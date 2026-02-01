أظهرت التقديرات السريعة التي قامت بها الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأحد، نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.5% خلال 2025، مقارنة بعام 2024. وحققت الأنشطة النفطية أعلى معدلات النمو بمقدار 5.6% تليها الأنشطة غير النفطية بمقدار 4.9%، والأنشطة الحكومية بنسبة 0.9%، وفقا للبيان الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية اليوم الأحد. بينما سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية، ارتفاعا بنسبة 4.9% في الربع الرابع من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وحقق الاقتصاد السعودي نموا على أساس سنوي بنحو 3.7% في الربع الأول من 2025، و4.5% في الربع الثاني، و4.8% في الربع الثالث.

وتعد الأنشطة غير النفطية المساهم الأكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2025، حيث ساهمت بمقدار2.7 نقطة مئوية. كما ساهمت الأنشطة النفطية بمقدار 1.4 نقطة مئوية، بالإضافة إلى مساهمة كل من الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بمقدار 0.1 و0.2 نقطة مئوية على التوالي. وعلى مستوى الربع الرابع من 2025، تسارع الناتج المحلي الإجمالي السعودي بدعم نمو القطاع النفطي بنحو 10.4% مع زيادة الإنتاج بينما نما القطاع غير النفطي بنحو 4.1% فيما انكمش القطاع الحكومي -1.2%. وتوقعت الحكومة السعودية في ميزانية عام 2026 التي نشرتها أواخر العام الماضي، نمو الاقتصاد السعودي بنحو 4.4% في 2025، و4.6% في 2026. بينما توقع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 5.1% في 2025.

وتوقعت وكالة فيتش في يناير/كانون الثاني الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي 4.8% في 2026 بعد 4.6% في 2025، مرجعة ذلك إلى زيادة إنتاج النفط بما يعكس الزيادات المرتبطة بتحالف "أوبك+" خلال 2025. وأشارت "فيتش" إلى أن نمو 2027 سيتباطأ تماشياً مع تباطؤ نمو إنتاج النفط. وأضافت أن آفاق القطاع غير النفطي لا تزال جيدة، مدعومة بالإصلاحات وارتفاع مستويات إنفاق الحكومة والكيانات المرتبطة بالحكومة، ودخول مشاريع جديدة حيز التشغيل، وقوة إنفاق المستهلكين، لكنها تتوقع أن تفرض إعادة معايرة المشاريع، وانخفاض الإنفاق الرأسمالي الحكومي وشح السيولة تحديات أمام نمو القطاع غير النفطي.

وتوقع صندوق النقد الدولي في يناير/كانون الثاني الماضي، نمو الاقتصاد السعودي 4.3% في 2025 و4.5% في 2026، بينما توقع البنك الدولي في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا حقيقيا عند 3.8% في 2025. وأقر مجلس الوزراء السعودي في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشروع ميزانية عام 2026، بإيرادات متوقعة تبلغ نحو 1.147 تريليون ريال، مقابل نفقات تُقدّر بنحو 1.313 تريليون ريال، ما يؤدي إلى عجز مقداره نحو 165.4 مليار ريال. وتعتمد السعودية في السنوات الأخيرة سياسة توسعية مدروسة في الاقتراض، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية والطاقة والخدمات، ضمن إطار "رؤية 2030" الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط.

وبلغ إجمالي حجم محفظة الدين العام للسعودية بنهاية عام 2025 ما يقارب 1.519 تريليون ريال (نحو 405 مليارات دولار)، إذ يشكل الدين المحلي منها 62%، بينما يمثل الدين الدولي 38%. ومن المقدر أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو 1.27 تريليون دولار في نهاية عام 2025 إلى 33%، حسب موقع "مال" السعودي الشهر الماضي.

واعتمد وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، محمد بن عبد الله الجدعان، الشهر الماضي، خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026. وبحسب الخطة، فإن الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2026 ستبلغ ما يقارب 217 مليار ريال (نحو 59.5 مليار دولار) لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة للعام الجاري، الذي يقدر بحوالي 165 مليار ريال، وسداد مستحقات أصل الدين خلال عام 2026، التي تبلغ قرابة 52 مليار ريال.

(الدولار= 3.75 ريالات سعودية)

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)