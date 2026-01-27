- وقع خابي لامي، نجم تيك توك الأشهر، صفقة بقيمة 975 مليون دولار مع شركة ريتش سباركل هولدينغز، لتحويل شعبيته إلى مشروع تجاري عالمي، مما يمنح الشركة حقوقاً حصرية لاستثمار علامته التجارية لمدة 36 شهراً. - يمتلك لامي 160 مليون متابع على تيك توك و360 مليون عبر تيك توك وإنستغرام، مع توقعات بمبيعات سنوية تتجاوز أربعة مليارات دولار، مستفيداً من شعبيته العالمية وأسلوبه البسيط. - تشمل الصفقة بيع حصة من شركة لامي وتوسيع نفوذه عبر شراكات في مجالات التجميل والأزياء، مع إطلاق نسخة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمحتوى متعدد اللغات.

دخل نجم تيك توك الأشهر عالمياً خابي لامي مرحلة جديدة من مسيرته، بعد توقيعه صفقة ضخمة بقيمة 975 مليون دولار مع شركة ريتش سباركل هولدينغز (Rich Sparkle Holdings Ltd)، تهدف إلى تحويل قاعدته الجماهيرية الهائلة على منصات التواصل الاجتماعي إلى مشروع تجاري عالمي واسع النطاق. وبموجب الاتفاق الذي أوردته "بلومبيرغ"، اليوم الثلاثاء، تحصل الشركة المدرجة في بورصة ناسداك، والمتخصصة في الخدمات المالية، على حقوق حصرية عالمية لاستثمار العلامة التجارية الخاصة بالنجم خابي لامي لمدة 36 شهراً، في خطوة تنقله من مجرد مؤثّر رقمي إلى ما وصفته الشركة بـ"صانع محتوى مدعوم بالملكية والاستثمار".

ويُعد لامي اليوم الشخصية الأكثر متابعة على تيك توك، مع 160 مليون متابع، متقدماً على شارلي داميليو التي تحتل المرتبة الثانية بجمهور من 156 مليون متابع. كما يبلغ إجمالي متابعيه عبر تيك توك وإنستغرام نحو 360 مليون شخص حول العالم. وتتوقع الشركة أن تؤدي عملية تسويق هذا الجمهور الضخم إلى مبيعات سنوية تتجاوز أربعة مليارات دولار، مستفيدة من الشعبية العابرة للحدود التي يتمتع بها لامي، ومن أسلوبه البسيط القادر على الوصول إلى مختلف الثقافات دون عوائق لغوية.

وتشمل الصفقة بيع حصة جزئية من شركة "ستيب ديستينكتيف" (Step Distinctive Ltd) التي يملكها خابي لامي إلى "ريتش سباركل" التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، مع خطط لتوسيع نفوذ الشاب البالغ 25 عاماً والحامل الجنسيتين الإيطالية والسنغالية، عبر شراكات مع علامات تجارية ومنتجات مشتركة في مجالات التجميل والعطور والأزياء. كما يتضمن الاتفاق إطلاق نسخة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي من خابي لامي تعتمد على تعابير وجهه وصوته وحركاته المميزة، لإنتاج محتوى متعدد اللغات مخصص لمنصات التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن ريتش سباركل كانت تركز، قبل هذه الصفقة، على خدمات الطباعة المالية والخدمات المؤسسية للشركات المدرجة والعملاء المؤسساتيين في هونغ كونغ، ما يعكس تحولاً استراتيجياً لافتاً نحو اقتصاد صُنّاع المحتوى.

وقد برز خابي لامي خلال جائحة كورونا بعدما فقد عمله في مصنع بإيطاليا، ليتجه إلى تيك توك وينشر مقاطع قصيرة صامتة يسخر فيها من تعقيد حيل الحياة اليومية المنتشرة على المنصة، مقدّماً حلولاً بديهية وبسيطة من دون أن ينطق بكلمة واحدة. وهذا الأسلوب العالمي، الخالي من اللغة والمشحون بتعابير وجه لافتة، جعله ينتشر بسرعة مذهلة، محولاً شاباً عاطلاً عن العمل إلى أحد أكثر الوجوه تأثيراً في الثقافة الرقمية العالمية.