- أعرب الاتحاد الوطني لنقابات المزارعين الفرنسيين عن استيائه من دعم الرئيس ماكرون لاتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور، معتبرًا ذلك خيانة للزراعة الفرنسية، خاصة بعد معارضته السابقة للاتفاقية. - وزيرة الزراعة الفرنسية، آني جينيفارد، أكدت أن الضمانات لحماية الزراعة الفرنسية غير كافية، مشددة على ضرورة وجود بنود وقائية فعالة وتشديد الرقابة على السلع المستوردة. - رغم احتجاجات النقابات، انتقد بعض الفرنسيين تأخر تحركها، مشيرين إلى أن المشكلة تكمن في المشروع الأوروبي نفسه، وداعين للخروج من الاتحاد الأوروبي لحماية الزراعة.

ندّد الاتحاد الوطني لنقابات المزارعين الفرنسيين أمس الجمعة بما وصفه بـ"الخيانة الفادحة" من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورأى أن الأخير "أعلن قطيعته مع الزراعة الفرنسية" بقوله إنه "متفائلٌ للغاية" بشأن إمكانية قبول اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة "ميركوسور" (البرازيل والأرجنتين والأوروغواي والباراغواي).

وكان الرئيس الفرنسي قد أعرب أمس الجمعة على هامش قمة القادة التي سبقت مؤتمر الأطراف الثلاثين في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP30) عن دعمه لإبرام اتفاقية التجارة الحرة مع دول "ميركوسور"، شريطة قبولها لبنود الحماية الزراعية التي اقترحتها بروكسل. وأكد "خلال الأسابيع المقبلة، ستعمل المفوضية الأوروبية مع ميركوسور لضمان قبول هذه البنود". وأضاف بأنه "متفائل إلى حد ما بشأن إمكانية قبول هذه الاتفاقية التجارية، بفضل بنود الحماية التي حصلت عليها فرنسا"، على الرغم من أنه صرّح بأنه سيظل "يقظاً". في وقت تأمل فيه المفوضية الأوروبية اعتماد المعاهدة في 20 ديسمبر/كانون الأول.

وأثارت تصريحات ماكرون سخط المزارعين في فرنسا، خاصة بعد أن أعلن لهم في وقت سابق عن معارضته الشديد لهذه الاتفاقية ليُفاجأوا بتصريحاته في البرازيل وبـ"قلب أراضي المنافسين لمزارعي فرنسا". وقال رئيس الاتحاد الوطني لنقابات المزارعين أرنو روسو في رسالة له نشرتها النقابة على منصة أكس "إنها خيانة فادحة". وحذر قائلاً "باختيار ماكرون هذه اللحظة وهذا المكان لمد يد العون إلى ميركوسور، فإنه يعلن قطيعته مع الزراعة الفرنسية"، مُندداً بـ"الإهانة".

وشددت النقابة بأنها لن "تسمح ببيع سيادتها" ودعت أعضاء البرلمان الأوروبي الفرنسيين إلى الوقوف صفاً واحداً في معارضة هذه "الاتفاقية المرفوضة والدفاع عن المنتجين الفرنسيين". وقالت إنها ستظل تناضل بدعم من الشعب الفرنسي، لرفض "أي اتفاقية من شأنها التضحية بالزراعة الفرنسية على مذبح العولمة غير المنظمة".

Déclaration d’Arnaud Rousseau suite aux propos du Président de la République sur l’accord du Mercosur :



« Depuis des mois, le Président de la République affirmait au monde agricole sa ferme opposition à l’accord de libre-échange avec le Mercosur. Aujourd’hui, depuis Belém, en… pic.twitter.com/G8XVjxyWEg — La FNSEA (@FNSEA) November 7, 2025

وزارة الزراعة تنحاز للنقابة

وتفاعلت وزيرة الزراعة الفرنسية آني جينيفارد مع تصريحات ماكرون وأعلنت في منشور لها عبر منصة إكس أن "الضمانات التي حصلت عليها فرنسا لحماية زراعتها بموجب اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع ميركوسور غير كافية". وقالت إن المفوضية الأوروبية عندما وقعت قبل عام مسودة اتفاقية مع دول ميركوسور في مونتيفيديو، كانت فرنسا، بدون حكومة عقب تصويت بحجب الثقة. وكان "شكل الاتفاقية ومضمونها غير مقبولين". وأشارت إلى أنه منذ ذلك الوقت عملت بلا كلل، وبالتعاون مع السلطة التنفيذية بأكملها، وشكّلت ائتلافاً مع نظرائها الأوروبيين لرفع مستوى الوعي. وقد "دفع هذا المفوضية إلى الإقرار بأن الاتفاقية لا يمكن أن تبقى على حالها".

