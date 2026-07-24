ناقلة نفط إيرانية تعبر الحصار الأميركي وتصل إلى بحر عُمان

- تمكنت ناقلة نفط إيرانية من عبور المياه الدولية والوصول إلى بحر عُمان، متحدية الحصار البحري الأميركي المفروض على حركة السفن الإيرانية، مما يمثل تحدياً للإجراءات الأميركية. - يأتي هذا التطور بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعادة تفعيل الحصار البحري على إيران في مضيق هرمز، وسط تصاعد التوترات بين البلدين بشأن حرية الملاحة. - يمثل وصول الناقلة اختباراً لقدرة الولايات المتحدة على تنفيذ الحصار، بينما تسعى طهران لإظهار قدرتها على مواصلة تصدير النفط رغم الضغوط الأميركية.

أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، مساء اليوم الخميس، أن "ناقلة نفط إيرانية تمكنت من عبور المياه الدولية والوصول إلى بحر عُمان" رغم الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على حركة السفن الإيرانية، ووصفته طهران بالمزعوم.

وذكر التلفزيون الإيراني أن "الناقلة كانت متجهة نحو مضيق هرمز قبل أن تعبر المياه الدولية وتدخل بحر عُمان"، معتبراً أن "رحلتها تمثل تحدياً للإجراءات الأميركية المفروضة على حركة الملاحة الإيرانية".

ولم يذكر التقرير اسم الناقلة أو كمية النفط التي تحملها أو الميناء الذي انطلقت منه، كما لم يصدر تأكيد مستقل بشأن مسارها أو ظروف عبورها. ولم تعلن السلطات الأميركية، حتى الآن، موقفاً من "عبور الناقلة الإيرانية".

ويأتي الإعلان الإيراني بعد عشرة أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 13 يوليو/تموز، إعادة تفعيل الحصار البحري على إيران في منطقة مضيق هرمز عقب انهيار التفاهم المؤقت وعودة المواجهات بين البلدين.

وتهدف الإجراءات الأميركية إلى تقييد حركة السفن المرتبطة بإيران، في وقت تصر طهران على أن وجود القوات الأميركية وفرض قيود على الملاحة في المياه الدولية يمثلان انتهاكاً لحقوقها وتهديداً لأمنها الاقتصادي.

اقتصاد دولي 4 ناقلات نفط إيرانية تعبر هرمز متحدية الحصار الأميركي

وجاء قرار واشنطن بعد استهداف ثلاث سفن تجارية في مضيق هرمز، وسط خلاف متصاعد بشأن آلية عبور السفن عبر الممر البحري. وتصر إيران على تنظيم حركة السفن والتنسيق مع سلطاتها، فيما تقول الولايات المتحدة إنها تعمل على ضمان حرية الملاحة.

وأدى التصعيد إلى تراجع حركة السفن عبر المضيق، مع إحجام بعض شركات الشحن عن إرسال ناقلاتها إلى المنطقة بسبب المخاطر الأمنية وارتفاع رسوم التأمين، إضافة إلى المخاوف من تعرض السفن للاعتراض أو الاستهداف.

ويمثل وصول الناقلة إلى بحر عُمان، وفق الرواية الإيرانية، اختباراً جديداً لمدى قدرة الولايات المتحدة على تنفيذ الحصار ومراقبة حركة السفن المرتبطة بطهران، خاصة في ظل اتساع المنطقة البحرية وصعوبة فرض رقابة كاملة على جميع المسارات.

كما يحمل الإعلان بعداً بعيداً عن الاقتصاد، إذ تسعى طهران من خلاله إلى إظهار قدرتها على مواصلة حركة ناقلاتها رغم الإجراءات الأميركية، بينما تحاول واشنطن زيادة الضغط على صادرات النفط الإيرانية ومنع السفن من مخالفة القيود التي أعلنتها.