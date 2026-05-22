نزيف الطاقة العالمي.. حرب مضيق هرمز تحرق مخزونات النفط سريعاً

- شهدت سوق النفط العالمية صدمة إمداد عنيفة بسبب الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز، مما أدى إلى انخفاض الصادرات عبر المضيق إلى 5% من مستوياتها الطبيعية وتأثير كبير على حركة الشحن العالمية. - انخفضت المخزونات العالمية بمعدلات غير مسبوقة، حيث سجلت انخفاضاً بمقدار 8.7 ملايين برميل يومياً في مايو، مما يعكس تقلص الإمدادات المتاحة للتكرير والاستهلاك مع زيادة الطلب على الوقود. - رغم الجهود لسحب الاحتياطيات الاستراتيجية، تظل المخاوف من نقص حاد في الإمدادات قائمة، مع توقعات بتراجع الإمدادات العالمية بشكل كبير خلال السنوات القادمة.

منذ اندلاع الحرب على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي وإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي، لم تعُد سوق النفط العالمية تتحرك وفق معادلات العرض والطلب التقليدية، بل دخلت مرحلة توصف داخل المؤسسات المالية والطاقة بأنها واحدة من أعنف صدمات الإمداد منذ عقود. وبينما يواصل المستثمرون مراقبة الأسعار اليومية، تتجه الأنظار داخل الأسواق الفعلية إلى مؤشر أكثر خطورة: سرعة تآكل المخزونات التجارية والاستراتيجية حول العالم. وأتى، في هذا السياق، إطلاق وكالة الطاقة الدولية و"غولدمان ساكس" تحذيرات متقاربة هذا الأسبوع، تشير إلى أن العالم يستهلك مخزوناته النفطية بوتيرة قياسية، في وقت لا تزال فيه الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط مقيدة بشدة.

ووفق مذكرة صادرة عن بنك "غولدمان ساكس" أوردتها "بلومبيرغ" الخميس، فإن المخزونات العالمية المرئية من النفط الخام والمنتجات النفطية انخفضت خلال مايو/ أيار الحالي وحده، بمعدل قياسي بلغ 8.7 ملايين برميل يومياً، وهو ما يمثل تقريباً ضعف متوسط وتيرة السحب منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. ويرى محللو البنك، ومن بينهم يوليا جستكوفا غريغسبي ودان سترايفن، أن الأسواق المادية "تواصل التشدّد"، في إشارة إلى تقلص الإمدادات الفعلية المتاحة للتكرير والاستهلاك.

ويكتسب هذا الرقم أهمية استثنائية إذا ما قورن بتقديرات وكالة الطاقة الدولية التي تحدثت عن تراجع المخزونات العالمية بمقدار 246 مليون برميل خلال شهري مارس/ آذار وإبريل/ نيسان فقط، في واحدة من أسرع عمليات السحب المسجلة تاريخياً. ويتمثل العامل الأكثر تأثيراً في هذا المشهد بالانخفاض الحاد في حركة النفط عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، بعدما تراجعت الصادرات المارة عبره إلى نحو 5% فقط من مستوياتها الطبيعية، بحسب "غولدمان ساكس".

ومع أن جزءاً من هذا التراجع يعود إلى القيود الأمنية والعسكرية، ظهر التأثير الأكبر في اضطراب حركة الشحن العالمية وتباطؤ تدفقات النفط بين آسيا وأوروبا. وأشار البنك إلى أن نحو ثلثي السحب المسجل خلال مايو الحالي ناتج عن انخفاض ما يعرف بـ"النفط العائم على المياه"، أي الشحنات المنقولة بحراً، مع تراجع الصادرات بوتيرة أسرع من انخفاض الواردات.

كما امتدت آثار الأزمة إلى أوروبا، حيث انخفضت واردات وقود الطائرات بنحو 60% مقارنة بمتوسطات عام 2025. لكن الأزمة الحالية لا تتعلق بالإمدادات وحدها، بل أيضاً بتوقيت تراجع المخزونات. فبحسب المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، فإن السوق تدخل حالياً مرحلة موسمية شديدة الحساسية، مع بدء موسم السفر الصيفي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، إلى جانب انطلاق موسم الزراعة الربيعي مع بداية الحرب، ما يعني ارتفاع الطلب على وقود الطائرات والديزل والأسمدة والبنزين في وقت تتراجع فيه الإمدادات.

وقال بيرول يوم الاثنين الماضي، وفق "رويترز"، إن المخزونات التجارية "لن تكفي سوى لبضعة أسابيع"، محذراً من أن السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية، رغم ضخامته، يظل محدود الأثر زمنياً. وكانت وكالة الطاقة الدولية قد نسّقت أكبر عملية سحب من الاحتياطيات الاستراتيجية في تاريخها خلال مارس المنصرم، مع اتفاق لضخ 400 مليون برميل في الأسواق، جرى بالفعل سحب نحو 164 مليون برميل منها حتى الثامن من مايو الحالي. وعلى الرغم من هذه الكميات، لا تبدو الأسواق مطمئنة.

فالتقديرات الجديدة للوكالة تشير إلى أن الإمدادات العالمية ستتراجع بنحو 3.9 ملايين برميل يومياً خلال 2026 بسبب الحرب، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى انخفاض لا يتجاوز 1.5 مليون برميل يومياً. والمفارقة أن الأزمة الحالية جاءت بعد فترة كانت السوق فيها تعاني فائضاً واضحاً في المخزونات.

وقد أشار بيرول إلى أن الأشهر التي سبقت الحرب شهدت مستويات مرتفعة جداً من المخزون التجاري، ما خلق شعوراً زائفاً بالطمأنينة داخل الأسواق المالية. لكن هذا الفائض تحوّل سريعاً إلى عامل مؤقت، بعدما بدأت المخزونات تُستخدم لتعويض النقص الحاد في التدفقات النفطية. وتعكس البيانات الأميركية حجم الضغوط المتزايدة.

فبحسب بيانات رسمية أشار إليها "غولدمان ساكس"، أمس الخميس، هبطت مخزونات النفط الخام الأميركية، بما فيها الاحتياطي الاستراتيجي، بمقدار قياسي بلغ 17.8 مليون برميل خلال أسبوع واحد فقط، مع ارتفاع الصادرات الأميركية واستمرار السحب لتغطية الطلب العالمي. في المقابل، لا يزال سعر برميل النفط أقل من الذروة التي سجلها خلال الحرب، رغم ارتفاع خام برنت إلى نحو 106 دولارات، بزيادة تتجاوز 70% منذ بداية العام.

وتنقل "بلومبيرغ" عن مراقبين قولهم إن تماسك الأسعار نسبياً حتى الآن يعود إلى استمرار السحب من الاحتياطيات ووجود رهانات داخل الأسواق المالية على إمكانية انتهاء الصراع قبل الوصول إلى مرحلة نقص حاد طويل الأمد. غير أن وكالة الطاقة الدولية تبدو أقل تفاؤلاً. فقد حذرت سابقاً من أن السوق ستظل "تعاني نقصاً حاداً في الإمدادات" حتى أكتوبر/ تشرين الأول القادم، حتى لو انتهى النزاع قريباً، الأمر الذي يعكس حجم الضرر الذي أصاب سلاسل الإمداد البحرية والقدرة الإنتاجية في المنطقة.