نفط بحر الشمال يختبر رئيس الحكومة البريطاني الجديد

- استمرار الحظر السياسي وفتح المجال للإنتاج: رغم حظر تراخيص جديدة، تدرس الحكومة البريطانية السماح بالحفر في مناطق مرخصة سابقاً، مما يعزز ثقة المستثمرين ويضمن إنتاج الطاقة المحلي. - التحديات البيئية والقانونية: أبطلت محكمة اسكتلندية قرارات سابقة بسبب نقص تقييمات الأثر البيئي، مما يعكس التحديات البيئية والقانونية في تطوير مشاريع بحر الشمال. - أهمية الإنتاج المحلي وأمن الطاقة: يهدف قطاع النفط والغاز لتقليل الاعتماد على الواردات وحماية الوظائف، مع التركيز على أمن الطاقة المحلي، رغم عدم ضمان انخفاض الأسعار للمستهلكين.

لا يعني تمسك رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي برنهام بحظر تراخيص النفط والغاز الجديدة، توقف الحفر في بحر الشمال. وتشير تقارير بريطانية إلى أن حكومته تدرس السماح بمزيد من الحفر في المناطق المرخصة سابقاً، مثل مشروعي روزبانك وجاكدو وهما من أكبر مشاريع استخراج النفط والغاز الطبيعي وأبرزها في مياه بحر الشمال التابعة للمملكة المتحدة. وقد أثارا جدلاً واسعاً على الصعيدين الاقتصادي والبيئي والسياسي.

وبذلك يبقى الحظر قائماً سياسياً، فيما يظل الباب مفتوحاً أمام زيادة الإنتاج عملياً. فتعهد حزب العمال يمنع فتح مناطق جديدة للتنقيب، لكنه لا يحول دون تطوير التراخيص القديمة والاستفادة من البنية التحتية القائمة. في ردّه على أسئلة "العربي الجديد"، يقول مدير معلومات السوق في اتحاد الطاقات البحرية في المملكة المتحدة (Offshore Energies UK)، بن وورد، إن اتخاذ قرارات سريعة بشأن مشروعات كبيرة مثل روزبانك وجاكدو "سيمنح ثقة المستثمرين دفعة مهمة، ويساعد في الحفاظ على إنتاج الطاقة المحلي".

ويضيف أن القطاع يحتاج إلى "إطار سياسي طويل الأجل، مدعوم بنظام ضريبي قابل للاستثمار وبيئة تنظيمية مساعدة تعطي أولوية واضحة لإنتاج النفط والغاز محلياً بدلاً من استيرادهما". ويكشف تعليق وورد أن الموافقة المحتملة على المشروعين والسماح بعمليات الربط لن تكونا كافيتين وحدهما من وجهة نظر الصناعة، إذ تربط الشركات مستقبل الاستثمار في بحر الشمال بالسياسة الضريبية بقدر ارتباطه بنظام التراخيص.

ويوضح وورد أن حوضاً منتجاً مثل بحر الشمال يحتاج إلى استثمارات مستمرة للحفاظ على إنتاجه، وأن المستثمرين يحتاجون إلى اليقين بأن المملكة المتحدة "لا تزال مفتوحة أمام الأعمال"، لحماية الوظائف والمهارات وسلاسل التوريد وتلبية الطلب المستقبلي على الطاقة. ويطالب وورد الحكومة ببدء تطبيق ضريبة إيرادات النفط والغاز في 2027، بدلاً من الموعد الحكومي الأقصى في 2030. ويؤكد أن تطبيق النظام الجديد في 2027 "أمر حاسم لإطلاق الاستثمارات التي يمكنها الحفاظ على الإنتاج"، معتبراً أن ذلك قد يساعد بريطانيا على تلبية ما لا يقل عن نصف طلبها المستقبلي على النفط والغاز من الإنتاج المحلي، بدلاً من نحو الثلث.

وبحسب وزارة الخزانة البريطانية، تبلغ الضريبة الاسمية الإجمالية على أرباح أنشطة إنتاج النفط والغاز 78%، بعدما رُفعت ضريبة أرباح الطاقة إلى 38% اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني 2024. ويستمر العمل بها حتى 31 مارس/آذار 2030، أو تنتهي قبل ذلك إذا فُعّلت آلية أمن الاستثمار في الطاقة، لتحل محلها ضريبة إيرادات النفط والغاز.

ويرى اتحاد الطاقات البحرية في المملكة المتحدة أن استبدال ضريبة أرباح الطاقة مبكراً بآلية ضريبية مرتبطة بأسعار النفط والغاز سيحسن جدوى المشروعات ويحد من توجه الشركات إلى أسواق أخرى. ووفق تقديرات نشرها في يونيو/حزيران 2026، قد يضيف هذا التحول 60 مليار جنيه إسترليني إلى الاقتصاد، ويوفر 13.4 مليار جنيه من الإيرادات. يقع حقل روزبانك على بعد نحو 130 كيلومتراً شمال غربي جزر شتلاند، في قناة فارو–شتلاند، بينما يقع مشروع جاكدو للغاز على بعد نحو 250 كيلومتراً شرق أبردين، في وسط بحر الشمال.

