نفط فنزويلا تحت الحصار... ترامب يخنق كاراكاس ويقطع شريان الاقتصاد

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض حصار شامل على ناقلات النفط المتجهة إلى فنزويلا، مصنفاً نظام مادورو كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، مما أدى إلى ارتباك في حركة الشحن وارتفاع أسعار النفط العالمية. - تراجعت صادرات النفط الفنزويلي بشكل كبير بسبب الضغوط الأميركية، مما أثر على الاقتصاد الفنزويلي الذي يعتمد بشكل شبه كامل على النفط، مع توقعات بارتفاع التضخم السنوي إلى أكثر من 400%. - ردت فنزويلا بتقديم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة، متهمة الولايات المتحدة بالقرصنة البحرية، وسط تحديات كبيرة تواجه نظام مادورو بسبب الحصار والضغوط الاقتصادية.

في تصعيد جديد يضع النفط الفنزويلي في قلب مواجهة مفتوحة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فرض حصار كامل وشامل على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات الداخلة إلى فنزويلا والخارجة منها، مرفقاً ذلك بتهديدات عن تعزيز الوجود العسكري في منطقة الكاريبي، وباتهامات سياسية وأمنية لنظام الرئيس نيكولاس مادورو. وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال"، مساء يوم الثلاثاء: "فنزويلا محاصرة بالكامل بأكبر أسطول بحري جرى تجميعه في تاريخ أميركا الجنوبية. وسيزداد هذا الطوق اتساعًا، وستكون الصدمة عليهم غير مسبوقة". كما أعلن ترامب تصنيف نظام مادورو "منظمة إرهابية أجنبية"، متهماً إياه "باستخدام النفط لتمويل الإرهاب وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر وجرائم القتل والاختطاف".

وجاء تصعيد الرئيس الأميركي بعد أيام من قيام الولايات المتحدة باحتجاز ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة السواحل الفنزويلية، وما تلا ذلك من ارتباك فوري في حركة الشحن، وتزايد المخاوف من أن يتحوّل الضغط البحري إلى أداة خنق مالي واقتصادي لبلد يعتمد على النفط بوصفه شرياناً وحيداً تقريباً لتدفّق العملات الصعبة. وفي أول ردة فعل للأسواق، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% في تعاملات أمس الأربعاء، وسجّلت العقود الآجلة لخام برنت 60.33 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 10:18 بتوقيت غرينتش، بنسبة ارتفاع بلغت 2.4%، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 56.69 دولاراً، بنسبة زيادة بلغت 2.6%.

وتملك فنزويلا أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، يقدّر بنحو 300 مليار برميل وفق بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، متقدمةً على السعودية وكندا. ويتركز الجزء الأكبر من هذه الاحتياطيات في حزام أورينوكو شرقي البلاد، وهو من أثقل أنواع الخام وأكثرها لزوجة، ما يجعل استخراجه وتكريره أكثر كلفة وتعقيداً تقنياً.

تداعيات حصار ترامب

قال المحلل البارز في أسواق السلع (السلع الأولية)، ورئيس استراتيجية السلع لدى مجموعة (آي. إن جي) المصرفية العالمية، وارن باترسون، بحسب رويترز: "المخاطر واضحة ومعلنة سلفاً، لكن هناك مخاطر جلية تهدّد إمدادات النفط الفنزويلية". وليس واضحاً عدد ناقلات النفط التي ربّما تتأثر، ولا كيف ستفرض الولايات المتحدة الحصار على السفن الخاضعة للعقوبات، وما إذا كان ترامب سيلجأ إلى خفر السواحل لاعتراض السفن مثلما فعل الأسبوع الماضي.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، دفعت الولايات المتحدة بسفن حربية إلى المنطقة. وبينما تخضع سفن كثيرة تحمل النفط في فنزويلا لعقوبات، فإن سفناً أخرى تنقل نفط البلاد، وكذلك نفطاً خاماً من إيران وروسيا، لم تُفرض عليها عقوبات. وتنقل ناقلات تستأجرها شركة شيفرون النفط الخام الفنزويلي إلى الولايات المتحدة بموجب تفويض كانت واشنطن منحته سابقاً.

وقالت كبيرة محللي النفط في شركة كبلر، مويو شو: "يمثل إنتاج فنزويلا النفطي 1% تقريباً من الإنتاج العالمي، لكن الإمدادات تتركّز لدى مجموعة صغيرة من المشترين، في مقدمتهم مصاف صينية صغيرة مستقلة إلى جانب الولايات المتحدة وكوبا". والصين هي أكبر مشترٍ للنفط الخام الفنزويلي الذي يشكل نحو 4% من وارداتها. وأكد محللون أن أثر تصعيد ترامب على السوق العالمية أقل بكثير من أثره على فنزويلا نفسها، نظراً لتراجع مكانة قطاع النفط الفنزويلي عالمياً. فالإنتاج النفطي لفنزويلا، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط، تراجع بنحو 70% على مدى أكثر من 25 عاماً، ليهبط إلى أقل من مليون برميل يومياً، حيث بلغت صادرات النفط نحو 590 ألف برميل يومياً الشهر الماضي، مقارنةً باستهلاك عالمي يتجاوز 100 مليون برميل يومياً، ومع ذلك، تمثل هذه الخطوة تصعيداً إضافياً في حملة الضغط التي يقودها ترامب ضد مادورو، بما قد يزيد من زعزعة استقرار البلاد على المدى القريب.

