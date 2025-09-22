نمو أصول البنوك الإسلامية في قطر إلى 161 مليار دولار

- نمو الأصول والإيرادات: شهدت البنوك الإسلامية في قطر نموًا في الأصول بنسبة 3.9% لتصل إلى 585.5 مليار ريال في 2024، مع إيرادات بلغت 29.5 مليار ريال بزيادة 12.6%. تصدر مصرف قطر الإسلامي في نمو الأصول بنسبة 6.1%، بينما حقق بنك الريان أعلى نمو في الإيرادات بنسبة 16.4%. - نمو الودائع والتمويلات: ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية بنسبة 8.2%، مستحوذة على 34% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي. زادت التمويلات بنسبة 4.9%، مع تركيز على العقارات والتجارة العامة، وتصدر بنك دخان في نمو التمويلات بنسبة 11.1%. - الصيغ التمويلية والقطاعات المستهدفة: تركزت التمويلات على صيغ المداينات بنسبة 98%، مع استخدام كبير لبيع المرابحة والمساومة. استحوذ القطاع الاستهلاكي على 64% من التمويلات، مع تركيز مصرف قطر الإسلامي على العقارات والشخصية، والدولي الإسلامي على التمويلات الشخصية، وبنك الريان على القطاع الحكومي.

أظهر تقرير التمويل الإسلامي في قطر الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية أن أصول (موجودات) البنوك الإسلامية في قطر حققت نمواً بمعدل 3.9%، حيث بلغت حسب إحصائيات مصرف قطر المركزي 585.5 مليار ريال (نحو 160.8 مليار دولار) في عام 2024 مقارنة مع 563.7 مليار ريال في عام 2023، مقابل نمو للبنوك التجارية التقليدية بمعدل 4%.

وارتفعت الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية في عام 2024 بنسبة 4% لتصل إلى 529.7 مليار ريال، وارتفعت احتياطياتها بنسبة 6.3%، حيث بلغت 20.6 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 35.2 مليار ريال بانخفاض بلغ 0.4% على أساس سنوي مقارنة مع عام 2023.

وتشكل البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر. وبلغ معدل النمو السنوي المركب لموجودات البنوك الإسلامية خلال السنوات الخمس من بداية 2020 حتى نهاية 2024 نحو 5.4% مقابل 3.5% في البنوك التجارية التقليدية لنفس الفترة.

وتصدر مصرف قطر الإسلامي "المصرف" البنوك الإسلامية الأربعة في معدل نمو الموجودات في العام 2024 حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 6.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 4.2%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 3.1%.

وفي المقابل لا يزال "المصرف" يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات إذ بلغت 200.8 مليار ريال في نهاية عام 2024، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 171.1 مليار ريال، وبنك دخان 117.9 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي حيث بلغت موجوداته 60 مليار ريال.

نمو إيرادات البنوك الإسلامية في 2024

وسجلت البنوك الإسلامية في عام 2024 إيرادات بلغت 29.5 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 12.6% مقارنة بالعام 2023، وقد شكلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 91% من إجمالي هذه الإيرادات، وكان الدافع لهذا النمو ارتفاع إيرادات التمويل والاستثمار بنسبة 13.8%، إضافة إلى انخفاض نسبة المخصصات بنسبة 8.4% مقارنة بالعام 2023. وحقق بنك الريان أعلى معدل نمو في الإيرادات بنسبة بلغت 16.4%، ثم الدولي الإسلامي بنسبة 15.2%، وبنك دخان بنسبة 12.2%، وكانت نسبة نمو الإيرادات في المصرف 9.4% مقارنة بالعام 2023.

وخلال السنوات الخمس المذكورة، نمت إيرادات البنوك الإسلامية بمعدل نمو مركب بلغ 9%، وكان أعلى نمو لبنك الريان بمعدل نمو مركب بلغ 10.9%، ثم بنك دخان 8.9%، والمصرف 8.1%، والدولي بمعدل نمو مركب بلغ 7.5%. وحققت البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2024 أرباحًا عائدة على المساهمين بلغت في مجملها 8.7 مليارات ريال، مقابل 8.2 مليارات ريال في العام 2023 بنمو بلغ 6%، ونمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 8.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 7%، وفي بنك الريان 3.8%، وفي بنك دخان 3.1% مقارنة بالعام 2023.

ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية بنحو 8.2% (بيت المشورة)

وكشفت بيانات مصرف قطر المركزي وفقا للتقرير، عن نمو ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال العام 2024 بنسبة 4.1%، حيث ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية بنحو 8.2%، مقابل ارتفاع للودائع في البنوك التجارية التقليدية بنحو 2.2%، وتشكل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 34% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي339.1 مليار ريال مقارنة مع 313.4 مليار ريال في العام 2023، وخلال الفترة من 2020 إلى 2024، كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 5% مقابل 1.5% في البنوك التقليدية.

