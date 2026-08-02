"نريد أموالنا".. تراجع عملاقي الرقائق يغضب مستثمري كوريا الجنوبية

- شهدت بورصة سيول في النصف الأول من عام 2026 طفرة كبيرة بفضل الذكاء الاصطناعي، حيث ارتفعت أسهم شركات أشباه الموصلات مثل "سامسونغ إلكترونيكس" و"إس كيه هاينكس"، مما جذب المستثمرين الأفراد لشراء صناديق متداولة ذات رافعة مالية. - مع تصاعد المخاوف بشأن تقييمات شركات التكنولوجيا، شهدت السوق هبوطًا حادًا، مما أدى إلى خسائر فادحة للمستثمرين الأفراد الذين استخدموا المنتجات ذات الرافعة. - استجابة للتقلبات، شددت السلطات الكورية الجنوبية القواعد على تداول الصناديق ذات الرافعة لحماية المستثمرين من الخسائر الكبيرة.

تكبّد مستثمرون أفراد في كوريا الجنوبية خسائر كبيرة بعدما راهنوا بكثافة على منتجات مالية ذات رافعة مرتبطة بأسهم أكبر شركات التكنولوجيا في البلاد. وكشفت موجة الهبوط الأخيرة مخاطر هذه الأدوات، ودفعت السلطات إلى تشديد قواعد تداولها للحد من التقلبات الحادة في سوق الأسهم.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تراجع أسهم شركات الرقائق الكورية الجنوبية؟ كيف أثرت قيود السلطات على صناديق الرافعة على سلوك المستثمرين الأفراد؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

طفرة الذكاء الاصطناعي

تحولت بورصة سيول خلال النصف الأول من 2026 إلى إحدى أكثر الأسواق استفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي، إذ تضاعف المؤشر الرئيسي للأسهم الكورية الجنوبية "كوسبي"، مدفوعاً بصعود أسهم شركات أشباه الموصلات.

وقفز سهم "سامسونغ إلكترونيكس" 179%، بينما ارتفع سهم "إس كيه هاينكس" 307%. وتمثل الشركتان معاً نحو 57% من القيمة السوقية لبورصة سيول، ما جعل حركة المؤشر مرتبطة بصورة شديدة بأدائهما. ومع استمرار الصعود، اندفع المستثمرون الأفراد إلى شراء صناديق متداولة ذات رافعة مالية مرتبطة بالسهمين.

وتستخدم هذه الصناديق الاقتراض والمشتقات المالية لمضاعفة الحركة اليومية للسهم الأساسي. لذلك يمكنها تحقيق مكاسب أكبر عند الصعود، لكنها تضاعف الخسائر أيضاً عند تراجع السهم.

وبحسب بيانات مجموعة الخدمات المالية الكورية الجنوبية "كيه بي فاينانشال" التي نقلتها شبكة "سي إن بي سي" اشترى المستثمرون الأفراد هذه المنتجات بقيمة صافية بلغت 14 تريليون وون (نحو 9.4 مليارات دولار)، مقابل تريليوني وون فقط للمستثمرين الأجانب.

هبوط حاد يبدد الأرباح

انقلب اتجاه السوق مع تصاعد المخاوف بشأن تقييمات شركات التكنولوجيا وقدرة الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي على تحقيق العوائد المنتظرة، إضافة إلى القلق من تقدم الصين في صناعة الرقائق. وفي جلسة الثلاثاء الماضي، هبط سهما "سامسونغ إلكترونيكس" و"إس كيه هاينكس" بما يصل إلى 14%، بينما تراجع مؤشر "كوسبي" 10.8%، ثم فقد نحو 6% في الجلسة التالية. وبلغ تراجع المؤشر قرابة 40% مقارنة بقمته المسجلة في يونيو/ حزيران.

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وسجل المؤشر أكثر من 20 جلسة تحرك فيها بأكثر من 5% خلال 2026، منها تسع جلسات في يوليو/ تموز وحده، وهي تقلبات غير معتادة لمؤشر واسع يفترض أن يوفر للمستثمرين قدراً من تنويع المخاطر. وزادت الصناديق ذات الرافعة حجم خسائر حامليها، لأن انخفاض السهم الأساسي ينعكس بصورة مضاعفة على قيمة الاستثمار، وقد يؤدي تكرار الهبوط اليومي إلى تآكل رأس المال بوتيرة سريعة.

مستثمرون يروون خسائرهم

نقلت "سي إن بي سي" عن مستثمر كوري جنوبي كتب في أحد منتديات التداول، بعد الهبوط القياسي لسهم "إس كيه هاينكس"، قوله: "أريد العودة إلى ما قبل دخولي البورصة.. أعيدوا إليّ أموالي". وطاولت الخسائر أيضاً مستثمرين لم يشتروا المنتجات ذات الرافعة. ونقلت "فاينانشال تايمز" عن المستثمر كيم جين يونغ، البالغ 37 عاماً، أنه استثمر نحو 100 مليون وون في "سامسونغ" و"إس كيه هاينكس" خلال فبراير/ شباط.

وارتفعت أرباحه غير المحققة إلى 60 مليون وون، قبل أن تنخفض إلى 20 مليون وون عقب موجة البيع. وقال: "أشعر بالندم لأنني لم أبع مبكراً"، مضيفاً أن "تراجع الأرباح كان مؤلماً لأنه شعر كأنه خسر أموالاً سبق أن حققها". ومع ذلك، قرر الاحتفاظ بأسهمه حتى نهاية العام، أملاً في تعافيها وتحقيق عائد يتجاوز ما كان سيحصل عليه لو أبقى أمواله في حساب مصرفي.

قيود للحد من المضاربات

دفعت التقلبات السلطات الكورية الجنوبية إلى وقف إدراج صناديق جديدة ذات رافعة مرتبطة بسهم واحد، ورفع الحد الأدنى للإيداع اللازم لتداولها من 10 ملايين إلى 30 مليون وون (نحو 20.3 ألف دولار). كذلك فرضت الهيئة المنظمة للقطاع المالي في كوريا الجنوبية متطلبات إضافية لتدريب المستثمرين على إدارة المخاطر، وطالبت مديري الصناديق بتعيين مزودي سيولة مؤهلين للحد من الفجوات بين أسعار الوحدات وقيم أصولها.

وأعلنت الحكومة لاحقاً تحديد استثمارات الأفراد في هذه المنتجات بما لا يتجاوز 20% من إجمالي أصولهم الاستثمارية، إلى جانب زيادة تكاليف التداول المفرط وإضافة تدريبات عملية تحاكي تحركات السوق. وتستهدف الإجراءات تقليص اعتماد السوق على المضاربات المرتبطة بسهمي "سامسونغ" و"إس كيه هاينكس"، وحماية المستثمرين الأفراد من منتجات تضاعف الأرباح في فترات الصعود، لكنها قد تحول التراجع المفاجئ إلى خسائر ثقيلة.