سرقة سافرة

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، كانت نائبة الرئيس الفنزويلي ووزيرة النفط، ديلسي رودريغيز، قد ندّدت بما وصفته بـ"سرقة ناقلة نفط" في البحر الكاريبي. وقالت رودريغيز، في منشورات عبر حساباتها الرقمية، إن هذا الفعل يشكّل جريمة دولية ويمثل هجوماً مباشراً على موارد البلاد. وأضافت: "سقطت الأقنعة، وانكشفت الحقيقة. الهدف الحقيقي للولايات المتحدة هو نفط فنزويلا: سرقته والاستيلاء عليه بشكل غير شرعي، من دون دفع أي مقابل". وفي هذا الإطار، تقدّمت فنزويلا بشكوى رسمية إلى الأمم المتحدة بشأن ما وصفته بأنه عمل من أعمال القرصنة ارتكبته الولايات المتحدة، عبر تسليم رسالة، أول من أمس الثلاثاء، إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي، الذي يترأسه السفير صموئيل جبوغار.

وجاء في الرسالة أن ما حدث يشكل استخداماً جسيماً للقوة، واحتجازاً غير قانوني، وقرصنة بحرية نفذتها الولايات المتحدة في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2025، في مياه البحر الكاريبي الدولية. وأكدت السلطات الفنزويلية أن احتجاز ناقلة النفط يمثل انتهاكاً للقانون الدولي، كونها سفينةً خاصةً كانت تمارس نشاطاً تجارياً مشروعاً. وأضافت أن العملية الأميركية لا تنتهك فقط حرية الملاحة، بل تخلق أيضاً سابقة خطيرة تهدد الأمن البحري في المنطقة بأسرها.

ضغوط اقتصادية متزايدة

وتعرض اقتصاد فنزويلا، الخاضع للحكم الاشتراكي، لضغوط متصاعدة منذ أن شدد ترامب القيود على تجارة النفط في وقت سابق من هذا العام. وتراجعت إمدادات الحكومة من الدولار، المرتبطة تقريباً بالكامل بمبيعات النفط، بنحو 30% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025. وأدى ذلك إلى ضغوط على سعر الصرف وارتفاع الأسعار، مع توقعات بأن يتجاوز التضخم السنوي 400% بنهاية العام، وفق تقديرات خاصة لاقتصاديين محليين، نقلت عنهم "بلومبيرغ"، وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم خشية التعرض للملاحقة.

ويعد الحصار العسكري، من حيث المبدأ، عملاً حربياً، إلّا أن خطوة ترامب تبدو أقل من حصار شامل بالمعنى القانوني الكامل، بحسب "وول ستريت جونال"، إذ تشير المعطيات إلى استثناء شركة شيفرون الأميركية، التي تواصل العمل في فنزويلا وتصدير النفط بموجب ترخيص خاص يعفيها من العقوبات الأميركية، وجدد ترامب هذا الترخيص خلال العام الجاري.

وتسيطر شركة النفط الوطنية "بتروليوس دي فنزويلا" على القطاع النفطي، لكنها تعمل بالشراكة مع شركات دولية، من بينها شركة "شيفرون" الأميركية، التي تحصل بموجب اتفاقياتها مع الشركة الوطنية على نسبة من الإنتاج.

وخفضت شيفرون سعر النفط الفنزويلي المعروض على المصافي الأميركية عقب الاستيلاء على ناقلة "سكيبر". وقالت الشركة في بيان صدر ليل الثلاثاء إن "عملياتها في فنزويلا مستمرة دون انقطاع، وبما يتوافق بالكامل مع القوانين والأنظمة المعمول بها، وكذلك أطر العقوبات التي تضعها الحكومة الأميركية". وبحسب بيانات حركة الملاحة البحرية، انخفض عدد السفن المنتظرة للرسو في الموانئ الفنزويلية من نحو 45 ناقلة قبل مصادرة ناقلة "سكيبر" الأسبوع الماضي، إلى نحو 12 ناقلة فقط أول من أمس الثلاثاء. وكان آخر حصار أميركي من هذا النوع قد فرض عام 1962، عندما أمر الرئيس جون كينيدي بحصار كوبا لمنع وصول صواريخ سوفييتية إليها.

