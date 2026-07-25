غيّرت ناقلة نفط عملاقة ترفع علم هونغ كونغ، كانت متجهة إلى ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر، مسارها قبل وصولها بوقت قصير إلى مضيق باب المندب، وسط تصعيد الحوثيين هجماتهم أخيراً في جزء من حصار على السفن ذات الصلة بالمملكة. وطبقاً لبيانات تتبع السفن، فإن ناقلة النفط الخام العملاقة الفارغة "نيو تشامبيون" قامت بانعطاف مفاجئ في خليج عدن أمس الجمعة، بعد أن كانت راسية هناك خلال رحلتها إلى البحر الأحمر.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي البدائل التي تبحث عنها مصافي التكرير الآسيوية في ظل تصاعد التهديدات؟ ما هي الآثار المتوقعة على مدة الرحلات البحرية في حال استمرار إغلاق مضيق باب المندب؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتظهر بيانات الشحن أن السفينة كانت مستأجرة من جانب مشترٍ صيني لنقل شحنة من النفط الخام من ينبع، حسب وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم السبت. وتتجه الآن شرقاً بسرعة تقارب سرعتها القصوى، وهي 16 عقدة. ولم يتضح ما الذي دفع ناقلة النفط "نيو تشامبيون" إلى تغيير مسارها. وذكرت شركة تورم المالكة لناقلة المنتجات النفطية تورم أنوفيشن أمس الجمعة، أن الناقلة التي ترفع علم الدنمارك ستبحر إلى آسيا عبر قناة السويس مع حمولتها، وذلك بسبب تهديدات جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران في جنوب البحر الأحمر.

وقال متحدث باسم شركة تورم: "نظراً للوضع الأمني في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر، ستبحر السفينة عبر قناة السويس وحول رأس الرجاء الصالح متجهة إلى آسيا. وهذا يعكس نهجنا الحذر تجاه سلامة الطاقم، التي تظل أولويتنا القصوى". ووفقاً لبيانات الشحن ومصادر، فإن الناقلة حُمّلت شحنة تبلغ 500 ألف برميل من النفتا من ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر، متجهة إلى اليابان.

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وتبحر السفينة باتجاه شمال البحر الأحمر، ووجهتها المدرجة قناة السويس. وأشارت خمسة مصادر تجارية لوكالة رويترز أمس الجمعة إلى عرض شركة أرامكو السعودية شحنات إضافية من النفط الخام للتحميل من ميناء سيدي كرير المصري المطل على البحر المتوسط. وقال متعاملان إن عدداً من مصافي التكرير الآسيوية تبحث عن شحنات وسفن للتحميل من الميناء المصري، وهو ما يعني تحويلاً في الوجهة يستغرق ما يقرب من شهر حول أفريقيا مقارنة بالمسار المعتاد عبر باب المندب.

وذكرت مصادر في قطاع الشحن أن شركة (إس.كيه إنرجي)، أكبر شركة تكرير في كوريا الجنوبية، استأجرت ناقلة نفط عملاقة لتحميل مليوني برميل من النفط الخام من ميناء سيدي كرير إلى مدينة أولسان في كوريا الجنوبية، من 18 إلى 20 أغسطس/ آب، بسعر شحن إجمالي 18.5 مليون دولار. ولم ترد شركة التكرير الكورية بعد على طلب للتعليق. ومن المتوقع أن تضيف شحنات الوقود الحيوية إلى المشترين في آسيا عبر قناة السويس 30 يوماً أخرى إلى مدة الرحلة إذا تعذر استمرار الرحلات عبر مضيق باب المندب في جنوب البحر الأحمر المؤدي إلى خليج عدن.

وسيؤدي إغلاق هذا المضيق إلى إلغاء بديل حيوي لمضيق هرمز بالنسبة إلى السعودية، وسيزيد المخاوف من حدوث نقص في الإمدادات. وأعلن الحوثيون في اليمن يوم الاثنين، فرض حصار بحري على السعودية، ما فتح جبهة جديدة محتملة ضد الولايات المتحدة في حربها مع إيران، وزاد من التهديد الذي يواجه إمدادات الطاقة العالمية والتجارة خارج منطقة الخليج. وتعرضت ناقلة نفط واحدة على الأقل محملة بالخام السعودي للهجوم قبل أيام قبالة ميناء جازان في جنوب السعودية، بالقرب من اليمن، وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم، ما أدى إلى تغيير مسار شحنات سعودية لتتخذ طريقاً حول أفريقيا.

ولم يتعافَ النقل البحري في البحر الأحمر بشكل كامل منذ بدء هجمات الحوثيين قبالة سواحل اليمن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 والتي قال الحوثيون إنهم كانوا يشنونها تضامناً مع الفلسطينيين خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة. ولم تتوقف هجمات الجماعة على السفن التجارية إلا مع وقف إطلاق النار في غزة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وأظهرت بيانات هيئة قناة السويس أن موجة هجمات الحوثيين السابقة على سفن البحر الأحمر، تسببت في انخفاض أحجام الشحنات المنقولة عبر قناة السويس بأكثر من 50% منذ 2023، ووصلت في العام الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ 50 عاماً على الأقل.

كذلك قالت مصادر أمنية يونانية لوكالة رويترز اليوم السبت، إن أنظمة الدفاع الجوي في السعودية اعترضت اليوم صاروخين باليستيين أطلقا من اليمن وكانا يستهدفان مصافي نفط في ينبع. وتنشر اليونان منذ عام 2021 بطارية دفاع جوي من طراز باتريوت أميركية الصنع في السعودية بموجب اتفاق يهدف إلى المساعدة في حماية البنية التحتية للطاقة في المملكة.

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وأصدرت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي تحذيرات لسكان ينبع المطلة على البحر الأحمر، قبل أن تعلن في وقت لاحق زوال الخطر. كذلك أصدرت تحذيراً لمدينة جازان الساحلية التي تضم مصفاة نفط تبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ألف برميل يومياً. وأكد التحالف الذي تقوده السعودية أنه سيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سفنه ومصالح السعودية وأنه سيرد "دون تهاون إذا واصل الحوثيون الأعمال العدائية".

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)