- الوضع الجيوسياسي وتأثيره على الملاحة: تواصل الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية، بينما رفعت إيران القيود لفترة وجيزة على الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية، مما يعكس التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على التجارة العالمية. - حركة ناقلات النفط: عبرت ناقلات نفط عملاقة من دول مثل اليابان، الإمارات، والهند مضيق هرمز محملة بشحنات متنوعة، مما يعكس أهمية المضيق في توزيع الشحنات النفطية العالمية. - التنسيق الدبلوماسي والاقتصادي: أظهرت الأحداث أهمية التنسيق بين الدول لضمان تدفق النفط، حيث تمكنت تايلاند والصين من عبور ناقلاتها بسلام بعد تنسيق دبلوماسي مع إيران، مما يبرز الجهود لضمان استقرار إمدادات الطاقة.

لا تزال الولايات المتحدة تفرض حصاراً على الموانئ الإيرانية، فيما رفعت إيران القيود على الملاحة عبر مضيق هرمز لفترة وجيزة قبل أن تعيد فرضها مجدداً. وكان المضيق يمر عبره عادة نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية قبل اندلاع الحرب الأميركية ـ الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي. وفيما يلي أبرز ناقلات النفط غير الإيرانية التي أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن وشركة "كبلر" للمعلومات أنها عبرت المضيق منذ اندلاع الحرب، مصنفة بحسب وجهة الشحنات:

اليابان

غادرت ناقلة النفط العملاقة "إينيوس إنديفور"، التي تديرها مجموعة "إينيوس"اليابانية للتكرير، مضيق هرمز في 14 مايو/أيار، محملة بـ1.2 مليون برميل من النفط الخام الكويتي و700 ألف برميل من خام "مزيج داس" الإماراتي. وتشير بيانات "كبلر" إلى أن الناقلة بدأت تحميل شحنتها في أواخر فبراير/شباط، ومن المتوقع وصولها إلى اليابان في الثالث من يونيو/حزيران.

أما أول ناقلة نفط عملاقة مرتبطة باليابان تغادر المضيق فكانت "إديميتسو مارو"، التي عبرت في أواخر إبريل/نيسان، محملة بمليوني برميل من النفط السعودي، ومن المقرر وصولها إلى مدينة ناغويا اليابانية في 25 مايو/أيار.

الإمارات

أظهرت بيانات "كبلر" أن ناقلة النفط العملاقة "بصرة إنرجي" جرى تحميلها بمليوني برميل من خام "زاكوم العلوي" في محطة زركوه التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" في الأول من مايو/أيار، قبل أن تغادر المضيق في السادس من الشهر نفسه. وفرغت الناقلة شحنتها في محطات تخزين النفط بالفجيرة في الثامن من مايو/أيار.

كما تمكنت "أدنوك" خلال إبريل/نيسان من تصدير ما لا يقل عن أربعة ملايين برميل من خام "زاكوم العلوي" ومليوني برميل من خام "داس" عبر أربع ناقلات انطلقت من محطات داخل الخليج.

فيتنام

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية أن ناقلة النفط العملاقة "آجيوس فانوريوس 1"، المحملة بنفط خام عراقي والمتجهة إلى فيتنام، عبرت المضيق في 10 مايو/أيار عبر المسار الذي حددته طهران. لكن البحرية الأميركية غيرت مسار الناقلة في إطار استمرار الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.

الهند

عبرت ما لا يقل عن ناقلتي نفط عملاقتين وناقلتين من فئة سويزماكسا الخليج خلال مارس/آذار وإبريل/نيسان لتفريغ شحنات نفط خام في الهند. وفرغت ناقلة النفط العملاقة هابروت، التي عبرت المضيق في الثاني من إبريل/نيسان، شحنة من خام أبوظبي لصالح شركة "إنديان أويل كورب" في بلدة باراديب الهندية يوم 20 إبريل/نيسان.

كما أظهرت بيانات "كبلر" أن ناقلة النفط العملاقة "ماراثي" فرغت شحنة نفط خام سعودي في ميناء سيكا لصالح شركة "ريلاينس إندستريز" في 28 مارس/ آذار. وأوضحت البيانات أن ناقلة النفط سميرني، من فئة سويزماكس والتي ترفع علم ليبيريا، غادرت المضيق في 12 مارس/آذار، قبل أن تفرغ مليون برميل من النفط الخام السعودي في مومباي لصالح شركة هندوستان بتروليوم كورب الحكومية في 16 مارس/آذار.