وحدّدت جينيفارد ما وصفته بالخطوط الحمراء لفرنسا والمتمثلة في تحديد بند وقائي فعال لتعليق الواردات في حالة عدم استقرار السوق مع ضمان تفعيل هذا البند بالكامل. وتشديد الرقابة على السلع المستوردة، سواء في الموقع أو في الموانئ، لضمان سلامة المستهلك. وضمان امتثال المنتجات المستوردة للمعايير الصحية والبيئية في قطاعي الثروة الحيوانية والنباتية، من خلال تدابير متوازية.

ونظم الاتحاد الوطني لنقابات المزارعين احتجاجاً في 26 سبتمبر/أيلول على اتفاق للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي و"ميركوسور" وكذلك الرسوم الجمركية الأميركية.

Il y a un an, la Commission européenne signait à Montevideo un projet d’accord avec les pays du Mercosur alors que la France, au lendemain d'une censure, n'avait pas de Gouvernement. La forme et le fond de l'accord étaient inacceptables.



Depuis, je me suis engagée sans relâche… — Annie Genevard (@AnnieGenevard) November 7, 2025

النقابات في قفص الاتهام

ورغم انتفاضة نقابات المزارعين، لكن هذا لم يضعها في موضع المدافع عن الزراعة الفرنسية، إذ وجه الكثير من الفرنسيين أصابع الاتهام للنقابة، كونها تحركت متأخرة بعدما وثقت في السلطة التنفيذية، وحمل أحد النشطاء على منصة إكس المسؤولية للنقابة واتهمها بتضليل المزارعين من خلال "تقصيرها في معالجة السبب الجذري لمعاناتهم". وأشار إلى أن ليس ماكرون من يستحق الإدانة، بل "المشروع الأوروبي نفسه، وفرنسا، المُجرّدة من سيادتها، تنصاع لإملاءات الاتحاد الأوروبي". بينما اتهم مستخدم آخر النقابة بخيانة جميع تطلعات المزارعين في الحصول على عيش كريم من دخلهم الزراعي. ووصف الصحوة بالمتأخرة جداً. مستخدم آخر دعا للخروج من الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الزراعة الفرنسية وتنفيذ برنامج إنعاش وطني.

الاتفاقية التجارية بين ميركوسور وأوروبا

اتفاقية التجارة الحرة بين السوق المشتركة لأميركا الجنوبية (ميركوسور) والاتحاد الأوروبي هي اتفاق تجاري شامل تم التوصل إليه مبدئياً في يونيو/حزيران 2019، ويهدف إلى إنشاء أكبر منطقة تجارة حرة بين قارتين، من خلال إزالة الرسوم الجمركية وفتح الأسواق أمام السلع والخدمات والاستثمارات. وتشمل الاتفاقية التزامات في مجالات البيئة والعمل وحماية المنتجات الأوروبية ذات المؤشرات الجغرافية، كما تربط بين أكثر من 700 مليون مستهلك. ولم تدخل الاتفاقية بعد حيّز التنفيذ بسبب اعتراضات سياسية وبيئية داخل الاتحاد الأوروبي تتعلق بإزالة الغابات في الأمازون، لكنها تُعدّ من أضخم الاتفاقيات الاقتصادية في العالم، بقيمة تبادل تجاري تفوق 100 مليار يورو سنوياً، ويتوقع أن تُوفّر للشركات الأوروبية نحو أربعة مليارات يورو سنوياً من الرسوم الجمركية. وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاق مبدئي في 28 يونيو/حزيران 2019، إلا أن نصوصها النهائية لم توقع أو تصدق، وبالتالي لم تدخل حيز التنفيذ.