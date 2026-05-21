ناقلة حاويات صينية تعبر هرمز والأزمة تدفع قناة بنما إلى الذروة

- تحديات عبور مضيق هرمز: أظهرت البيانات أن سفينة حاويات صينية كانت من بين القلائل التي عبرت مضيق هرمز خلال الـ24 ساعة الماضية، وسط تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى تقطع السبل بآلاف البحارة في الخليج. - تغيرات في حركة الشحن: تحليل بيانات السفن أظهر أن متوسط حركة الشحن بلغ عشر سفن يوميًا، مع تراجع في ناقلات النفط الخام، بينما عبرت 26 سفينة وفقًا للبيانات الإيرانية. - انتعاش قناة بنما: إغلاق مضيق هرمز أدى إلى زيادة حركة الشحن عبر قناة بنما بنسبة 8%، حيث تعمل القناة بالقرب من طاقتها القصوى.

أظهرت بيانات، اليوم الخميس، أن سفينة حاويات تشغلها الصين كانت من بين السفن القليلة التي تمكنت من عبور مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية، في ظل تزايد الضبابية بشأن إعادة فتح هذا الممر المائي الحيوي، مع تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن التوصل إلى اتفاق. وأفادت "رويترز" بأنه قبل اندلاع الحرب في المنطقة في 28 فبراير/شباط، كان متوسط حركة المرور عبر المضيق يراوح بين 125 و140 رحلة يوميا، قبل أن تتسبب الحرب في تقطع السبل بنحو 20 ألف بحار في الخليج على متن مئات السفن.

وكشف تحليل لوكالة رويترز استنادا إلى بيانات تتبع السفن أن متوسط حركة الشحن في الاتجاهين بلغ عشر سفن خلال الأيام القليلة الماضية، من بينها سفن شحن وناقلات مواد كيميائية وأخرى للغاز المسال، في حين لا تزال ناقلات النفط الخام تمثل نسبة قليلة من الحجم الإجمالي.

سفينة صينية وعبور محدود

وأظهر تحليل أقمار صناعية من شركة "سين ماكس" المتخصصة في تحليل البيانات، أن سفينة الحاويات الصغيرة "جونغ غو نان تشانغ"، التي ترفع علم الصين، عبرت المضيق خلال الساعات الـ24 الماضية. كما أظهر تحليل "سين ماكس" وبيانات منفصلة من شركة "كبلر"، اليوم الخميس، أن معظم السفن العشر الأخرى هي سفن شحن لبضائع جافة وسفن حاويات متجهة إلى الخليج، مع عبور ناقلة واحدة فقط مرتبطة بإيران إلى خليج عمان.

في المقابل، ذكرت بيانات إيرانية صدرت أمس الأربعاء ونقلتها "رويترز" أن "26 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية". وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية إن "عمليات العبور تمت بالتنسيق مع البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني"، دون ذكر معلومات عن وجهات السفن أو البلدان التي تتبع لها.

ممرات مغلقة

وقالت شركة "فيرنليز" للوساطة في النقل البحري، في تقرير صدر هذا الأسبوع، إنها "شعرت بخيبة أمل من قبل"، في إشارة إلى مؤشرات سابقة بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق. وأضافت: "نحتاج لفتح الممرات المائية، هذا أمر مؤكد، سواء لقطاع الشحن أو للاقتصاد العالمي". في غضون ذلك، يبقى وضع السوق كما هو عليه.

قناة بنما قرب طاقتها القصوى

وتؤدي عمليات إغلاق مضيق هرمز والحصار الأميركي للموانئ الإيرانية إلى تغيير مسارات الشحن العالمية، إذ يشهد النقل البحري عبر قناة بنما البعيدة انتعاشا ملحوظا. ووفقا لاتحاد الشحن الدولي (بيمكو)، ارتفع عدد عمليات العبور عبر القناة هذا العام بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى رحلات ناقلات النفط.

وأفاد اتحاد "بيمكو" في الدنمارك بأن متوسط عدد العبور اليومي خلال العام الجاري بلغ 38 عبورا. وقال المحلل في الاتحاد فيليبي جوفيا إن "القدرة اليومية القصوى لقناة بنما تبلغ نحو 36 إلى 40 عبورا، ما يعني أنها تعمل حاليا بالقرب من طاقتها القصوى".

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)