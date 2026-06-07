نجم بوليوود ينضم إلى ملّاك جي كلاس الكهربائية الفاخرة

- انضمام كونال خيمو إلى عالم السيارات الكهربائية الفاخرة بشرائه مرسيدس-بنز G 580 EQ، يبرز التحول نحو السيارات الكهربائية بين المشاهير في الهند، حيث أصبحت حديث عشاق السيارات الفاخرة. - تتميز G 580 بتصميمها الكلاسيكي الشهير لعائلة جي كلاس، مع أربعة محركات كهربائية تولد 587 حصانًا، ونظام G-Turn الذي يعزز المناورة في التضاريس الصعبة. - السيارة تعتمد على بطارية ليثيوم أيون بمدى 473 كيلومترًا، وتدعم الشحن السريع، مما يعكس التوجه المتزايد نحو السيارات الكهربائية الفاخرة.

انضم الممثل الهندي كونال خيمو إلى قائمة المشاهير الذين يتجهون نحو السيارات الكهربائية الفاخرة، بعد شرائه سيارة مرسيدس-بنز G 580 مع تقنية EQ، المعروفة بأنها النسخة الكهربائية من أيقونة "جي كلاس" الشهيرة.

وظهر خيمو أثناء تسلمه السيارة الجديدة من الوكيل المعتمد، وفق صور نشرها الموزع على حساباته الرسمية، لتتحول السيارة سريعا إلى حديث متابعي السيارات الفاخرة في الهند، خصوصا أنها تعد من أحدث وأبرز الطرازات الكهربائية التي أطلقتها مرسيدس-بنز خلال الفترة الأخيرة.

وتطرح السيارة في السوق الهندية بسعر يتجاوز 30 مليون روبية هندية (أكثر من 350 ألف دولار تقريبا قبل الضرائب والرسوم المحلية)، ما يجعلها واحدة من أغلى السيارات الكهربائية المتاحة في البلاد.

ورغم انتقالها إلى منظومة دفع كهربائية بالكامل، حافظت G 580 على التصميم الكلاسيكي الذي اشتهرت به عائلة جي كلاس لعقود، بما في ذلك الهيكل الصندوقي المرتفع، والمصابيح الأمامية الدائرية، والأقواس العريضة للعجلات، وهي العناصر التي جعلت السيارة واحدة من أكثر السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات تميزا في العالم.

وتعتمد السيارة على أربعة محركات كهربائية مستقلة، بواقع محرك لكل عجلة، لتولد مجتمعة قوة تبلغ 587 حصانا وعزم دوران هائلا يصل إلى 1164 نيوتن متر. وتتيح هذه المنظومة للسيارة الحفاظ على قدراتها الشهيرة في القيادة على الطرق الوعرة رغم التخلي عن المحركات التقليدية.

ومن أبرز التقنيات التي زودت بها مرسيدس السيارة نظام G-Turn الذي يسمح لها بالدوران حول نفسها بزاوية 360 درجة تقريبا، وهي ميزة صممت خصيصا لتحسين القدرة على المناورة في التضاريس الصعبة والأماكن الضيقة.

وتستمد السيارة طاقتها من بطارية ليثيوم أيون بسعة 116 كيلوواط/ساعة، تمنحها مدى قيادة يصل إلى 473 كيلومترا وفق معيار WLTP الأوروبي. كما تدعم الشحن السريع بقدرة تصل إلى 200 كيلوواط، ما يسمح بشحن البطارية من 10% إلى 80% خلال نحو 32 دقيقة فقط.

ويأتي اقتناء خيمو السيارة في وقت يشهد سوق السيارات الكهربائية الفاخرة نموا متسارعا، مع تزايد توجه المشاهير ورجال الأعمال نحو الطرازات الكهربائية التي تجمع بين الأداء القوي والتكنولوجيا المتقدمة والصورة البيئية الحديثة.

وتسعى مرسيدس من خلال G 580 الكهربائية إلى إثبات أن التحول نحو الكهرباء لا يعني التخلي عن هوية جي كلاس التاريخية، بل تطويرها لتواكب متطلبات المستقبل.