ناقلة نفط روسية مهددة بالغرق بعد انفجار قبالة سواحل تركيا

- تعرضت ناقلة النفط الروسية "Kairos" لانفجار محتمل نتيجة اصطدامها بلغم بحري شمال سواحل تركيا، مما أدى إلى نشوب حريق على متنها، وتم إرسال فرق لإنقاذ الطاقم المكون من 25 شخصًا. - الناقلة "Kairos"، المُدرجة على قوائم العقوبات البريطانية والأوروبية، كانت في طريقها إلى روسيا لتحميل شحنة جديدة من النفط الروسي، ولم تكن تحمل شحنة وقت الحادث. - منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، تواجه السفن في المنطقة خطر الألغام البحرية، مع وقوع انفجارات غامضة على ناقلات النفط الروسية خارج البحر الأسود.

تعرضت ناقلة نفط روسية من أسطول الظل لانفجار محتمل نتيجة اصطدامها بألغام شمال سواحل تركيا، وفق ما أفاد وكيل محلي في الميناء. الحادث أسفر عن نشوب حريق على متن السفينة، فيما تم إرسال فرق لإنقاذ الطاقم المكوّن من 25 شخصًا.

والناقلة، المسماة Kairos، بطول 900 قدم، سجلت انفجارًا أدى إلى حريق على متنها. وأوضحت المديرية العامة للشؤون البحرية التركية أن سبب الحريق ناجم عن تأثير خارجي، وتم توجيه سفن للمساعدة في إجلاء الطاقم. ولم تكن الناقلة تحمل شحنة في وقت وقوع الحادث. وبحسب تقرير وكيل الميناء، يُحتمل أن تكون السفينة قد اصطدمت بلغم بحري.

وتعدّ Kairos ناقلة Suezmax مُدرجة على قوائم العقوبات البريطانية والأوروبية بسبب نقلها النفط الروسي، لكنها غير مُدرجة في العقوبات الأميركية. كانت آخر رحلة لها من ميناء نوفوروسيسك الروسي إلى باراديب في الهند، محملة بالنفط الروسي من نوع Urals crude، وكانت في طريقها إلى روسيا لتحميل شحنتها التالية، بحسب بيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبيرغ.

ومنذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، يواجه أسطول السفن العاملة في المنطقة خطر الاصطدام بالألغام البحرية، مع وقوع عدد محدود من الانفجارات على بعض السفن. كما شهدت المنطقة سابقًا سلسلة من الانفجارات الغامضة على متن ناقلات النفط الروسية خارج البحر الأسود.

وأشار وكيل السفينة إلى أن البوسفور، الممر التجاري الحيوي لنقل النفط الروسي من موانئ البحر الأسود، لا يزال مفتوحًا، وأن الناقلة ترفع علم غامبيا.