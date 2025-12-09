نجل ملك ماليزيا يطلق عملة رقمية مدعومة بالرينغت

- أطلق إسماعيل إبراهيم إسكندر، نجل سلطان ولاية جوهور وملك ماليزيا، عملة رقمية مستقرة مدعومة بالرينغت الماليزي تُسمى "رينغت رقمي مضمون" (RMJDT)، لتعزيز التحول نحو المدفوعات الرقمية في ماليزيا. - العملة مدعومة بإيداعات نقدية محلية وسندات حكومية، وتصدر عبر منصة بلوكشين محلية "Zetrix"، ضمن مشروع حكومي لتسهيل المعاملات الرقمية. - يتزامن إطلاق العملة مع نقاشات رسمية حول تنظيم الأصول الرقمية، حيث تسعى ماليزيا لتعزيز الابتكار مع حماية المستهلك والنظام المالي.

أطلق إسماعيل إبراهيم إسكندر، نجل سلطان ولاية جوهور، الذي يشغل حاليا منصب ملك ماليزيا، أول عملة رقمية مستقرة مدعومة بالرينغت الماليزي، في خطوة تعكس تسارع التحول نحو المدفوعات الرقمية في البلاد والمنطقة. وتحمل العملة اسم "رينغت رقمي مضمون" (RMJDT)، وتصدرها شركة يملكها إسماعيل ويترأس مجلس إدارتها، على أن تكون مدعومة بالكامل بإيداعات نقدية محلية وسندات حكومية قصيرة الأجل، بحسب مصادر مطلعة على المشروع طلبوا من "بلومبيرغ" عدم الكشف عن هوياتهم. وقال ليون بيه، المدير التنفيذي لشركة بوليش إيم (Bullish Aim)، في بيان صدر أمس الثلاثاء: "رؤيتنا هي أن تصبح هذه العملة المستقرة المعيار الأساسي للمدفوعات المعتمدة على الأصول الرقمية في ماليزيا، بحيث تمكن الشركات والمستهلكين والمبتكرين من تنفيذ المعاملات بطريقة أسرع وأكثر أماناً وكفاءة."

ويأتي هذا التطور في ظل اتساع توجه دول آسيا نحو تبني العملات الرقمية المستقرة (المضمونة)، بعد إصدار هونغ كونغ مجموعة جديدة من القواعد التنظيمية الخاصة بالمصدرين في يوليو/تموز الماضي، لدعم الابتكار المالي وضمان سلامة هذه الأدوات. وسيجري إصدار العملة عبر منصة بلوكشين محلية "Zetrix" طورتها شركة (Zetrix AI Bhd) الماليزية، ضمن مشروع حكومي أوسع يعرف بالبنية الوطنية للدفاتر الرقمية، والذي يهدف إلى توفير منصة رسمية للخدمات الرقمية وتيسير المعاملات بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

ولم يصدر أي تعليق من المكتب الإعلامي الملكي في ولاية جوهور بشأن المشروع، بينما امتنعت الجهة المطورة للمنصة عن التعليق على تفاصيل الإصدار. ويتزامن إطلاق العملة مع اتساع النقاش الرسمي في ماليزيا حول تنظيم الأصول الرقمية، إذ أكد رئيس الوزراء أنور إبراهيم في إبريل/نيسان الماضي أن بلاده ترحب بمواصلة الحوار مع الجهات الرقابية، وبينها هيئة الأوراق المالية والمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد الرقمي، لاستكشاف طرق تشجع الابتكار وتحافظ في الوقت نفسه على حماية المستهلك والنظام المالي.

وتخطط الشركة المصدرة للعملة إلى إنشاء ما يشبه خزانة للأصول الرقمية، عبر استثمار مبدئي يقدر بـ 500 مليون رينجت (121 مليون دولار) في رموز Zetrix، بحسب المصادر، مع الاستفادة من توسع هذه السوق محليا وإقليميا. وتتداول العملة الرقمية Zetrix حاليا عند نحو 12.60 دولارا، منخفضة عن ذروتها التاريخية التي تجاوزت 20 دولاراً العام الماضي، وفق بيانات منصة "كوين غيكو". يذكر أن إسماعيل يشغل منصب ولي العهد في ولاية جوهور الواقعة جنوب ماليزيا، بينما يتولى والده منصب الملك وفق نظام التناوب لمدة خمس سنوات.