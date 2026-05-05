ناقلة إيرانية عملاقة ربما تمكنت من كسر الحصار الأميركي

- تمكنت ناقلة النفط الإيرانية "هيوج" من كسر الحصار الأميركي على مضيق هرمز، حيث أبحرت إلى سواحل بالي في إندونيسيا بعد تعطيل أنظمة تتبعها لعدة أشهر، وفقاً لموقع تانكر تراكِرز وصور الأقمار الصناعية. - تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز، حيث بدأت الولايات المتحدة عملية "مشروع الحرية" لمرافقة السفن التجارية، وأعادت توجيه 50 سفينة منذ بدء الحصار في 13 إبريل. - رغم نجاح "هيوج" في اختراق الحصار، إلا أن التحليل يشير إلى فعالية الطوق البحري في منع تصدير النفط الإيراني، حيث شهدت تشابهار تكدساً للسفن الإيرانية.

رجع موقع لرصد تحركات السفن عبر الأقمار الاصطناعية، اليوم، نجاح ناقلة نفط إيرانية عملاقة في كسر الحصار الأميركي على مضيق هرمز وتمكنها من الإبحار بحمولتها إلى سواحل بالي في إندونيسيا. وقال موقع تانكر تراكِرز، إن ناقلة النفط العملاقة "هيوج"، التي ترفع علم إيران، أرسلت إشارة يوم الأحد الماضي تفيد بأنها قبالة سواحل بالي الإندونيسية. وكانت الناقلة قد عطلت أنظمة تتبع السفن الرقمية الخاصة بها لعدة أشهر.

وأوضح سمير مدني، الشريك المؤسس في الموقع لوكالة بلومبيرغ، أن صور الأقمار الصناعية أظهرت أيضاً وجود السفينة قرب سواحل بالي، مضيفاً أنها كانت لا تزال في ميناء إيراني قبل ساعات فقط من بدء الحصار الأميركي في 13 إبريل/نيسان الماضي. وقالت الوكالة إن القيادة الأميركية الوسطى لم ترد على طلبها للتعليق على الأمر.

ويأتي ظهور الناقلة مجدداً في وقت أدى فيه التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز إلى تصعيد الأعمال القتالية يوم الاثنين. وكانت الولايات المتحدة، التي تمنع السفن التي تحمل النفط الإيراني من مغادرة خليج عمان، قد بدأت هذا الأسبوع عملية لمرافقة السفن التجارية عبر المضيق تحت اسم "مشروع الحرية". وقالت القيادة الوسطى يوم الاثنين إن القوات الأميركية أعادت توجيه 50 سفينة منذ بدء الحصار في 13 إبريل.

وشهدت تشابهار، وهي مدينة ساحلية قرب الحدود مع باكستان وتقع على مقربة من خط الحصار الأميركي، تكدساً أكبر للسفن الإيرانية في المياه القريبة خلال الأيام الأخيرة. وكانت البحرية الأميركية قد ذكرت سابقاً أن الناقلات الإيرانية التي يجري اعتراضها يُعاد توجيهها لتبقى في حالة انتظار قرب تشابهار.

وقال مدني إن تحليله يشير إلى أن الناقلة "هيوج" ربما نجحت في اختراق الحصار، لكنها الحالة الوحيدة التي رصدها حتى الآن. وأضاف أنه إذا كانت ناقلة واحدة فقط قد تمكنت من الإفلات خلال أربعة أسابيع، فإن ذلك يشير رغم ذلك إلى أن الطوق البحري فعال إلى حد كبير في منع إيران من تصدير نفطها إلى السوق العالمية، وأشار مدني إلى أنه شاهد صورة للسفينة صباح 13 إبريل في تشابهار، بينما بدأ الحصار في وقت لاحق من ذلك اليوم.