هل يطيح حصار النفط مادورو؟

وخلال حكم الرئيس الراحل هوغو تشافيز، المرشد السياسي لمادورو، قامت فنزويلا بتأميم مشروعات نفطية كانت تديرها شركتا "إكسون" و"كونوكو فيليبس"، بعد رفضهما شروطاً تعاقدية جديدة تمنح الحكومة الفنزويلية السيطرة الأغلبية على المشروعات المشتركة، ما أدى إلى نزاعات قضائية طويلة. لكن مقربين من الحكومة الفنزويلية ومحللين في قطاع النفط أعربوا عن حيرتهم إزاء اتهام ترامب فنزويلا بسرقة أراضٍ أو أصول من الولايات المتحدة. وقال الخبير الاقتصادي الفنزويلي في جامعة دنفر الأميركية، فرانسيسكو رودريغيز: "لم تتعرّض أي دولة في نصف الكرة الغربي لحصار يقطع عنها مصدر دخلها الرئيسي من الصادرات".

وحذّر، رودريغيز، بحسب "وول ستريت جورنال" من أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى نقص حاد في الغذاء في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 28 مليون نسمة. وأضاف: "يطالب ترامب إدارة فنزويلية جديدة بنقل هائل لثروتها النفطية إلى الولايات المتحدة، وهو ما يمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الفنزويلي والدولي". وقالت شركة "كبلر" للاستشارات في مجال الطاقة إن صادرات النفط الفنزويلية "مشلولة حالياً" نتيجة هجوم إلكتروني استهدف شركة تصدير النفط، إضافة إلى مصادرة ناقلة النفط الأميركية. واتهمت فنزويلا الولايات المتحدة بالوقوف وراء الهجوم الإلكتروني الذي عطل الأنظمة الإدارية لشركة النفط الوطنية، وأدى إلى تعليق مغادرة عدد من الناقلات المحملة بالنفط من موانئ البلاد.

وبحسب بيانات الملاحة البحرية، تحمل ناقلات أخرى قبالة السواحل الفنزويلية أكثر من 10 ملايين برميل من النفط، وهو ما يعادل حمولة نحو ثماني ناقلات عملاقة من أكبر السفن النفطية في العالم. كما غيرت ناقلة "بولتاريس" التي ترفع علم بنين، وكانت تنقل 300 ألف برميل من مادة نافثا روسية إلى فنزويلا، مسارها خلال عطلة نهاية الأسبوع، وعادت باتجاه أوروبا. وأظهرت بيانات موقع "تانكر تراكرز" لمراقبة السفن أن ما لا يقل عن ست ناقلات عملاقة كانت مقررة لتحميل النفط من موانئ فنزويلا خلال الأسبوعين المقبلين قد عدّلت مسارها وعادت أدراجها.

وقال مستشار طاقة مقيم في هيوستن ونائب وزير نفط فنزويلي سابق، إيفانان روميرو، إن حصار النفط سيعني نهاية نظام مادورو. وأضاف: "إذا كنت قد قطعت بالفعل عائدات المخدرات ثم تخلصت من النفط، فنحن نتحدث عن الانهيار النهائي. إذا كنت تحتجز السفن، فهؤلاء لم يتبق لهم سوى أيام". (يشار إلى أن روميرو يقدّم المشورة لزعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو بشأن خطة لاستعادة قطاع النفط). غير أن "وول ستريت جورنال" قالت إن نظام مادورو نجا في السابق من ظروف أشد قسوة. ففي أثناء جائحة كورونا، هبطت أسعار النفط الفنزويلي الثقيل إلى جزء بسيط من الأسعار الحالية، وتراجع إنتاج البلاد إلى أقل من نصف مستواه الراهن، ومع ذلك تمكن مادورو من البقاء في السلطة.

وقال مدير برنامج طاقة أميركا اللاتينية في معهد بيكر للسياسات العامة بجامعة رايس الأميركية، فرانسيسكو مونالدي، في تصريح لوكالة فرانس برس، إن إدراج شركات الشحن والناقلات مباشرة على قوائم العقوبات يمثل تصعيداً بالغ الأهمية. وأوضح مونالدي أن ست ناقلات نفط كانت موجودة في الموانئ الفنزويلية وقت الإعلان عن العقوبات، مضيفاً: "إنهم ينتظرون أن تغادر كل ناقلة البلاد حتى يتم توقيفها". وأشار إلى أن هذا الوضع، إلى جانب احتمال أن تقرر بعض السفن ببساطة عدم العودة إلى فنزويلا، قد يؤدي إلى تراجع أسعار النفط الفنزويلي وكميات التصدير على حد سواء.

وأضاف: "إذا تراجعت الصادرات، فإن المشكلة الأساسية التي تواجهها فنزويلا هي محدودية قدرتها على تخزين النفط الخام. وعندها ستكون مضطرة إما إلى وقف الإنتاج أو إغلاق جزء من الطاقة الإنتاجية". لكنه استطرد قائلاً: "هذه ليست أسوأ ضغوط واجهها مادورو... على الأقل ليس بعد". وتنشر الولايات المتحدة حالياً أسطولاً بحرياً كبيراً في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، تقوده حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"، وهي الكبرى من نوعها في العالم.