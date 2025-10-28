نصائح لحماية نفسك من القرصنة السياحية خلال السفر

- شهدت أوروبا تصاعداً في الهجمات السيبرانية على القطاعات السياحية، حيث تعرض السياح لقرصنة بطاقاتهم الائتمانية وتسريب بياناتهم، كما حدث في إيطاليا والبرتغال وإسبانيا. - ينصح الخبراء باستخدام بطاقات السفر المسبقة الدفع وتحديد سقف للسحب اليومي، وتحديث الأجهزة الإلكترونية وتفعيل المصادقة الثنائية، واستخدام تطبيق VPN لتشفير البيانات. - يجب تجنب شبكات الإنترنت العامة والحذر من المواقع الوهمية، وعدم مشاركة البيانات الشخصية عبر البريد الإلكتروني، وتسديد الإقامة نقداً أو باستخدام البطاقة الائتمانية دون حفظ بياناتها.

ضجت الكثير من المواقع الإخبارية مؤخراً بتعرض العديد من السياح إلى حالات القرصنة السياحية لبطاقاتهم الائتمانية، خلال رحلاتهم. وتشهد الساحة الأوروبية بحسب تقارير عديدة، تصاعداً في وتيرة الهجمات السيبرانية التي تستهدف القطاعات السياحية والفندقية، إذ أعلنت السلطات الإيطالية عن واحدة من أكبر عمليات تسريب البيانات في البلاد خلال العام 2025. فقد تمكنت مجموعة قرصنة تُعرف باسم "ماي دوكس" (Mydocs) من اختراق أنظمة عدد من الفنادق الإيطالية، لتستولي على عشرات الآلاف من بيانات وثائق الهوية الخاصة بالمصطافين، من جوازات سفر وبطاقات وطنية.

وفي دول أخرى، من ضمنها البرتغال وإسبانيا، تعرض أيضاً العديد من السياح إلى حوادث مختلفة خلال صيف 2025، من خلال قرصنة بطاقاتهم الائتمانية، وأطلق خبراء مختصون في القطاعات التقنية نداءات إلى ضرورة التنبه من مخاطر اختراق بيانات البطاقات الائتمانية وسرقتها، خصوصاً المزودة بشريحة اتصال لاسلكي خلال السفر في العطلات الصيفية إلى دول مختلفة. وهذا الواقع يدفعنا للسؤال كيف يمكننا حماية نفسنا من القرصنة الإلكترونية خلال السفر؟

إجراءات قبل السفر

قبل الانطلاق في الرحلة السياحية، يتطلب من الكثير من المسافرين الانتباه إلى مجموعة من التفاصيل المهمة التي من شأنها حمايتهم من القرصنة الرقمية، خاصة في ظل تزايد الهجمات السيبرانية التي تستهدف السياح والمسافرين حول العالم. ينصح خبراء التكنولوجيا بعدم استخدام بطاقات الائتمان الشخصية أثناء السفر، وتحت أي ظرف كان، واستبدالها ببطاقات السفر المسبقة الدفع التي يمكن تأمينها بسهولة من خلال المصارف أو شركات الخدمات المالية.

تتميز هذه البطاقات بإمكانية تحديد سقف للسحب اليومي من جهة، إضافة إلى أنها غير مرتبطة مباشرة بالحسابات المصرفية الأساسية من جهة أخرى، مما يحدّ من حجم الخسائر المحتملة في حال تعرضها للقرصنة. كما يُوصى بتعبئة هذه البطاقات بمبالغ محدودة تغطي النفقات اليومية فقط. كما ينصح أيضاً باستخدام هذه البطاقات حتى خلال عمليات الشراء عبر الإنترنت، إذ عادة ما تتعرض بطاقات الائتمان للسرقة خاصة خلال عمليات شراء الخدمات السياحية، على غرار حجز الفنادق، وتذكرة السفر، وحتى خلال حجز سيارات الأجرة وغيرها. إن اتخاذ هذه التدابير الوقائية يساهم بشكل كبير في حماية المسافرين من الاحتيال الإلكتروني، ويجعل الرحلة أكثر أمناً.

