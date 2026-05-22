نقابة سامسونغ تنتصر وعمّالنا بحسرة يتفرّجون

- في سامسونغ الكورية، أظهر العمال قوة تفاوضية حقيقية، حيث أجبروا الإدارة على تقديم تنازلات وتحسينات ملموسة، مما يعكس قدرة النقابات على تحويل المطالب إلى وقائع ملموسة في بيئة صناعية كبرى. - في المقابل، تعاني النقابات في الدول العربية، مثل لبنان، من ضعف بسبب التسييس والمحسوبيات، مما أدى إلى تشتت الصوت العمالي وغياب الاستقلالية، حيث أصبحت النقابات امتداداً للصراع السياسي بدلاً من أن تكون خط دفاع اجتماعي مستقل. - الفارق بين التجربتين يعكس تفاوتاً هائلاً في استقلالية الحركة النقابية وقدرتها على أن تكون صوتاً عمالياً حقيقياً، حيث تفرض النقابات في بعض الدول شروطها وتنتزع حقوقها رغم جبروت الإدارة، بينما تُدار الأمور في دول أخرى بمنطق النفوذ السياسي.

إجلالاً تقف لعمّال وموظفين، كمن في سامسونغ الكورية، لا ينفكّون يطالبون بحقوقهم حتى يُجبروا إدارات شركاتهم، بل المسؤولين الحكوميين بأعلى مستوى، على الانحناء ومناقشة تسويات تحفظ، من جهة، ما يستحقونه لقاء أتعابهم في شركات عملاقة تدر أرباحاً هائلة، وتصون، من جهة أُخرى، مكانة الشركات بما يضمن استمراريتها وقدراتها التنافسية في سوق عالمية متوحشة.

هذا المشهد جسّده حرفياً موظفو وعمّال سامسونغ الكورية خلال الأيام الماضية، حيث تحوّل الضغط العمالي إلى قوة تفاوضية حقيقية أجبرت الإدارة على تقديم تنازلات وتحسينات ملموسة، في لحظة كشفت أن ميزان القوة بين العامل و رأس المال يمكن أن يُعاد ضبطه حين تتوفر أدوات التنظيم الملائمة.

في سامسونغ، تبيّن أن النقابات ليست مجرّد واجهة شكلية أو بيانات موسمية استعراضية فارغة، بل بُنية تنظيمية قادرة على الضغط والتفاوض ورفع كلفة التعنّت الإداري. فحين لوّح العمال بالإضراب التاريخي، لم يكن ذلك رمزياً، بل خطوة محسوبة داخل منظومة تفاوض من منطلق التوازن بين الإنتاج والحقوق، ما جعل العمّال طرفاً لا يمكن تجاوزه في أي قرار يتعلق بالأجور والمكافآت وظروف العمل. وهذا النموذج يعكس أن قوّة النقابة لا تُقاس بالشعارات، بل بقدرتها على تحويل المطالب إلى وقائع.

في المقابل، يتكشف المشهد في دول عربية عديدة، كما في لبنان، بصورة أكثر هشاشة، حيث ضعف النقابات لا يعود فقط إلى الظروف الاقتصادية الخانقة، بل إلى بُنية سياسية أعادت تشكيلها عبر المحسوبيات والاصطفافات. فقد جرى تفريخ نقابات على قياس القوى السياسية، بعضها بلا تمثيل فعلي، لكنها تحضر في المشهد لتوجيه القرار النقابي بما يخدم التوازنات والولاءات، لا مصالح الأُجراء.

وهكذا تحوّل العمل النقابي، غالباً، إلى امتداد للصراع السياسي بدل أن يكون خط دفاع اجتماعياً مستقلاً. ليس خافياً أن هذا التسييس أفرغ النقابات من جوهرها، فغابت الاستقلالية وتشتت الصوت العمّالي بين ولاءات متناقضة، فيما تمّ تهميش، أو تعطيل، أي محاولة لبناء إطار نقابي مستقل فاعل، إلى أن وجد العامل نفسه بلا قوّة تفاوض جماعية ويواجه وحده انهيار الليرة من 1500 إلى 89 ألفاً مقابل الدولار، فضلاً عن ارتفاع الأسعار وتآكل الأجور.

شتّان. هناك بيئة صناعية كبرى تفرض النقابات فيها شروطاً وتنتزع حقوقاً رغم جبروت الإدارة، وهنا تُدار الأمور بمنطق النفوذ السياسي لا التمثيل العمّالي، فلا يعود فارق التجربتين مجرّد اختلاف اقتصادي، بل تفاوت هائل في استقلالية الحركة النقابية وقدرتها على أن تكون صوتاً عمالياً حقيقياً، لا امتداداً للسلطة والنفوذ.