كما غادرت ناقلة أخرى من الفئة نفسها تحمل اسم شينلونغ المضيق في السادس من مارس/آذار، وفرغت مليون برميل من النفط الخام السعودي في مومباي في 11 من الشهر ذاته. وأشارت بيانات كبلر إلى أن ناقلة النفط إم إس جي، التي ترفع علم الغابون والمحملة بوقود متبقٍّ ثقيل، تتجه إلى ميناء بيبافاف الهندي بعد عبورها المضيق في التاسع من إبريل/نيسان. كما فرغت ناقلة النفط نافارا، التي ترفع علم ليبيريا وعبرت المضيق في 31 مارس/آذار، شحنة زيت وقود في ميناء سيكا في الثامن من إبريل/نيسان.

كوريا الجنوبية

تتجه الناقلة "نافيج 8 ماكاليستر"، التي ترفع علم ليبيريا وتحمل نحو 500 ألف برميل من النافتا الإماراتية، إلى مدينة أولسان الكورية الجنوبية. كما عبرت الناقلة "أوديسا"، التي ترفع علم مالطا والمحملة بخام من الشرق الأوسط، المضيق في 13 إبريل/نيسان، قبل أن تفرغ شحنتها في ميناء دايسان بكوريا الجنوبية لصالح شركة هيونداي أويلبانك في التاسع من مايو/أيار.

تايلاند

قال مسؤول تايلاندي وشركة بانجشاك كوربوريشن النفطية، في 25 مارس/آذار، إن ناقلة نفط تابعة للشركة عبرت مضيق هرمز بسلام بعد تنسيق دبلوماسي بين تايلاند وإيران، من دون دفع أي رسوم لعبور الحصار. وأظهرت بيانات كبلر أن ناقلة النفط بولا، وهي من فئة سويزماكس، فرغت مليون برميل من خام الخفجي في تايلاند وسنغافورة خلال إبريل/نيسان.

الصين

من المتوقع أن تصل ناقلة النفط العملاقة يوان هوا هو، المحملة بمليوني برميل من النفط العراقي، إلى ميناء تشوشان الصيني في الأول من يونيو/حزيران، بعدما غادرت المضيق في 13 مايو/أيار. كما غادرت الناقلتان العملاقتان كوسبيرل ليك وخه رونغ هاي، اللتان ترفعان العلم الصيني، المضيق في 11 إبريل/نيسان. وفرغت كوسبيرل ليك، التي ترفع علم هونغ كونغ والمحملة بنحو 1.9 مليون برميل من النفط العراقي، حمولتها في نينغبو في الثاني من مايو/أيار.

أما خه رونغ هاي ففرغت 2.1 مليون برميل من الخام السعودي في ميانمار يوم 22 إبريل/نيسان، حيث يجري عادة نقل النفط إلى مصفاة يونان التابعة لشركة بتروتشاينا. وتستأجر الناقلتين شركة يونيبك، الذراع التجارية لشركة سينوبك الصينية للطاقة. كما فرغت ناقلة النفط العملاقة دالكوت، التي عبرت المضيق في الثاني من إبريل/نيسان، مليوني برميل من النفط الخام السعودي في ميانمار في 16 إبريل/نيسان. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في 31 مارس/آذار إن ثلاث سفن صينية أبحرت عبر المضيق مؤخراً بعد تنسيق مع الأطراف المعنية.

ماليزيا

غادرت ناقلة النفط العملاقة سيريفوس، التي ترفع علم ليبيريا، المضيق في 10 إبريل/نيسان، بعدما جرى تحميلها بنفط من السعودية والإمارات في أوائل مارس/آذار. وفرغت الناقلة حمولتها في ميناء ملقة الماليزي في 30 إبريل/نيسان. كما عبرت ناقلة النفط أوشن ثاندر، المحملة بالنفط الخام العراقي، والتي تستأجرها وحدة تابعة لشركة بتروناس الماليزية الحكومية، المضيق في الخامس من إبريل/نيسان، قبل أن تفرغ مليون برميل من خام البصرة الثقيل في بنجرانغ بماليزيا يوم 18 إبريل/نيسان. وقال مصدران مطلعان لوكالة رويترز إن الناقلتين كانتا ضمن سبع سفن مرتبطة بماليزيا سمحت لها إيران بعبور المضيق.

(رويترز)