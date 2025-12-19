- تراجع مبيعات نايكي في الصين: شهدت نايكي انخفاضًا بنسبة 17% في الإيرادات بالصين، مما أدى إلى تراجع أسهمها بأكثر من 10%، حيث تواجه الشركة مشاكل في الإقبال وتراكم المخزون غير المباع. - استراتيجية التعافي وإعادة الهيكلة: تعمل نايكي على استعادة ولاء الرياضيين وزيادة استثماراتها في متاجر شنغهاي وبكين، مع التركيز على تحسين التكيف مع سوق التجارة الإلكترونية. - تغييرات إدارية لتعزيز الأداء: أجرت نايكي تغييرات في قيادتها العليا، حيث عيّنت فينكاتيش ألاغيريسامي رئيسًا للعمليات، وألغت مناصب تنفيذية لتعزيز الكفاءة التشغيلية.

أعلنت نايكي (NIKE) عن تراجع مبيعاتها في الصين ضمن نتائجها الفصلية، الأمر الذي أثار قلق المستثمرين في ظل سعي الشركة للخروج من حالة الركود.

وانخفضت أسهم الشركة الأميركية المصنعة للأحذية والملابس الرياضية بأكثر من 10% في تداولات ما بعد إغلاق السوق أمس الخميس، وذلك عقب صدور تقريرها المالي للربع المنتهي في 30 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتمر الشركة حالياً بما وصفه رئيسها التنفيذي إليوت هيل لوكالة رويترز بـ"المرحلة المتوسطة من تعافيها" من التراجع الذي بدأ قبل نحو عامين. وقد تم تعيين هيل، أحد المخضرمين في نايكي، من التقاعد العام الماضي في محاولة لإنقاذ الشركة.

وخسرت نايكي حصتها السوقية لصالح علامات تجارية أحدث، مثل شركتي "أو إن" (On) و"هوكا" (Hoka) المتخصصتين في أحذية الجري. وقد أكد هيل أهمية استعادة ولاء الرياضيين كأساس للنجاح المستقبلي.

الصين نقطة التراجع

ووفقًا لاستطلاع رأي أجرته شركة "فيزيبل ألفا" (Visible Alpha) المتخصصة في تقديم بيانات الأبحاث الاستثمارية العميقة، فقد ارتفعت الإيرادات العالمية لنايكي في أميركا الشمالية ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، لكنها انخفضت بشكل حاد في الصين بنسبة 17% لتصل إلى 1.4 مليار دولار، مدفوعة بانخفاض مبيعات الأحذية بمقدار 249 مليون دولار.

وأوضح المدير المالي، ماثيو فريند، أن أعمال الشركة في الصين واجهت سلسلة من المشاكل، حيث تراجع الإقبال على المتاجر وتراكم المخزون غير المباع، مما دفع إلى زيادة التخفيضات والعروض للتخلص من المنتجات القديمة.

وفي منافذ البيع التي يديرها شركاء التجزئة في الصين، قال هيل "لم نكن نستثمر بالقدر الكافي في شبكة متاجرنا، لذا فإن متاجرنا ليست جذابة"، وأضاف أن شركة نايكي تعمل حاليًا على زيادة استثماراتها في متاجر شنغهاي وبكين. وأقرّ بأن الصين "بحاجة إلى إعادة هيكلة"، بما في ذلك تحسين التكيف مع سوق التجارة الإلكترونية الواسعة في البلاد، لكنه قال إن "الأمر سيستغرق وقتًا".

تغييرات إدارية

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أجرت شركة نايكي تغييرات في قيادتها العليا، حيث عيّنت فينكاتيش ألاغيريسامي رئيسًا للعمليات، مشرفًا على التكنولوجيا والعمليات التشغيلية، وتم إلغاء منصبي الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، اللذين كان يشغلهما موغي دوغان وكريغ ويليامز على التوالي. ويرفع كبار قادة نايكي في المناطق الرئيسية بما في ذلك الصين تقاريرهم الآن مباشرة إلى هيل.

وانخفض هامش الربح الإجمالي لشركة نايكي بمقدار 3 نقاط مئوية ليصل إلى 40.6%، وهو ما عزته الشركة بشكل أساسي إلى ارتفاع الرسوم الجمركية في أميركا الشمالية، وهي تكلفة قدّرتها الشركة بنحو 1.5 مليار دولار سنويًا. ويأتي هذا التراجع بعد أن رفعت الحروب التجارية التي شنّها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تكلفة استيراد الأحذية والملابس والمعدات الرياضية.