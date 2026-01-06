نفي لدعوات إضراب التجار في الجزائر وتحرّك لاحتواء توتر النقل

- تواجه الجزائر توتراً اجتماعياً بسبب إضراب الناقلين العموميين وسائقي الأجرة، مما دفع الحكومة واتحاد التجار لاتخاذ موقف جاد تجاه دعوات الإضراب المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، مع تأكيد الاتحاد العام للتجار أن هذه الدعوات لا تمثل موقفهم. - قررت الحكومة إعادة النظر في بعض السياسات المالية لاحتواء الاحتجاجات، مثل تسهيل فتح الحسابات البنكية واستخدام أجهزة الدفع الإلكتروني، وعقد البرلمان اجتماعاً لبحث القضايا العامة واقتراح حلول للتحديات الراهنة. - تتخوف الحكومة من تأثير الإضراب على استقرار السوق، خاصة مع مشاكل تموين الأسواق وارتفاع الأسعار، وتترقب اجتماعاً حاسماً مع النقابات المهنية لحل القضايا المتعلقة بقانون المرور الجديد وأسعار الوقود.

أخذت الحكومة الجزائرية واتحاد التجار على محمل الجد، دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي، تدعو التجار الى إقفال المحال التجارية، وشنّ اضراب يوم الخميس المقبل، في خضم توتر اجتماعي مفاجئ، نتيجة إضراب الناقلين العموميين وسيارات الأجرة وسائقي شاحنات نقل البضائع.

وبدأ الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حملة ضد هذه الدعوات، وأفاد في بيان أن "ما يتم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول دعوات الإضراب المزعوم يوم الخميس 8 يناير/كانون الثاني الجاري، هي إشاعات مغرضة لا أساس لها من الصحة، ولا تمثل موقف التجار أو الاتحاد بأي شكل من الأشكال"، مشيراً إلى أن "مثل هذه الحملات المضللة تهدف إلى زعزعة استقرار السوق وتشويش التجار والمواطنين، ولن تنجح أمام وعي التجار وإدراكهم لمسؤولياتهم الوطنية، خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك".

وأكد التنظيم المهني أنه "يأخذ على محمل الجد كل الصعوبات التي يواجهها التجار، ويعمل ضمن مقاربة تشاركية مع الحكومة ووزارة التجارة الداخلية على فتح قنوات الحوار والتشاور، وإيجاد حلول عملية لمعالجة جميع التحديات التي تواجه القطاع التجاري، بما يحفظ مصالح التجار والمتعاملين الاقتصاديين والسوق الوطنية ويعزز استقرار الاقتصاد الوطني"، وحث التجار والمتعاملين الاقتصاديين على عدم الاستجابة لهذه الدعوات، وفتح محالهم وممارسة نشاطهم التجاري بانتظام، حفاظاً على ما اعتبره "تماسك الجبهة الداخلية" ومنع "محاولات المساس باستقرار الجزائر".

وفي سياق محاولات الحكومة الاستباقية لاحتواء حركة احتجاجية للتجار، قررت الحكومة، اليوم الاثنين، إعادة النظر في التعليمة الصادرة عن البنك المركزي والمتعلقة بمنع البنوك من إيداع السيولة نقداً في الحسابات البنكية، وتيسير عمليات فتح حسابات بنكية، واستعمال أجهزة الدفع الإلكتروني لتوفير آليات دفع متنوعة لفائدة المستهلك، فيما عقد مكتب البرلمان اجتماعاً مع رؤساء الكتل النيابية لبحث عدد من المواضيع التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، والسبل الكفيلة بالتعاطي معها بفاعلية، من خلال تبادل الآراء ووجهات النظر حول إمكانيات المساهمة البرلمانية في اقتراح حلول مناسبة تستجيب لتطلعات المواطنين، والسعي لحضور نيابي في معالجة الوضع الراهن.

وتتخوف الحكومة من انسياق التجار إلى هذه الدعوات المجهولة للإضراب، ما قد يفاقم من متاعبها الراهنة، حيث تواجه تمرداً معلناً من قبل الناقلين، وعلى وجه التحديد بالنسبة للمحال التجارية كالمخابز ومحال الخضر والفواكه، خاصة بعد ورود تقارير عن وجود مشاكل في تموين الأسواق بالخضراوات، بسبب إضراب شاحنات نقل السلع والبضائع، وهو ما انعكس على الأسواق بشكل عام، في ظل تخوف من أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع في الأسعار التي يتحكم فيها العرض والطلب.

في الأثناء تواصل إضراب حافلات النقل العام، وسيارات الأجرة، وقد رفض أصحاب الحافلات الاستجابة لنداءات النقابات المهنية، والعودة إلى العمل، ما تسبب في مشكلات جدّية في تنقل العمال والموظفين والطلبة منذ الأحد وأمس الاثنين، وتتجه الأنظار إلى اجتماع حاسم يعقد اليوم الثلاثاء بين الحكومة والنقابات المهنية للناقلين وسيارات الأجرة وسائقي شاحنات نقل البضائع في مقر وزارة الداخلية والنقل، لحسم القضايا المتعلقة بتأخير ومراجعة قانون المرور الجديد والتدابير المشددة المتضمنة فيه، وحل أزمة الزيادات في أسعار الوقود من خلال مراجعة تسعيرة النقل العام، لكن مخاوف جدية من أن زيادة في تسعيرة النقل العام، من شأنها أن تخلف توتراً شعبياً واجتماعياً، نتيجة تراجع القدرة الشرائية.