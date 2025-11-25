نسبة بطالة الصيادين في غزة تقفز إلى 97%

- تتعرض مهنة الصيد في غزة لاعتداءات إسرائيلية يومية، مما أدى إلى تقليص عدد الصيادين وانخفاض كميات الصيد وارتفاع أسعار الأسماك، مع تدمير 1950 قاربًا وارتفاع البطالة إلى 97%. - القيود الإسرائيلية حوّلت قطاع الصيد إلى منكوب، حيث تقلص المعروض إلى 2% من إنتاج ما قبل الحرب، مما جعل الأسماك خارج متناول الأسر في ظل الحصار ومنع الاستيراد. - يروي الصيادون معاناتهم بعد فقدان عملهم وقواربهم، حيث يؤكد زكريا بكر أن الاعتداءات تهدف إلى إنهاء قطاع الصيد وإفراغ البحر من صياديه.

تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على الصيادين في عرض بحر قطاع غزة، لتتحوَّل مهنة الصيد من مصدر رزق إلى مخاطرة دائمة تهدد حياة العاملين فيها، فالإصابات والاعتقالات وملاحقة القوارب لم تعد أحداثًا عابرة، بل أصبحت جزءًا من واقع يومي يضيّق الخناق على آخر شريان اقتصادي تعتمد عليه آلاف العائلات في القطاع.

وتكشف البيانات الرسمية حجم الكارثة بأبعادها الاقتصادية والغذائية؛ إذ لم يتبقَّ سوى 150 صيادًا قادرين على العمل ضمن نطاق لا يتجاوز بضع عشرات من الأمتار داخل البحر، وبكميات لا تتعدى 300 كلغ من الأسماك يوميًا، مقارنة بنحو 10 أطنان كانت تُصاد قبل الحرب.

هذا الانهيار أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الأسماك، وحرمان آلاف الأسر من البروتين البحري، فيما دفعت البطالة الناتجة من تدمير 1950 قاربًا إلى بلوغ نسبة العاطلين بين الصيادين إلى 97%، في مشهد يجسّد انهيارًا كاملًا لسلسلة القيمة الغذائية في القطاع.

ورغم أهمية قطاع الصيد بما هو أحد المكونات الأساسية للأمن الغذائي في غزة، فإن القيود الإسرائيلية المشددة حوّلته إلى قطاع منكوب، إذ حُرم آلاف الصيادين من مصدر رزقهم الوحيد، وباتت الأسواق شبه خالية من الأسماك المحلية التي كانت تشكل سابقًا غذاءً يوميًا لشرائح واسعة من السكان.

تقلُّص المعروض إلى 2%

ومع تقلُّص المعروض إلى نسب لا تتجاوز 2% من إنتاج ما قبل الحرب، ارتفعت أسعار الأسماك لمستويات مضاعفة جعلتها خارج متناول معظم الأسر، في ظل أوضاع اقتصادية خانقة ومع استمرار الحصار ومنع الاستيراد.

بدوره، يروي الصياد محمد أبو عميرة من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، حجم المأساة التي يعيشها منذ فقدان عمله هو وإخوته الثلاثة قبل عامين، قائلًا لـ"العربي الجديد": "كنا نعتمد على الصيد مصدر دخل يومي ثابت يوفّر احتياجات عائلاتنا الأساسية، لكننا اليوم بلا عمل ضمن قوائم البطالة القسرية، وكل محاولات عودتنا إلى البحر باءت بالفشل بسبب استمرار المنع والاستهداف الإسرائيلي".

وأوضح أبو عميرة أن حياتهم المعيشية انقلبت رأسًا على عقب، "كنا نؤمّن قوت يومنا من البحر وأصبحنا الآن عاجزين عن شراء الحد الأدنى من احتياجاتنا"، مشيرًا إلى أن الصياد كان يحصل قبل الحرب على دخل بسيط لكنه ثابت، يكفي لتغطية بعض المتطلبات الأساسية، فيما يجد نفسه اليوم عاجزًا حتى عن توفير الغذاء لأطفاله في ظل غياب أي بدائل اقتصادية.

ولفت إلى أن الاحتلال دمّر لهم قاربين كانا مصدر رزقهم الرئيسي، إضافة إلى تدمير غرفة الصيادين الخاصة بهم في منطقة الميناء، ما أدى إلى فقدان كافة معداتهم وشباكهم وأدواتهم، "وهو ما جعل العودة إلى البحر شبه مستحيلة دون توفُّر معدات بديلة". ونوّه إلى أن قطاع الصيد يعيش انهيارًا كاملًا مع استمرار إغلاق البحر، وهو ما يعني حكمًا بإعدام آلاف العائلات المعتمدة على الصيد.

إفراغ البحر

أكد منسق اتحاد لجان الصيادين في غزة، زكريا بكر، أن قطاع الصيد في غزة ليس هامشيًا، بل هو جزء أصيل من المنظومة الزراعية الإنتاجية ومكوّن رئيسي من سلة الغذاء المحلية.

وقال بكر لـ"العربي الجديد" إن هذا القطاع يتعرض منذ سنوات لعدوان ممنهج يستهدف وجوده، "فإسرائيل لم تكتفِ بتقليص مساحة الصيد إلى نطاقات ضيقة، بل واصلت خلال سنوات الحصار سياسة الاعتقال والقتل وملاحقة الصيادين أثناء مزاولة عملهم، إلى جانب منع إدخال المعدات وقطع الغيار اللازمة لاستمرار المهنة".

وبيّن أن أكثر من 5 آلاف صياد كانوا يعملون بشكل مباشر قبل الحرب، إضافة إلى 1500 عامل مرتبطين بسلاسل الإنتاج والخدمات البحرية، لافتًا إلى أن هؤلاء جميعًا أصبحوا اليوم في عداد البطالة القسرية، بعدما دمّر الاحتلال نحو 95% من القوارب والمولّدات وغرف الصيادين والمعدات اللازمة.

وأضاف: "مع اتساع رقعة الدمار، لم يعد أمام الصيادين سوى التوقف القسري عن العمل، في وقت ارتفعت فيه مستويات الفقر وانعدمت مصادر الدخل، ليس ذلك فحسب، فالاعتداءات خلال حرب الإبادة بلغت ذروتها، إذ قتلت إسرائيل 230 صيادًا واعتقلت 60 آخرين خلال الحرب، إلى جانب 20 صيادًا بعد وقف إطلاق النار".

وحذّر بكر من استمرار السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى إنهاء قطاع الصيد وإفراغ البحر من صياديه، مشيرًا إلى أن الكميات التي يجري صيدها اليوم عبر الشباك قرب الشاطئ لا تتجاوز 2% من حجم الإنتاج السابق للحرب، وهو رقم يعكس حجم الانهيار.