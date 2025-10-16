نستله تبدأ خطة تحول كبرى بتسريح 16 ألف موظف

- أعلنت نستله عن خطة لخفض التكاليف تشمل تقليص 16,000 وظيفة لتوفير 3 مليارات فرنك سويسري بحلول 2027، وسط تحديات مثل الرسوم الجمركية الأميركية وتغييرات إدارية كبيرة. - سجلت الشركة نموًا بنسبة 1.5% في الربع الثالث، مما يعزز مكانة الرئيس التنفيذي الجديد، مع تركيز على تعزيز الأداء ومراجعة استراتيجيات في مجالات المياه والمشروبات الفاخرة. - تلتزم نستله بتوقعات 2025 لتحسين نمو المبيعات وهامش الأرباح، مع مواجهة تحديات الرسوم الجمركية وسلاسل الإمداد، وتسعى للاستثمار في القهوة الفاخرة والتغذية الصحية.

أعلن الرئيس التنفيذي الجديد لشركة نستله فيليب نافراتيل، اليوم الخميس، أن الشركة ستخفض نحو 16,000 وظيفة في إطار خطة شاملة لخفض التكاليف واستعادة ثقة المستثمرين. تمثل الوظائف التي سيتم إلغاؤها نحو 5.8% من إجمالي عدد موظفي نستله البالغ 277,000 موظف. وأوضح نافراتيل أن الشركة رفعت هدفها لتوفير التكاليف إلى 3 مليارات فرنك سويسري (3.77 مليارات دولار) بحلول نهاية عام 2027، ارتفاعًا من الهدف السابق البالغ 2.5 مليار فرنك، بحسب "رويترز".

وأضاف أن الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات تشكل تحديًا أمام الشركة، رغم أن معظم مبيعات نستله في الولايات المتحدة تُصنّع محليًّا، مشيرًا إلى أن قطاع الأغذية العالمي يواجه ضعفًا في ثقة المستهلكين وتغيرًا في العادات الغذائية مع توجه الناس نحو أنماط أكثر صحية. وقال نافراتيل إن "العالم يتغير، ونستله في حاجة إلى أن تتغير بوتيرة أسرع".

وشهدت نستله، التي قفز سهمها بنحو 8% في بداية التداول، فترة من الاضطرابات الإدارية غير المسبوقة. فقد تولّى نافراتيل المنصب بعد إقالة لوران فريكسي في سبتمبر/أيلول، على خلفية علاقة غير معلنة مع موظفة كانت تحت إشرافه المباشر. وبعدها بفترة وجيزة، استقال رئيس مجلس الإدارة بول بولكه ليفسح المجال أمام بابلو إيسلا، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "إنديتكس"، الذي تولّى المنصب بعد أسبوعين فقط. وأوضح نافراتيل أن عمليات التسريح تشمل 12,000 موظف من ذوي الياقات البيضاء خلال العامين المقبلين، إضافة إلى 4,000 وظيفة أخرى ضمن مبادرات جارية في مجالي التصنيع وسلسلة الإمداد، في إطار حملة لتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وتحاول الشركة السويسرية المصنعة لمنتجات مثل شوكولاتة كيت كات، وقهوة نسبريسو، وتوابل ماجي، عكس تباطؤ نمو المبيعات وإيقاف تراجع سعر سهمها، وسط ضغوط متزايدة من المستثمرين بسبب ارتفاع التكاليف والديون والرسوم الجمركية الأميركية. وكتب محللو شركة بيرنشتاين في مذكرة بحثية أن نتائج نستله الفصلية تضيف وقودًا إلى نار التحول، واصفين خفض عدد الموظفين بأنه مفاجأة كبيرة.

وسجلت نستله نموًّا بنسبة 1.5% في النمو الداخلي الحقيقي – وهو مقياس لحجم المبيعات – خلال الربع الثالث، متجاوزةً توقعات المحللين البالغة 0.3٪ فقط، ما يمنح نافراتيل فسحة من الوقت لترسيخ مكانته بعد ترقيته المفاجئة. وأكد نافراتيل أن تحقيق النمو القائم على النمو الداخلي الحقيقي يمثل الأولوية القصوى للشركة، مضيفًا: "نحن نعمل على تعزيز ثقافة تتبنى عقلية الأداء، لا تقبل بخسارة الحصة السوقية، وتكافئ الفائزين". وتجري الشركة حاليًّا مراجعات استراتيجية لأعمالها في مجالات المياه والمشروبات الفاخرة، بالإضافة إلى العلامات التجارية الخاصة بالفيتامينات والمكملات الغذائية ذات النمو والهامش المنخفضين.

