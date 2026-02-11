نقابات تطالب الاحتلال بـ9 مليارات دولار تعويضات لعمال فلسطين

- يطالب اتحاد نقابات عمال فلسطين، بدعم نقابات عالمية، إسرائيل بتعويض 225 ألف عامل فلسطيني فقدوا وظائفهم بعد الحرب على غزة، بخسائر تُقدّر بتسعة مليارات دولار، مستندين إلى اتفاقيات دولية ملزمة. - قدم الاتحاد ملفًا للاتحاد الدولي لنقابات العمال، يتضمن إحصائيات حول الخسائر، مما دفع الاتحاد الدولي لرفع قضية لدى منظمة العمل الدولية للمطالبة بتعويضات، حيث كانت رواتب العمال تُقدَّر بنحو 1.35 مليار شيكل شهريًا. - تمثل القضية اختبارًا لمنظمة العمل الدولية في حماية حقوق العمال، حيث تتهم الشكوى إسرائيل بانتهاك اتفاقية حماية الأجور رقم (95)، وتطالب بتعويض العمال عن الأجور والمزايا المستحقة.

يسعى اتحاد نقابات عمال فلسطين بدعم نقابات عالمية لمطالبة إسرائيل بتعويض نحو 225 ألف عامل فلسطيني فقدوا أعمالهم في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 بعد الحرب على غزة، بخسائر تقدّر بنحو تسعة مليارات دولار، ويركّز الملف المرفوع إلى منظمة العمل الدولية على الحق في الأجور والمستحقات القانونية للعاملين بموجب اتفاقيات دولية ملزمة.

رغم تزايد قناعته بأن الاحتلال الإسرائيلي لن يعوّضهم دولاراً واحداً أو يعيد له أياً من مستحقاته المالية، إلا أن العامل عمران السعيد من مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة، وافق على أن يكون اسمه ضمن قائمة تضم عشرات آلاف العمال الفلسطينيين الذين يسعى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بدعم من نقابات عمالية عالمية للحصول على تعويض مالي لهم من مشغليهم الإسرائيليين.

يقول السعيد لـ"العربي الجديد": "خسارتي تزيد على مئة ألف دولار، فأنا أعمل منذ أكثر من عقدين لدى شركة مقاولات في إسرائيل بتصريح قانوني، ولدي مستحقات نهاية خدمة وحقوق مالية أخرى، لكن بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لم يسمح لي بالدخول لإسرائيل وتم إنهاء خدماتي من دون دفع أي من حقوقي على الشركة، ومثلي عشرات الآلاف من العمال".

جهد نقابي واسع

يؤكد الأمين العام للاتحاد شاهر سعد في حديث مع "العربي الجديد"، أن حال العمال الفلسطينيين الذين فقدوا عملهم في إسرائيل كارثي بكل المقاييس، وأن مئات طلبات المساعدة تصلهم كاتحاد نقابات عمال لا سيما في ظل غياب أي دعم للحكومة الفلسطينية تجاههم، والتي لا تقوى على دفع رواتب موظفيها حسب قوله، وبالمقابل عجزهم كنقابات عمال عن تقديم دعم مادي لهؤلاء العمال الذين يحتاجون لميزانيات ضخمة.

وحسب سعد، فإنه من أجل هذا، جاء التوجه لتحصيل حقوق أولئك العمال، حيث قدم الاتحاد، ملفاً إلى الاتحاد الدولي لنقابات العمال يتضمن أرقاماً وإحصائيات حول الخسائر التي لحقت بعمال الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، وبعد زيارات عدة قام بها الاتحاد الدولي لفلسطين، ضم الأمناء العامين لسبعة اتحادات دولية أبرزهم الاتحاد الدولي للنقابات، واتحادات النقل والبناء والأخشاب والخدمات العامة والصناعات والتعليم والصحافة والزراعة، وبعد اجتماعهم مع القيادات النقابية والعمالية والاستماع لعشرات الشهادات من العمال المتضررين، وإبلاغهم بتعطل أكثر من 200 ألف عامل كانوا يعملون داخل أراضي الـ48، وبحجم البطالة الذي ازداد نتيجة الحرب على غزة، وافق على رفع قضية لدى منظمة العمل الدولية تطالب الحكومة الإسرائيلية بتعويض العمال الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلي.

ويلفت سعد إلى أن الملف يشمل المطالبة بتعويض نحو 225 ألف عامل، خسروا خلال فترة الحرب ما لا يقل عن تسعة مليارات.

ويؤكد سعد أن "الدعم ضروري لأن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لا يمكنه رفع هذه القضية مباشرة في منظمة العمل الدولية كون فلسطين ليست دولة عضو فيها".

ويشير سعد إلى أن رواتب العمال الذين كانوا يعملون في الداخل المحتل تُقدَّر بنحو 1.35 مليار شيكل شهريًا، وهو رقم يفوق إجمالي رواتب موظفي الحكومة والقطاع الخاص مجتمعين، وله تأثير كبير جدا في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي.

ويؤكد سعد أن "الاحتلال يدرك أهمية الخطوات التي قمنا بها، لذلك هو يحارب لإفشالنا، ومن هنا جاء منع سلطات الاحتلال الأسبوع الماضي لوفد الاتحاد الدولي للبناء والأخشاب (BWI) من دخول الأراضي الفلسطينية، والذي يضم تسع قيادات نقابية دولية، وتمثل (30) مليون عامل في البناء والأخشاب عبر العالم، وهو الجهة التي تبنت قضية التعويضات وتأثيرها في المحافل الدولية".

اختبار لمنظمة العمل الدولية

"تمثل هذه القضية اختبارا حقيقيا لفعالية منظمة العمل الدولية في حماية حقوق العمال وتطبيق الاتفاقيات الدولية، خاصة في ظل تصاعد الضغوط الدولية والدعم المتزايد من الاتحادات العمالية حول العالم لقضية العمال الفلسطينيين"، كما يقول سعد.

من جهته، لفت المختص في القضايا العمالية محمد الحزام في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن الاتحاد استند في ملف تعويض العمال إلى وجود اتفاقيات تنص على تعويض العمال، خاصة الاتفاقية مع نقابة عمال البناء في إسرائيل، التي تقضي بدفع تعويض للعمال في قطاع البناء في حال تعطلهم مجبرين عن العمل، من حكومة الاحتلال الإسرائيلي أو المشغلين، فضلاً عن أن إسرائيل موقّعة على اتفاقية منظمة العمل الدولية، وبالتالي يمكن إجبارها على تعويض العمال الفلسطينيين.

ويؤكد الحزام أنه من حق أي عامل حاصل على "تصريح عمل"، الحصول على تعويض من الاحتلال الإسرائيلي.

ويلفت الحزام إلى أن الشكوى المرفوعة تستند إلى المادة رقم (26) من دستور منظمة العمل الدولية، واتفاقية رقم (95) التي تقضي بتعويض العمال في حال تعطلهم عن العمل نتيجة الحرب أو أي ظروف خارجة عن إرادتهم.

كما تتهم الاتحادات التي قدمت الشكوى إسرائيل بانتهاك اتفاقية حماية الأجور رقم (95) التي صادقت عليها إسرائيل عام 1959، وتركز الشكوى على عدم دفع الأجور والمزايا المستحقة لعشرات آلاف العمال.