ويحمل المشروعان تراخيص سابقة، ولذلك يمكن للحكومة النظر في تطويرهما من دون إصدار تراخيص استكشاف جديدة، ما يتيح لها التمسك بحظر الجولات الجديدة مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام المشروعات المرخصة سابقاً. لكن محكمة الجلسات في اسكتلندا أبطلت في يناير/كانون الثاني 2025 قرارات الموافقة السابقة، بعدما اتفقت الأطراف على أنها اتُّخذت بصورة غير قانونية، لأن تقييمات الأثر البيئي لم تشمل الانبعاثات الناتجة عن حرق النفط والغاز بعد استخراجهما. وطلب الحكم إعادة اتخاذ القرارات بعد تقييم هذه الانبعاثات، المعروفة بانبعاثات "النطاق الثالث".

ولم يمنع المشروعين نهائياً، بل ترك للسلطات منح موافقات جديدة أو رفضها بعد استكمال التقييم القانوني. وفي يونيو/حزيران 2025، أصدرت الحكومة إرشادات جديدة تلزم مطوري مشروعات النفط والغاز بتقييم الانبعاثات الناتجة عن الاستخدام النهائي للوقود. ومنذ ذلك الحين، قدّم مطورو روزبانك وجاكدو معلومات وتقييمات بيئية إضافية، ما أعاد المشروعين إلى المسار التنظيمي، من دون صدور موافقة نهائية حتى الآن. وتظهر السجلات الحكومية أن جاكدو ظل قيد المراجعة خلال عام 2026، مع طلب السلطات معلومات إضافية عن الانبعاثات والتقييم البيئي.

يركز قطاع النفط والغاز في دفاعه عن الإنتاج المحلي على تقليل اعتماد بريطانيا على الواردات، وحماية الوظائف وسلاسل التوريد والقدرات الهندسية، أكثر من تركيزه على تقديم وعد مباشر بخفض أسعار الطاقة للمستهلكين. وفي هذا السياق، يقول وورد لـ"العربي الجديد" إن الطاقة المنتجة محلياً تجعل المملكة المتحدة "أكثر قدرة على الصمود في سوق متقلبة ولا يمكن التنبؤ بها". ويتابع وورد أنه في وقت يسوده عدم اليقين العالمي، يساعد الحفاظ على إنتاج النفط والغاز المحلي في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز أمن الطاقة، ويضمن استمرار بريطانيا "شريكاً موثوقاً في مجال الطاقة لبقية أوروبا".

اقتصاد دولي "المانشسترية".. خطة بيرنهام لإنعاش بريطانيا

ويضيف أن الإنتاج المحلي يدعم مئات آلاف الوظائف، ويحافظ على القدرات الصناعية الأساسية، ويوفر قاعدة للاستثمارات اللازمة لتنفيذ التحول الأوسع في قطاع الطاقة. لكن وورد لم يربط زيادة إنتاج بحر الشمال بانخفاض مباشر في فواتير الأسر، بل ركز على تقليل الواردات وتعزيز أمن الإمدادات. وتقول الحكومة البريطانية إن أسعار النفط والغاز تحددها الأسواق الدولية، بصرف النظر عن مصدر الإنتاج، فيما توضح هيئة تنظيم أسواق الطاقة "أوفجيم" أن أسعار الجملة العالمية تشكل جزءاً أساسياً من فواتير المستهلكين. ولذلك قد تقلل زيادة الإنتاج المحلي الاعتماد على الخارج، من دون أن تضمن انخفاض الأسعار المدفوعة من الأسر.

وهنا يبرز الخلاف حول مفهوم أمن الطاقة: فالقطاع يقيسه بحجم الإنتاج المحلي وتقليل الواردات، بينما يشمل المفهوم الأوسع لأمن الطاقة أيضاً خفض الطلب، وتحسين كفاءة المنازل، والتوسع في مصادر أقل تعرضاً لتقلبات أسعار الوقود.

ووفق تحليل يستند فيه اتحاد الطاقات البحرية إلى مسارات لجنة تغير المناخ، ستحتاج بريطانيا إلى ما بين 13 و15 مليار برميل مكافئ نفطي حتى عام 2050. ويرى الاتحاد أن تحسين شروط الاستثمار قد يتيح إنتاج نحو سبعة مليارات برميل محلياً، مقارنة بأقل من أربعة مليارات وفق المسار الحالي. وهي تقديرات قطاعية مشروطة بتغير السياسات الضريبية والتنظيمية.

سارع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تقديم توجه برنهام باعتباره استجابة لضغوطه، قائلاً، بحسب صحيفة "التايمز"، إن بحر الشمال سيُفتح "على مصراعيه". لكن برنهام لم يرفع الحظر، بل وسّع هامش الحركة داخله، مانحاً الصناعة مجالاً أكبر للاستثمار في المناطق المرخصة، من دون فتح بحر الشمال بالكامل أمام جولات استكشاف جديدة. وبذلك يعلن ترامب انتصاراً سياسياً، فيما تكشف التفاصيل أنه حصل على استجابة جزئية فقط، وأن المعركة الأهم لا تزال تدور حول الضرائب والاستثمار ومستقبل الإنتاج.