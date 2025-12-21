نفط فنزويلا المحاصر يخنق كوبا: من شريان إنقاذ إلى حافة الانهيار

- تعاني كوبا من أزمة اقتصادية حادة تتضمن نقص الغذاء والدواء وانقطاع الكهرباء، مما أدى إلى تفكك المجتمع وزيادة الهجرة، بسبب تقلص إمدادات النفط الرخيص من فنزويلا. - زادت الولايات المتحدة من ضغوطها على فنزويلا في ديسمبر 2025، مما يهدد إمدادات النفط إلى كوبا ويعرضها لأزمة معيشية واسعة بسبب اعتمادها الكبير على النفط الفنزويلي. - تواجه كوبا تحديات كبيرة مع تراجع إمدادات النفط، والبدائل المحتملة مثل روسيا أو المكسيك تصطدم بواقع العملة الصعبة المحدودة، مما يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

لم تعد أزمة كوبا مجرّد دورة ركود عابرة. في بلد تعوّد على الشحّ، صار نقص الغذاء والدواء وانقطاع الكهرباء الطويل جزءا من يوميات تُفكك المجتمع من الداخل وتدفع الأسر لتقليص وجباتها، ويصدّر مستشفيات معطلة، وأحياء تغرق في العتمة ساعات تمتدّ في بعض المناطق معظم اليوم.

هذا المشهد، الذي دفع ملايين الكوبيين إلى الهجرة خلال سنوات قليلة، بات مهددا بتفاقم جديد مصدره البحر لا الأسواق بعد تقلّص النفط الرخيص القادم من فنزويلا.

شريان الطاقة الذي ربط هافانا بكاراكاس

منذ مطلع الألفية، تأسست معادلة "الخدمات مقابل النفط" بين هافانا وكاراكاس، إذ تُرسل كوبا أطباء وكوادر مدنية وأمنية، وتحصل مقابل ذلك على حصص نفطية مدعومة تساعدها على تشغيل محطات الكهرباء والنقل والقطاع العام. وأبرزت تقارير بحثية لمنتدى الحوار حول السياسة والاقتصاد والثقافة في نصف الكرة الغربي (AS-COA) أن الاتفاقات منحت كوبا حصة قريبة من 98 ألف برميل يوميا ضمن ترتيبات تعاون إقليمي تقوده فنزويلا، قبل أن تتراجع الإمدادات لاحقًا مع تدهور الاقتصاد الفنزويلي.

لكن الاعتماد لم يكن تقنيا فقط، بل سياسيا أيضًا، مما يعني أن أي اضطراب في تدفق الخام يعني فورا اختناقا في الكهرباء والنقل، ثم شللا في الإنتاج والخدمات، وهو ما يجعل النفط الفنزويلي عامل استقرار داخلي لكوبا أكثر منه تجارة طاقة عادية.

تصعيد أميركي يستهدف الناقلات

في ديسمبر/كانون الأول 2025، اتّسع نطاق الضغط الأميركي على نظام نيكولاس مادورو عبر البحر الكاريبي، مع إجراءات تتحدث عن اعتراض وملاحقة ناقلات مرتبطة بتجارة نفط خاضعة للعقوبات. وأفادت روريتز عن اعتراض واشنطن لناقلات قرب فنزويلا آخرها اليوم الأحد ضمن حملة على تجارة النفط المرتبطة بالعقوبات، بما يرفع المخاطر على تدفقات التصدير. وفي ذات السياق أشارت أسوشييتد برس إلى ملاحقات أميركية لناقلات يُعتقد أنها تساعد فنزويلا على الالتفاف على العقوبات.

لكن الأهم لكوبا أن بعض تفاصيل هذه العمليات مرّت قرب خطوط إمدادها، فالجزيرة لا تملك ترف شراء الوقود بالسعر العالمي وبالدولار الشحيح، لذلك فإن تعطيل ناقلة واحدة قد يتحول من حدث أمني إلى أزمة معيشية واسعة.

عندما يصبح النفط إلى كوبا هدفاً جانبياً

تعتمد كوبا على الخام لتوليد الكهرباء وتشغيل النقل، بينما خياراتها البديلة محدودة ومكلفة. وهنا تبرز حساسية ناقلة "سكبير" التي صادرتها واشنطن الأسبوع الماضي وكان على متنها نحو 1.8 مليون برميل وغادرت ميناء خوسيه الفنزويلي، ثم نقلت جزءا من شحنتها قرب كوراساو إلى ناقلة أخرى كانت متجهة إلى كوبا قبل عملية المصادرة. وهذه التفاصيل تُظهر أن أي تشديد على هذه الشبكات يعني تقليل الوقود المتاح لمحطات الكهرباء، ثم انتقال الأزمة بسرعة إلى الغذاء والمياه والخدمات.

اقتصاد منهك أصلاً…والوقود يزيده انهياراً

في الداخل الكوبي، تُسجّل الدراسات الحقوقية والاجتماعية مؤشرات قاسية، تقرير "الحالة الاجتماعية للحقوق في كوبا" رقم 8 لعام 2025 الصادر عن مرصد الحقوق الاجتماعية بكوبا خلص إلى أن 89% من الأسر تعيش فقرا مدقعا، وأن نية الهجرة أو وجودها داخل العائلة تصل إلى 78%.

وبالتالي عندما يتراجع الوقود، لا تكون المشكلة انقطاع كهرباء فقط، بل سلسلة تضخمية، ينتج عنها سلع أقل في الأسواق ونقل أصعب وإنتاج محلي أضعف، ثم ضغط أكبر على سعر الصرف غير الرسمي.

التمسك بالعلاقة رغم التكلفة؟

تحتاج فنزويلا إلى كوبا سياسيًا وأمنيًا، وكوبا تحتاج إلى فنزويلا نفطيا. هذا التشابك يجعل هافانا شديدة الحساسية لأي اهتزاز في حكم مادورو، لأن انهياره لا يعني تبدل حليف فقط، بل فقدان مصدر طاقة مدعومة، وفي المقابل، ترى واشنطن أن تشديد الضغط على صادرات النفط يضيّق الخناق المالي على كاراكاس، ولو كانت النتيجة الجانبية أن هافانا تتلقى الضربة الأسرع.

هذا ما جعل بعض التحليلات تتحدث عن حصار "جزئي" يطاول شبكة ناقلات تحمل جزءا كبيرا من الخام الفنزويلي، مع تحذير من أن استمرار الانخفاض في الإمدادات قد يدفع كوبا إلى حافة انهيار وظيفي للدولة يمس الكهرباء والنقل والخدمات.

إلى أين تتجه كوبا إذا انقطع النفط الرخيص؟

بدائل كوبا موجودة نظريا، فهناك واردات من روسيا أو المكسيك أو السوق الفورية، وترشيد قاس، وربما توسع أسرع في القطاع الخاص الصغير لامتصاص الصدمة. لكن النظري يصطدم بواقع العملة الصعبة المحدودة، وبنية تحتية متقادمة، واعتماد كهربائي مرتفع على الوقود. لذلك يصبح السؤال عمليا، هل تستطيع الحكومة شراء الوقود بالدولار من دون أن يبتلع ذلك ما تبقى من غذاء ودواء واستيراد أساسي؟ وهذا ما حوّل الحصار النفطي على فنزويلا إلى رافعة ضغط تُفاقم أزمة كوبا القائمة أصلا، وبالتالي كل ناقلة تُعطّل أو تُصادر أو تُجبر على تغيير مسارها، تعني ساعات عتمة إضافية، وكلفة نقل أعلى، وموجة هجرة جديدة تبحث عن أي مخرج.