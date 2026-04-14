نقص الوقود يكبّل شركات الطيران: دعوة إلى تدخل الاتحاد الأوروبي

حثت شركات الطيران الأوروبية الاتحاد الأوروبي على التدخل بتدابير طارئة لمعالجة تداعيات الحرب الإيرانية، بما في ذلك إغلاق المجال الجوي على نطاق واسع وتزايد المخاوف بشأن نقص وقود الطائرات، وذلك وفقاً لوثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز. وقد طلبت مجموعة شركات الطيران الأوروبية من الاتحاد الأوروبي تطبيق مجموعة من تدابير الاستجابة للأزمة، بما في ذلك مراقبة إمدادات وقود الطائرات على مستوى الاتحاد، والتعليق المؤقت لسوق الكربون في الاتحاد الأوروبي للطيران، وإلغاء بعض الضرائب على الطيران، كما جاء في الوثيقة.

تضرر قطاع الطيران من إغلاق المجال الجوي منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/ شباط، حيث حظرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي شركات الطيران الأوروبية من العمل في المجال الجوي لعدة دول خليجية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وقطر حتى 24 إبريل/ نيسان.

يواجه القطاع أيضاً أزمة في وقود الطائرات بعد إغلاق مضيق هرمز. وفي الأسبوع الماضي، حذر المجلس الدولي للمطارات في أوروبا من أن أوروبا قد تواجه نقصاً حاداً في وقود الطائرات خلال ثلاثة أسابيع. وحثت وثيقة مجموعة شركات الطيران الأوروبية بروكسل على النظر في شراء الاتحاد الأوروبي المشترك للكيروسين، وهو شكل من أشكال وقود الطائرات.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أدخل شراء الغاز الطبيعي المشترك في محاولة لتعزيز الإمدادات، بعد أن خفضت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا في عام 2022. ومع ذلك، لم يتم تطبيق هذا النموذج على النفط أو الكيروسين حتى الآن. كما حثت مجموعة شركات الطيران الأوروبية، التي يضم أعضاؤها "لوفتهانزا"، و"الخطوط الجوية الفرنسية" (كي إل إم)، و"إيزي جيت"، الاتحاد الأوروبي على تعديل متطلباته القانونية للدول بالاحتفاظ باحتياطيات نفطية طارئة لمدة 90 يوماً، حيث إن هذا لا يتضمن حالياً شرطاً محدداً بشأن وقود الطائرات.

كما طلبت الوثيقة توضيحاً بشأن التشريعات الحالية، بما في ما يتعلق بإغلاق المجال الجوي بسبب النزاعات والآثار التشغيلية الناتجة منها. وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستقترح حزمة من الإجراءات في 22 إبريل لمحاولة تعويض تداعيات الحرب على إيران في أسواق الطاقة، لكنها لم تؤكد ما إذا كان ذلك سيشمل تدابير محددة بشأن وقود الطائرات.

(رويترز، العربي الجديد)