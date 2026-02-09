"نايكي" تستعد لتسريحات واسعة في "كونفرس" بعد هبوط حاد في المبيعات

- تواجه شركة كونفرس تحديات كبيرة تحت مظلة نايكي، حيث أعلنت عن تسريحات وإعادة هيكلة بسبب تراجع المبيعات بنسبة 30% في الربع الأخير، مما أثار قلقاً كبيراً بين الموظفين. - الرئيس التنفيذي لكونفرس، آرون كاين، أقرّ باتخاذ قرارات صعبة، بينما تحاول نايكي بقيادة إليوت هيل إعادة ضبط استراتيجياتها لتعزيز الأداء، وسط اعتماد كونفرس على نموذجها الكلاسيكي. - الأزمة لا تقتصر على كونفرس، إذ قامت نايكي بتسريح مئات الموظفين في إطار خطة إعادة هيكلة أوسع، مما أدى إلى تراجع سهم الشركة بنسبة 1.6%.

تلقى موظفو عملاق المستلزمات الرياضية الأميركية كونفرس (Converse) تعليمات بالبقاء خارج المكاتب، فيما كانت الإدارة تستعد لإعلان تسريحات وإعادة هيكلة داخل العلامة التجارية التي تعاني تحت مظلة نايكي (Nike).

وفي مذكرة داخلية، أقرّ الرئيس التنفيذي لشركة كونفرس آرون كاين بأن الشركة "اتخذت قرارات صعبة"، ستعني "توديع أصدقاء وزملاء"، وفقاً لما أوردت بلومبيرغ اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن أي أرقام لم تُذكر، لكن الصمت كان كافياً ليعكس حجم القلق داخل أروقة العلامة التي لطالما ارتبط اسمها بحذاء تشاك تايلور الشهير (Chuck Taylor All Star).

ويأتي التحرك في وقت تحاول نايكي إعادة ضبط بوصلتها بقيادة رئيسها التنفيذي إليوت هيل الذي تولى المنصب في ديسمبر/كانون الأول 2024 بهدف إنعاش الشركة. إلا أن كونفرس ما زالت تعتمد بشكل كبير على نموذجها الكلاسيكي، فيما لم تحقق محاولات التوسع بتصاميم جديدة الزخم المطلوب. وكانت النتيجة صادمة وتمثلت في تراجع المبيعات 30% في الربع الأخير.

وقبل هذه الخطوة، غادر عدد من كبار التنفيذيين، وفق مذكرة سابقة، فيما تستعد الشركة لعقد اجتماع عام للموظفين لاحقاً هذا الشهر، وهو اجتماع يُتوقع أن يضع النقاط على الحروف.

ولا تقف الأزمة عند كونفرس فقط، إذ إن نايكي سبق أن سرّحت مئات الموظفين في مراكز التوزيع مطلع العام، إضافة إلى أقل من 1% من طواقمها الإدارية العام الماضي ضمن خطة إعادة هيكلة أوسع. وانعكس المشهد سريعاً على السوق، إذ تراجع سهم الشركة 1.6% في تداولات منتصف اليوم الاثنين، بحسب الوكالة.