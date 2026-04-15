نمو الاحتياطي النقدي في قطر إلى 23 مليار دولار خلال مارس

- شهدت القاعدة النقدية في قطر ارتفاعاً بنسبة 1% في مارس، مدفوعة بزيادة النقد المُصدَر بنسبة 9.8%، في إطار جهود مصرف قطر المركزي لتعزيز السيولة وسط تحديات اقتصادية عالمية مثل تقلبات أسعار الطاقة والتضخم. - تراجع فائض الأرصدة الاحتياطية بنسبة 47% إلى 772 مليون ريال، بينما انخفض الاحتياطي الإلزامي بنسبة 16.3%، مما أتاح تحرير 10 مليارات ريال إضافية للسيولة في البنوك التجارية، لدعم المشاريع التنموية وفق رؤية قطر الوطنية 2030. - رغم التحديات، تعزز هذه الإجراءات مرونة الاقتصاد القطري، مع ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي بنسبة 2.21%، إلا أن البنك الدولي يتوقع انكماشاً اقتصادياً بنسبة 5.7% في 2026 بسبب الأوضاع الجيوسياسية.

سجّلت القاعدة النقدية لدى مصرف قطر المركزي ارتفاعاً بنسبة 1% خلال مارس/آذار الماضي، لتتجاوز 85 مليار ريال (23.3 مليار دولار)، على أساس شهري، مدفوعة بزيادة النقد المُصدَر بنسبة 9.8% إلى 23.6 مليار ريال. ويأتي هذا النمو في سياق إجراءات تنشيطية من المصرف المركزي لتعزيز السيولة في السوق المالية القطرية، وسط تحديات اقتصادية عالمية تشمل تقلبات أسعار الطاقة والتضخم. وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي، الصادرة اليوم الأربعاء، تراجع فائض الأرصدة الاحتياطية بشكل حاد بنسبة 47% إلى 772 مليون ريال، نتيجة استخدام السيولة في دعم القطاع المصرفي.

وانخفض الاحتياطي الإلزامي بنسبة 16.3% إلى 44.2 مليار ريال، بعد خفض نسبة الاقتطاع على ودائع العملاء من 4.5% إلى 3.5%. وبلغ إجمالي الودائع البنكية 1.06 تريليون ريال بنهاية فبراير/شباط 2026، موزعة على 502 مليار ريال للقطاع الخاص، و350 مليار ريال للقطاع العام، و210 مليارات ريال لودائع غير المقيمين.

وتتألف القاعدة النقدية (الاحتياطي النقدي) بشكل أساسي من عنصرين: العملة المتداولة، وتشمل جميع الأوراق النقدية والعملات المعدنية الموجودة لدى الجمهور (أي خارج الجهاز المصرفي)، واحتياطيات البنوك، وهي الأموال التي تحتفظ بها البنوك التجارية لدى البنك المركزي (الاحتياطيات الإلزامية والفائضة)، إضافة إلى النقد المتوافر في خزائن هذه البنوك.

ويعكس هذا الارتفاع في القاعدة النقدية استراتيجية مصرف قطر المركزي الاستباقية لدعم الاقتصاد الوطني، ولا سيما من خلال خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي، الذي يحرّر نحو عشرة مليارات ريال إضافية للسيولة في البنوك التجارية. ويأتي هذا الإجراء في توقيت حاسم لمواجهة الضغوط الخارجية، مثل تباطؤ النمو العالمي وارتفاع تكاليف التمويل، ما يسمح للبنوك بتمويل المشاريع التنموية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030.

في المقابل، يشير التراجع الحاد في فائض الأرصدة الاحتياطية إلى مخاطر محتملة على الاستقرار قصير الأمد، فيما يعزز نمو ودائع السوق النقدي جاذبية قطر باعتبارها مركزاً مالياً إقليمياً، لكنه يتطلب توازناً بين التنشيط والحذر لتجنّب الضغوط التضخمية. ويمثّل نمو القاعدة النقدية وتخفيض الاحتياطي الإلزامي خطوة جريئة نحو تعزيز السيولة ودعم النشاط الاقتصادي في قطر، مع الحفاظ على الاستقرار المالي باعتباره أولوية. وتعزّز هذه التطورات مرونة الاقتصاد القطري في مواجهة التحديات الراهنة، وتفتح آفاقاً لنمو مستدام في الأشهر المقبلة، شريطة متابعة دقيقة للمؤشرات الرئيسية.

وكشفت بيانات سابقة لمصرف قطر المركزي عن ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي والسيولة بالعملات الأجنبية في مارس/آذار الماضي بنسبة 2.21%، لتصل إلى 261.9 مليار ريال، مقارنة بـ256.3 مليار ريال في الشهر نفسه من عام 2025. كما ارتفعت الاحتياطيات الدولية الرسمية للمصرف الشهر الماضي بنسبة 2.6%، أي بواقع 5.184 مليارات ريال، لتصل إلى 202.33 مليار ريال على أساس سنوي، في حين تراجعت أرصدته من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 2.22 مليار ريال، لتبلغ 120.66 مليار ريال مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق.

يُشار إلى أن البنك الدولي عدّل توقعاته لاقتصاد قطر سلباً، متوقعاً انكماشاً بنسبة 5.7% خلال عام 2026، مقارنة بالتقديرات السابقة التي رجّحت نمواً عند 5.3% في يناير/كانون الثاني الماضي، وأرجع هذا التراجع إلى الأوضاع الجيوسياسية المتوترة في المنطقة وتأثيرها المباشر على سلاسل الإمداد الحيوية.