الانتباه إلى الأساسيات؟

تُعد مرحلة التحضير الأمني أساسية لتقليل المخاطر الرقمية أثناء الرحلة. يُنصح خبراء التكنولوجيا والسياحية، بأهمية تحديث جميع الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف والحواسيب، لأن التحديثات، عادة ما تساعد في سد أي ثغرات أمنية قد يتعرض لها هاتف السائح، وبالتالي إمكانية التسلسل إلى بياناته وحساباته المصرفية.

كما يُفضّل تفعيل خاصية المصادقة الثنائية (2FA) على الحسابات البنكية والبريد الإلكتروني لتوفير طبقة إضافية من الحماية وهنا لابد من سؤال المصرف بشأن أليات تفعيلها، وتحميل تطبيق VPN موثوق لاستخدامه عند الاتصال بشبكات الإنترنت العامة من أجل تشفير البيانات. كذلك، يجب نسخ الملفات والمعلومات الحساسة احتياطيا على وحدة تخزين خارجية أو عبر خدمة سحابية آمنة، وحذف أي بيانات غير ضرورية أو ذات طابع شخصي من الأجهزة قبل السفر. هذه الإجراءات البسيطة تساهم بشكل كبير في تقليل احتمالية التعرض للاختراق أو سرقة المعلومات خلال الرحلة.

أساسيات رئيسية في الوقاية من القرصنة

ينصح الخبراء بضرورة الانتباه لبعض الأساسيات خلال الإقامة في رحلاتكم السياحية، من ضمنها عدم استخدام شبكات الإنترنت العامة، أو استخدام شبكات "واي فاي" في الفنادق أو بيوت الضيافة، إذ يمكن أن تكون هذه الأماكن عرضة لعمليات سيبرانية، من شأنها أن تهدد بيانات السياح. ويُعدّ استخدام شبكات الـ"واي فاي" العامة في الفنادق أو المقاهي من أبرز الثغرات التي يستغلها القراصنة خلال موسم السفر. فعلى الرغم من أن الإنترنت المجاني يبدو خيارا مريحًا وسهل الوصول، إلا أنه غالبا ما يكون أداة سهلة أمام المتسللين لسرقة كلمات المرور، وبيانات البطاقات الائتمانية، وحتى حسابات البريد الإلكتروني أو تطبيقات البنوك.

وفي السياق نفسه، من الضروري توخي الحذر عند إجراء الحجوزات الإلكترونية، سواء للفنادق أو الرحلات أو الجولات السياحية. فالقراصنة غالباً ما يستغلون اندفاع المسافرين نحو العروض المغرية، فينشئون مواقع وهمية أو يرسلون روابط مزيّفة عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل، ومن أجل التجنب، الوقوع في هذا الفخ، احرص دائما على الدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي للفندق أو شركة الطيران.

نصائح مهمة

في يونيو وأغسطس، من العام 2025، عادت مجموعة التهديد المعروفة باسم "ريفنج هوتيلز" (Revenge Hotels) إلى تركيز نشاطها لاستهداف عدد من الفنادق ووكالات السياحة، عبر رسائل تصيّد موجهة إلى موظفي الحجز، بحيث يتم إرسال رسائل الى الفنادق، وبمجرد فتحها، يمكن التسلل الى بيانات النزلاء والتعرف إلى بطاقاتهم الائتمانية، ولتجنب الوقوع في هذا الفخ، من المهم أن لا يشارك السائح أي تفاصيل وبيانات عبر البريد الإلكتروني الخاص بالفنادق ، حتى لو بدا البريد من الفندق ودودا، من المهم التعامل مع أي طلب لإرسال نسخة من بطاقتك أو بياناتك بحذر.

وينصح في هذا الإطار، أن يسلم السائح صورا عن الهوية أو البيانات الشخصية مباشرة إلى إدارة الفندق. أما بالنسبة إلى تسديد ثمن الإقامة، فيمكن تسديده إما نقدا أو حتى من خلال البطاقة الائتمانية، لكن من دون أن يتم حفظ بيانات البطاقة لدى الفندق.