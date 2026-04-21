- شهدت الأسواق العالمية ارتفاعًا في عقود الأسهم الأميركية الآجلة بفضل زخم الذكاء الاصطناعي ونتائج الشركات القوية، مع ارتفاع عقود داو جونز وستاندرد أند بورز 500 وناسداك، وسط توازن بين التفاؤل الاقتصادي والقلق من التوترات الجيوسياسية. - يترقب المستثمرون جلسة الاستماع لتثبيت كيفن وورش لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، مع تهديدات بعرقلة التثبيت، مما قد يؤثر على السياسة النقدية ويضيف حالة من عدم اليقين للأسواق. - تواصل وول ستريت متابعة نتائج الأرباح، حيث ارتفعت أسهم يونايتد هيلث وسي في إس هيلث وهيومانا، بينما تراجعت أسهم ألاسكا إير وآبل، مع استمرار تأثير التوترات الجيوسياسية على الأسواق.

فيما تتأرجح الأسواق العالمية بين آمال التكنولوجيا ومخاوف الجغرافيا السياسية، عادت عقود الأسهم الأميركية الآجلة إلى الارتفاع اليوم الثلاثاء، مدفوعةً بزخم الذكاء الاصطناعي ونتائج الشركات القوية، في مشهد يعكس صراعاً مستمراً بين التفاؤل الاقتصادي والقلق من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 06:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش)، أفادت رويترز بارتفاع العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي (Dow E-minis) بمقدار 282 نقطة، أي بنسبة 0.57%، كذلك صعدت عقود ستاندرد أند بورز 500 (S&P 500 E-minis) بمقدار 21.75 نقطة، أو 0.3%، وارتفعت عقود ناسداك (Nasdaq 100 E-minis) بمقدار 98 نقطة، أو 0.37%، حسب بيانات رويترز.

في غضون ذلك، رفع بنك جيه بي مورغان مستهدفه لنهاية العام لمؤشر ستاندرد أند بورز 500، مستنداً إلى الأرباح المدفوعة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وفي السياق ذاته، أعلنت شركة أمازون يوم الاثنين، أنها ستستثمر ما يصل إلى 25 مليار دولار في شركة أنثروبيك (Anthropic)، في إشارة إلى استمرار شركات التكنولوجيا الكبرى في ضخ استثمارات ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي، ما دفع سهم أمازون للارتفاع بنسبة 2.7%.

في المقابل، يترقب المستثمرون جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ لتثبيت كيفن وورش، مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وكان السيناتور الجمهوري توم تيليس قد تعهد بعرقلة تثبيت وورش إلى حين إنهاء وزارة العدل تحقيقاً مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول، معتبراً أن هذا التحقيق يشكل تهديداً لاستقلالية البنك المركزي.

وقد يكون لنتيجة جلسة الاستماع تداعيات واسعة على السياسة النقدية. وعادةً، في حال عدم تثبيت المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، يبقى الرئيس الحالي في منصبه مؤقتاً. إلا أن ترامب تعهد بإقالة باول إذا لم يغادر منصبه عند انتهاء ولايته في مايو/ أيار. وعلى الرغم من حالة عدم اليقين، فقد حالت آمال الذكاء الاصطناعي ونتائج الأرباح الإيجابية دون انسحاب المستثمرين من السوق.

وفي السياق، نقلت بلومبيرغ عن محللي غولدمان ساكس إن سوق الأسهم الأميركية مرشحة لمواصلة تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال الأشهر المقبلة، مدفوعة باستمرار نمو الأرباح، مشيرين إلى أن تقديرات الأرباح التوافقية ارتفعت بشكل متواصل في الأسابيع الأخيرة، ما يوفر الأساس القوي لارتفاع السوق. ووفقاً لبيانات شركة مجموعة بورصة لندن (LSEG)، فإن 87.5% من بين 48 شركة ضمن مؤشر ستاندرد أند بورز 500 أعلنت نتائجها حتى يوم الجمعة الماضي، تجاوزت توقعات المحللين، مقارنة بمتوسط طويل الأجل يبلغ 67.4%.

كذلك تترقب وول ستريت موجة جديدة من نتائج الأرباح يوم الثلاثاء. وقفز سهم يونايتد هيلث (UnitedHealth) بنسبة 5.7% في تداولات ما قبل السوق بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح السنوية، وتجاوزت توقعات وول ستريت للربع الأول. كذلك ارتفعت أسهم كل من سي في إس هيلث (CVS Health) وهيومانا (Humana) بأكثر من 3.5% لكل منهما. وأضافت جي إي آيروسبيس (GE Aerospace) مكاسب بنسبة 2.1% بعد إعلان نتائجها للربع الأول.

وشهدت الأسواق في الأيام الأخيرة تذبذباً حاداً نتيجة سيل من الأخبار المتضاربة. ففي يوم الجمعة، أدى تعهد طهران بإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لشحن النفط، إلى إثارة آمال مؤقتة بتهدئة التوتر، لكنها سرعان ما تلاشت خلال عطلة نهاية الأسبوع بعدما أطلقت إيران ما بدا أنها طلقات تحذيرية باتجاه سفن، فيما صادرت القوات الأميركية سفينة شحن إيرانية.

وأعلنت إيران أنها ستتخلف عن الجولة الثانية من المفاوضات مع واشنطن، قبل أن يصرح مسؤول كبير لاحقاً لوكالة رويترز بأن البلاد قد ترسل وفداً للمحادثات المقرر عقدها في إسلام أباد. وخيّم الغموض بشأن نهاية وقف إطلاق النار الممتد لأسبوعين. ويرى محللو غولدمان ساكس أن تقلبات أسواق الأسهم على المدى القريب ستظل تعكس حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي.

في المقابل، تراجع سهم ألاسكا إير (Alaska Air) بنسبة 2.3% بعد سحب الشركة توقعاتها للأرباح السنوية. وكان سهم آبل (Apple) من بين الأسهم تحت المراقبة في تداولات ما قبل السوق، حيث انخفض بنسبة 0.3% بعد إعلان الشركة أن الرئيس التنفيذي تيم كوك سيسلم القيادة لرئيس قسم الأجهزة منذ فترة طويلة جون تيرنوس. ومن المنتظر أن تترقب الأسواق صدور بيانات مبيعات التجزئة لشهر مارس/ آذار عند الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لفهم مدى صمود الاقتصاد.