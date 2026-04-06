- عادت ناقلتان محمّلتان بالغاز الطبيعي المسال من قطر بعد توجههما نحو مضيق هرمز، مما كان سيشكل أول عبور لشحنات الغاز منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في فبراير. - كشفت بيانات "كبلر" أن الناقلتين "الضعاين" و"رشيدة" تخضعان لسيطرة شركة "قطر للطاقة"، بينما عبرت ناقلة "صحار" مضيق هرمز فارغة. - الحرب أثرت على تدفقات النفط والغاز عبر المضيق، وأدت الهجمات الإيرانية إلى تعطيل 17% من قدرة قطر على تصدير الغاز، مما سيؤدي إلى نقص سنوي قدره 12.8 مليون طن.

أظهرت بيانات تتبع السفن، اليوم الاثنين، أن ناقلتين محمّلتين بالغاز الطبيعي المسال من رأس لفان في قطر عادتا أدراجهما بعد توجههما شرقاً نحو مضيق هرمز. ولو نجحت الناقلتان في عبور المضيق، لكان ذلك أول عبور لشحنات غاز طبيعي مسال من هذا الممر المائي منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط.

وبيّنت بيانات صادرة عن شركتي "كبلر" ومجموعة بورصات لندن لتحليل البيانات أن الناقلتين "الضعاين" و"رشيدة" قامتا بتحميل الشحنات في أواخر فبراير/شباط. كما أشارت البيانات إلى أن ناقلة "الضعاين" كانت متجهة إلى الصين آنذاك. وكشفت بيانات "كبلر" أيضاً أن الناقلتين تخضعان لسيطرة شركة "قطر للطاقة" التي لم ترد على طلب وكالة رويترز للتعليق.

في المقابل، قالت شركة "ميتسوي أو.إس.كيه لاينز" اليابانية، يوم الجمعة، إن ناقلة الغاز الطبيعي المسال "صحار"، التي تشارك في ملكيتها، عبرت مضيق هرمز، لكنها كانت فارغة. ورفض متحدث باسم الشركة الكشف عن موعد العبور أو ما إذا كانت هناك أي مفاوضات قد جرت.

ومرّ أكثر من خمسة أسابيع على اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، والتي أودت بحياة الآلاف وألحقت أضراراً باقتصادات الدول نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتوقف المرور عبر مضيق هرمز الذي كان يمر عبره نحو خُمس تدفقات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال.

وتُعد قطر ثاني أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم، إذ تتجه معظم شحناتها إلى مشترين في آسيا. وقد أدت الهجمات الإيرانية عليها إلى تعطيل نحو 17% من قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال. ومن المتوقع أن تؤدي أعمال الإصلاح إلى غياب 12.8 مليون طن من الوقود سنوياً، لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

(رويترز)