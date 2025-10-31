- شهدت أسواق الأسهم الأميركية مكاسب قوية بفضل النتائج الإيجابية لشركتي "أمازون" و"آبل"، حيث ارتفعت أسهم "أمازون" بنسبة 12% بفضل نمو خدمات الحوسبة السحابية، بينما تراجعت أسهم "آبل" رغم مبيعاتها القياسية. - أعلنت "أمازون" عن ارتفاع أرباحها بنسبة 40% لتصل إلى 21.2 مليار دولار، مدعومة بنمو إيرادات "أمازون ويب سيرفيسز" بنسبة 20%، مما عزز مكانتها في قطاع الذكاء الاصطناعي. - حققت "آبل" إيرادات فصلية قياسية بفضل رفع أسعار بعض طرازات آيفون والطلب القوي، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 8% وصافي الأرباح بنسبة 86%.

سجلت تعاملات أسواق الأسهم الأميركية، حتّى منتصف نهار الجمعة، مكاسب قوية بفضل الأنباء الجيدة التي أعلن عنها عملاقا التكنولوجيا "أمازون" و"آبل" لنتائجهما الفصلية، وهو ما اعتُبر رسالة طمأنة قوية للمستثمرين بشأن الأموال الهائلة التي تضخها الأسواق في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وقفزت أسهم "أمازون" بأكثر بنسبة 12% مدفوعة بأسرع نمو في خدمات الحوسبة السحابية منذ عام 2022، إلى جانب خطط طموحة لزيادة القدرة الاستيعابية لمراكز البيانات.

أما أسهم "آبل" فتراجعت على نحوٍ طفيف، رغم أن الشركة سجلت مبيعات قياسية وتوقعت ربعاً قوياً في ديسمبر/ كانون الأول، مع قيام العملاء بالترقية إلى هاتف آيفون 17 الجديد. وقد ساعدت هذه النتائج القوية في تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن العوائد المحتملة من الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي، بعد أن أثرت توقعات الإنفاق الكبيرة من شركتَي ميتا ومايكروسوفت سلباً على السوق، أمس الخميس.

وقد أعلنت شركة أمازون عن ارتفاع أرباحها بنسبة 40% لتصل إلى 21.2 مليار دولار نتيجة للأداء الجيّد لوحدة أمازون للحوسبة السحابية، إذ ارتفعت إيرادات "أمازون ويب سيرفيسز" (AWS)، وهي محور استثمارات الشركة في الذكاء الاصطناعي، بنسبة 20% في الربع الثالث. لتصل إلى 33 مليار دولار. ورغم أنّ إيرادات "مايكروسوفت أزور" زادت بنسبة 40% و"غوغل كلاود" بنسبة 34%، فإنّ ضخامة حجم AWS تجعل تأثير نموها أكبر بكثير.

وقبل ارتفاع أسهمها، اليوم الجمعة، كانت شركة أمازون قد سجلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.6% فقط منذ بداية العام؛ بسبب المخاوف المتعلقة بحصتها السوقية وغياب تحديثات قوية في الذكاء الاصطناعي، ما جعلها أضعف أداءً ضمن مجموعة "العظماء السبعة" من عمالقة التكنولوجيا، لكن مكاسب الجمعة ساعدت الشركة على الخروج من هذا الموقف وتجاوز كلٍّ من "تسلا" و"آبل"، فقد ارتفعت أسهم "تسلا" بنحو 11% منذ بداية العام، بينما زادت آبل بنحو 8%.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أمازون آندي جاسي، أمس الخميس، إنّ AWS تنمو بوتيرة لم نشهدها منذ عام 2022 بفضل الطلب القوي على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الأساسية. واستجابة للطلب المتزايد، انضمت "أمازون" إلى باقي شركات التكنولوجيا الكبرى في التوقع بزيادة الإنفاق الرأسمالي العام المقبل. وقال المحلل فرحان بادامي من منصة eToro: "أداء أمازون كان في فئة الأفضل في موسم الأرباح الحالي، مبدّدة أي شكوك متبقية حول قدرتها على التنفيذ على نطاق واسع".

أرباح آبل

أما شركة آبل فقد أعلنت، أمس الخميس، أنّ رفع أسعار بعض الطرازات الأكثر شعبية من هاتفها آيفون بمقدار مئة دولار في سبتمبر/ أيلول، إلى جانب الطلب القوي على أجهزتها الجديدة، أثمرا عن إيرادات وأرباح فصلية قياسية. وقد ساعد رفع الأسعار الشركة على تحقيق إيرادات أكبر في وقت قدّر فيه المحللون أنّ "آبل" باعت مليون جهاز آيفون أكثر من العام السابق.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 8% إلى 102.5 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها الشركة حاجز 100 مليار دولار خلال فترة ثلاثة أشهر منتهية في سبتمبر. كما قفز صافي الأرباح بنسبة 86% ليصل إلى 27.5 مليار دولار، بعد أن تأثرت أرباحها في العام السابق بدفع ضريبة كبيرة.

وفي سبتمبرأيضاً، قدمت "آبل" للمستهلكين سبباً مقنعاً لشراء هواتفها الجديدة عبر تغيير تصميمها الخارجي. فقد كشفت عن طراز أنحف وأصغر يحمل اسم "آيفون إير" (iPhone Air)، كما أعادت تصميم آيفون برو (iPhone Pro) ليتميز بنتوء بارز على الجزء الخلفي من الجهاز. هذه التغييرات ساعدت على رفع مبيعات آيفون إلى 49 مليار دولار خلال الربع الماضي، بزيادة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

(رويترز، العربي الجديد)