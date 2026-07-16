ناقلات تواصل عبور هرمز رغم الهجمات ونقل شحنات قبالة عُمان

- استمرار عمليات نقل النفط رغم المخاطر: شوهدت ناقلات نفط تُجري عمليات نقل شحنات قبالة سواحل عُمان، مما يشير إلى استمرار الملاحة عبر مضيق هرمز رغم الهجمات الإيرانية الأخيرة، حيث تُستخدم مناطق مثل ميناء الفجيرة وصحار لنقل الشحنات لتقليل المخاطر. - تزايد المخاوف الأمنية: ارتفاع المخاطر الأمنية وتكاليف التأمين البحري بسبب التوترات العسكرية المتصاعدة، مما أدى إلى تراجع حركة العبور المعلنة وزيادة حذر شركات الشحن. - الدعم الأمني الأمريكي: قدمت الولايات المتحدة دعماً أمنياً لعشر سفن تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز، في إطار إجراءات تهدف إلى تأمين الملاحة وسط ارتفاع مستوى التهديدات.

شوهدت الخميس، بضع ناقلات نفط تُجري عمليات نقل شحنات من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل عُمان، ما يُشير إلى استمرار السفن في الإبحار عبر مضيق هرمز قبل تفريغ حمولاتها على سفن أخرى، بعد الهجمات الإيرانية الأخيرة، بحسب وكالة بلومبيرغ.

وأظهرت صور أقمار صناعية اطلعت عليها الوكالة وجود عدد من الناقلات في مناطق قريبة من ميناء الفجيرة في الإمارات وميناء صحار في سلطنة عُمان، حيث جرت عمليات نقل النفط بين السفن. وتعد هذه المناطق من أبرز المواقع التي تُستخدم لنقل الشحنات القادمة من داخل الخليج إلى ناقلات أخرى تتولى إيصالها إلى وجهاتها النهائية، في محاولة للحد من المخاطر المرتبطة بالإبحار داخل مضيق هرمز.

ولم يتضح توقيت وصول هذه السفن إلى مواقع نقل الشحنات، إلا أن "بلومبيرغ" أشارت إلى أن بقاء الناقلات لفترات طويلة في تلك المياه لا يعد خياراً عملياً، نظراً إلى ارتفاع المخاطر الأمنية وزيادة تكاليف التأمين البحري، في ظل التوترات العسكرية المتصاعدة.

وفي مؤشر آخر على استمرار حركة الملاحة، أظهرت بيانات تتبّع السفن أن ناقلتين ظهرتا خارج خليج عُمان، بعد أن توقفتا عن بث إشارات تحديد الموقع منذ وجودهما داخل الخليج في 11 يوليو/تموز. ووفق "بلومبيرغ"، يرجح أن السفينتين عبرتا مضيق هرمز خلال فترة انقطاع الإشارة قبل أن تعاودا الظهور في بحر العرب.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن سلامة الملاحة عبر المضيق، بعدما استهدفت إيران في الأيام الماضية سفناً كانت تنفذ رحلات قصيرة لنقل شحنات النفط عبر هرمز، وهو ما أدى إلى تراجع حركة العبور المعلنة، مع تزايد حذر شركات الشحن، وارتفاع أقساط التأمين، بحسب "بلومبيرغ".

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ورغم هذه المخاطر، لا تزال العوائد المالية المرتفعة لنقل النفط عبر الخليج تدفع بعض ملاك السفن إلى مواصلة العمل، إذ إن أجور الشحن ارتفعت بشكل كبير مع زيادة المخاطر، ما يجعل استمرار الرحلات مجدياً اقتصادياً بالنسبة إلى عدد من الشركات.

وأكد مركز المعلومات البحرية المشترك، الذي يتابع حركة الملاحة التجارية في المنطقة، أن العبور عبر مضيق هرمز لا يزال مستمراً، وإن كان بوتيرة أقل من المعتاد. وأوضح أن عدداً من شركات الملاحة أرجأ رحلاته بعد الهجمات الأخيرة، في حين واصلت سفن تجارية أخرى العبور وسط إجراءات أمنية مشددة. وأضاف المركز أن الولايات المتحدة قدمت خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية دعماً أمنياً لعشر سفن تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز، في إطار إجراءات تهدف إلى تأمين الملاحة في ظل ارتفاع مستوى التهديدات.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تشديد الولايات المتحدة إجراءاتها ضد إيران، بعدما أعادت فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، مع استمرار استثناء السفن التجارية غير المرتبطة بالنفط الإيراني من القيود الجديدة.