خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

كما تحسنت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات، لتصل إلى 63% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، مقارنة مع 56% خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بارتفاع مقداره 7 نقاط مئوية. وأوضح التقرير أن ارتفاع الصادرات الوطنية جاء نتيجة نمو صادرات عدد من القطاعات، أبرزها الألبسة وتوابعها بنسبة 1.2%، والأسمدة الأزوتية أو الكيميائية بنسبة 15.3%، والبوتاس الخام بنسبة 38.4%.

وعلى صعيد المستوردات، سجلت مستوردات النفط الخام ومشتقاته ارتفاعا بنسبة 41.9%، كما ارتفعت مستوردات اللدائن ومصنوعاتها بنسبة 8.5%. وبيّن التقرير أن نمو الصادرات الوطنية جاء نتيجة زيادة التصدير إلى عدد من الأسواق، أبرزها سورية، والدول الآسيوية غير العربية بما فيها الصين الشعبية، ودول الاتحاد الأوروبي، ومن ضمنها هولندا.

وتركز الارتفاع في الواردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية، وفي مقدمتها السعودية، إضافة إلى الدول الآسيوية غير العربية، ومنها الهند. وعلى المستوى الشهري، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر أيار/مايو 2026 نحو 1.319 مليار دينار (1.861 مليار دولار تقريبا)، منها 841 مليون دينار (نحو 1.186 مليار دولار) صادرات وطنية، و478 مليون دينار (نحو 674 مليون دولار) سلع معاد تصديرها.

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وبلغت قيمة المستوردات خلال الشهر ذاته 1.635 مليار دينار (نحو 2.305 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز في الميزان التجاري بقيمة 316 مليون دينار (نحو 446 مليون دولار).

وبالمقارنة مع أيار/مايو 2025، أظهر التقرير ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 20.3%، والصادرات الوطنية بنسبة 1.3%، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 79.7%. كما ارتفعت المستوردات خلال أيار/مايو 2026 بنسبة 1% مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2025، إلا أن تحسن أداء الصادرات أسهم في انخفاض العجز التجاري بنسبة 39.6%.