توجيهات عام 2025 تبقى من دون تغيير

أكدت نستله التزامها بتوقعات عام 2025، مشيرة إلى أن نمو المبيعات العضوية يجب أن يتحسن مقارنة بعام 2024، مع توقع أن يكون هامش الأرباح التشغيلية الأساسية – الذي يستثني المصاريف غير المتكررة – عند أو فوق 16%. وعلى المدى المتوسط، تتوقع الشركة أن لا يقل الهامش عن 17%، وتأخذ هذه التوقعات في الاعتبار تأثير الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على السلع السويسرية بنسبة 39%، التي دخلت حيز التنفيذ في أغسطس/آب. وأوضحت الشركة أن الجزء الأكبر من التوفير المستهدف البالغ 3 مليارات فرنك سويسري سيتحقق في عامي 2026 و2027، مع تحقيق توفير قدره 700 مليون فرنك في عام 2025 بالكامل.

وسجلت المبيعات العضوية – التي تستثني تأثيرات تغيرات أسعار الصرف والاستحواذات – زيادة بنسبة 4.3% خلال الربع الثالث، متجاوزةً توقعات المحللين التي بلغت 3.7%. وجاء النمو مدفوعًا بارتفاع أسعار منتجات القهوة والحلويات، بينما شكلت منطقة الصين الكبرى عاملًا سلبيًّا على النتائج. وقالت المديرة المالية آنا مانز إن نستله ركزت سابقًا بشكل مفرط على توسيع شبكة التوزيع في الصين من دون إيلاء الاهتمام الكافي لبناء الطلب الاستهلاكي، مضيفةً: "ما ترونه الآن في الصين هو أننا نصحح هذا المسار، ونعمل على إدماج عمليات التوزيع وجعلها أكثر كفاءة، في الوقت الذي نبني فيه الطلب الاستهلاكي".

تعد نستله أكبر شركة للأغذية والمشروبات في العالم، إذ تمتلك أكثر من 2000 علامة تجارية تتوزع بين القهوة، والحلويات، والمياه، ومنتجات الألبان، وأغذية الأطفال. تأسست الشركة عام 1866 في سويسرا، ونمت لتصبح إحدى أكثر الشركات نفوذًا في قطاع الأغذية العالمي، بفضل انتشارها في أكثر من 180 دولة. وعلى مدى العقود الماضية، واجهت نستله ضغوطًا متزايدة من الأسواق والمستهلكين للتكيف مع التحولات العالمية في أنماط الاستهلاك، خاصة مع تزايد الاهتمام بالصحة والبيئة والاستدامة. كما تأثرت الشركة بتحديات سلاسل الإمداد العالمية بعد جائحة "كوفيد-19"، وارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة، فضلًا عن التقلبات في أسعار الصرف التي أثرت على أرباحها في الأسواق الناشئة.

في السنوات الأخيرة، ركزت نستله على إعادة هيكلة أعمالها من خلال بيع بعض الأقسام منخفضة الربحية، مثل قطاع المياه في أميركا الشمالية، والاستثمار في مجالات ذات نمو مرتفع كالقهوة الفاخرة، والتغذية الصحية، والمكملات الغذائية. غير أن هذه التحركات لم تكن كافية لوقف تباطؤ نمو المبيعات وتراجع ثقة المستثمرين، ما دفع مجلس الإدارة إلى تغيير القيادة التنفيذية وإطلاق خطة تحول واسعة تشمل خفض التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تنافسًا شديدًا بين شركات الأغذية الكبرى مثل "يونيليفر" و"بيبسيكو" و"مارس"، في ظل تصاعد الضغوط التضخمية وتغير تفضيلات المستهلكين نحو المنتجات الطبيعية والصحية، ما يجعل من تحرك نستله الحالي محاولة لإنعاش أدائها واستعادة مكانتها الريادية في سوق يشهد تحولات جذرية.

(1$ = 0.7955 فرنك سويسري)