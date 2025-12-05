- تقترب نتفليكس من شراء مجموعة وارنر براذرز ديسكفري، بما في ذلك ستوديوهاتها وخدمة HBO Max، مع عرض رسوم انفصال بقيمة 5 مليارات دولار. - الصفقة ستعزز نفوذ نتفليكس في صناعة الترفيه، مما قد يدفع الشركات الأصغر إلى الاندماج للبقاء في المنافسة، وتكمل هيمنة شركات التكنولوجيا على هوليوود. - تتطلب الصفقة فصل القنوات التلفزيونية المدفوعة، مع عرض نتفليكس بقيمة 30 دولارًا للسهم، مما يرفع تقييم وارنر براذرز إلى 75 مليار دولار، وقد تثير مخاوف مكافحة الاحتكار.

كشفت مصادر مالية وإعلامية أميركية عن اقتراب عملاق البث الرقمي نتفليكس من إبرام صفقة لشراء مجموعة وارنر براذرز ديسكفري المتخصصة في التليفزيون والسينما، حيث تشمل الصفقة ستوديوهات المجموعة وخدمة البث المملوكة لها HBO Max.

وقالت وكالة أنباء بلومبيرغ في تقرير لها اليوم الجمعة إن نتفليكس تعرض رسوم انفصال قدرها 5 مليارات دولار في حال لم يوافق المنظمون على الصفقة. وأضافت المصادر التي تحدثت إلى بلومبيرغ ، أن الشركتين قد تعلنان عن اتفاق خلال الأيام المقبلة، إذا لم تتعثر المفاوضات، في خطوة تشير إلى أن نتفليكس قد تفوقت على كل من باراماونت سكاي دانس وكومكاست اللتين تتنافسان أيضا على شراء هذه الأصول.

ويقول تقرير لنيويورك تايمز اليوم الجمعة إن إتمام هذه الصفقة سيُحدث صدمة واسعة في هوليوود وفي المشهد الإعلامي الأوسع. فنتفليكس تُعد بالفعل أكبر خدمة بث مدفوعة في العالم. وسيؤدي تعزيزها بأصول وارنر براذرز ديسكفري إلى خلق عملاق يتمتع بنفوذ أكبر على دور السينما ونقابات العاملين في صناعة الترفيه، وقد يدفع الشركات الأصغر إلى الاندماج في محاولة للبقاء في المنافسة.

كما ستُكمل الصفقة هيمنة شركات التكنولوجيا على هوليوود. فبدلاً من شراء الاستوديوهات، اعتمدت شركات التكنولوجيا - حتى الآن - على النمو الذاتي داخل هوليوود. وستكون وارنر براذرز أول استوديو تقليدي كبير يسقط في يد منافس من وادي السيليكون، حسب الصحيفة.

وكانت الشركة الأم لقنوات HBO وCNN واستوديو وارنر براذرز قد عرضت نفسها رسميًا للبيع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد تلقيها عدة عروض غير مرغوب فيها، متخلية عن خطتها السابقة للانقسام إلى كيانين منفصلين — أحدهما يركز على البث الرقمي والاستوديوهات، والآخر على شبكات التلفزيون التقليدية.

وكانت باراماونت هي المستهدف الرئيسي لورانر براذرز ديسكفري، قبل أن تستحوذ عليها مؤخرًا عائلة ملياردير التكنولوجيا لاري إليسون، مؤسس شركة أوراكل وأحد أغنى رجال العالم.

وتعمل نتفليكس، أكبر خدمة بث في العالم بحوالي 300 مليون مشترك، على ترتيب قرض مرحلي بقيمة عشرات المليارات من الدولارات لتمويل عملية الاستحواذ المحتملة، وفقًا للمصادر التي تحدثت إلى بلومبيرغ. ومن شأن فوز نتفليكس بهذه الصفقة أن يعزز قدرتها على إنتاج المحتوى.

أعرب كبار الأسماء في هوليوود عن تفضيلهم ألا تنتهي وارنر براذرز في يد نتفليكس، بسبب مخاوف من أن الشركة تسعى غالبًا إلى الحد من الإصدارات السينمائية لأفلامها، ومن تركز سيطرة المشاهدة الرقمية في أيدي نتفليكس.

إجراءات تخارج

وسيتعين على وارنر براذرز، التي تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار، أن تقوم قبل إتمام الصفقة بعملية فصل القنوات التلفزيونية المدفوعة مثل CNN و TBS و TNT.

في حال إتمامها، ستُحدث الصفقة تحولًا هائلًا في قطاع الترفيه من خلال جمع أكبر خدمة بث مدفوعة في العالم مع واحد من أعرق وأقدم استوديوهات هوليوود. وستمثل عملية الاستحواذ تحولًا استراتيجيًا جذريًا لنتفليكس، التي لم تقم سابقًا بصفقة بهذا الحجم. فقد نمت الشركة لتصبح الأعلى قيمة في هوليوود دون امتلاك مكتبة محتوى كبيرة أو استوديو، وذلك عبر ترخيص البرامج من الآخرين ثم الانتقال إلى إنتاج المحتوى الأصلي.

ومن المتوقع أن تقدم نتفليكس عرضا بقيمة 30 دولارًا للسهم ، ما يعني تقييمًا ضخمًا لورانر براذرز يبلغ 75 مليار دولار. وقد يثير دمج قاعدتي المشتركين البالغ مجموعهما نحو 450 مليون مشترك مخاوف كبيرة تتعلق بمكافحة الاحتكار، رغم محاولة نتفليكس طمأنة المنظمين بأن الصفقة ستخفض الأسعار عبر أنظمة الباقات.

أُسست نتفليكس قبل نحو ثلاثة عقود بصفتها شركة لتأجير أقراص DVD عبر البريد، ووصل حجم إيراداتها 39 مليار دولار في العام الماضي، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 437 مليار دولار. أما وارنر براذرز، التي تأسست في عشرينيات القرن الماضي، فقد تجاوزت مبيعاتها 39 مليار دولار.