القطاع الخاص يستحوذ على النسبة الكبرى من الودائع

واستحوذ القطاع الخاص على النسبة الكبرى من الودائع في البنوك الإسلامية بحصة تبلغ 57%، ثم القطاع العام بنسبة 38%، في حين تضاءلت ودائع غير المقيمين لتصل إلى 5% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال عام 2024 كان معدل النمو الأبرز في ودائع القطاع العام حيث ارتفعت بنسبة 20%، كما زادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 4%، في حين انخفضت ودائع غير المقيمين بنسبة 16% مقارنة بالعام 2023، وبالاعتماد على البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية يلاحظ ارتفاع ودائع بنك الريان بنسبة 16.1%، وودائع بنك دخان بنسبة 6.9%، والدولي الإسلامي بنسبة 6.3%، كما زادت ودائع المصرف بنسبة 3.4%.

وخلال الفترة من 2020-2024، وحسب البيانات المالية الصادرة عن البنوك الإسلامية فإن حجم الودائع خلال الفترة قد نما بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 5.2%، وتصدر بنك الريان وبنك دخان بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 9.3% و 9.1% على التوالي خلال الفترة، في حين كان معدل النمو للدولي الإسلامي خلال الفترة 2.6%، وفي المصرف 1.1%، ووفقا للبيانات الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، بلغت التمويلات المقدمة من البنوك الإسلامية في العام 2024 نحو 401.5 مليار ريال بارتفاع بلغ 4.9% عن العام 2023، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية التقليدية بنسبة 4.4%.

وكان النمو الأبرز في تمويلات البنوك الإسلامية في العام 2024 في قطاعي العقارات والتجارة العامة حيث ارتفعت بنسبة 16% و12.7% على التوالي، كما زادت تمويلات قطاع الخدمات وقطاع الاستهلاك بنسبة 4.5% و2.9% على التوالي، وفي المقابل انخفضت تمويلات الصناعة والمقاولات بنسبة 14.2% و11.3% على التوالي ، بينما شكلت تمويلات البنوك الإسلامية ما نسبته 30% من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي في العام 2024، وخلال الفترة من 2020-2024) كان معدل النمو السنوي المركب لإجمالي التمويلات في البنوك الإسلامية 5.2% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية.

النمو الأبرز في تمويلات البنوك الإسلامية في قطاعي العقارات والتجارة العامة (بيت المشورة)

ووفقا لتقرير التمويل الإسلامي في قطر، فإن القطاع الاستهلاكي مثّل أكبر القطاعات التي ساهمت البنوك الإسلامية في تمويله فاستحوذت فيه على نسبة 64% من إجمالي تمويلات البنوك الإسلامية والتقليدية، ثم قطاع المقاولات بنسبة 44% وقطاع العقارات 42%، وقطاع الصناعة بنسبة 34%. كما يلاحظ توجه أغلب تمويلات البنوك الإسلامية نحو السوق المحلي بنسبة 96% من إجمالي تمويلاتها، مقابل توجه 95% من تمويلات البنوك التجارية التقليدية نحو السوق المحلي.

وبمقارنة صافي التمويلات في البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2024، وحسب البيانات المالية لتلك البنوك، فقد تصدر بنك دخان في نمو التمويلات حيث نمت بنسبة 11.1%، كما ارتفعت التمويلات في الدولي الإسلامي بنسبة 7.7%، وفي المصرف بنسبة 2.4%، وفي بنك الريان بنسبة 1.7% مقارنة بالعام 2023. وخلال فترة الخمس سنوات (2020-2024) بلغ معدل النمو السنوي المركب لصافي التمويلات في البنوك الإسلامية في قطر خلال الفترة 3.5%، وبالنظر لجهات التمويل للمصارف الإسلامية الأربعة في العام 2024 نجد أن أغلب هذه التمويلات توجهت نحو القطاع العقاري بنسبة 23%، ثم القطاع الحكومي وشبه الحكومي بنسبة 21%، وبلغت نسبة التمويلات الشخصية 19%.

قطاعات التمويلات

وعلى مستوى البنوك، تركزت التمويلات في مصرف قطر الإسلامي على التمويلات العقارية والشخصية بنسبة 27% و26% لكل قطاع على التوالي، والدولي الإسلامي على التمويلات الشخصية بنسبة 47% والتجارية بنسبة 22%، أما بنك الريان فقد تركّزت تمويلاته بنسبة 48% على القطاع الحكومي ثم القطاع العقاري بنسبة 20%، وفي بنك دخان تركّزت تمويلاته على القطاع العقاري بنسبة 24% ثم الحكومي بنسبة 20%.

تنوعت قطاعات التمويل في البنوك الإسلامية القطرية (بيت المشورة)

أما الصيغ التمويلية المستخدمة في البنوك الإسلامية، فإن التمويلات المبنية على صيغ المداينات مازالت تطغى على أغلب الصيغ التمويلية إذ شكلت تقريبًا 98%، وتنوعت إلى 77.4% من حجم تمويلات البنوك الإسلامية تمت بصيغة بيع المرابحة والمساومة، و20.4% بصيغة الإجارة والإجارة منتهية بالتمليك، و0.2% بصيغة الاستصناع. ومَثّلت التمويلات بصيغ المشاركات 1.1%، منها 1% بصيغة المشاركة، و0.1% بصيغة المضاربة. ولا يزال بنك الريان يحقق أعلى نسبة في استخدام صيغة المشاركة التمويلية حيث كانت نسبة التمويل بالمشاركة فيه 3.3% من إجمالي تمويلاته، وقد حقق الدولي الإسلامي أعلى نسبة لاستخدام صيغة المضاربة بنسبة 1.2% من إجمالي تمويلاته في العام 2024.