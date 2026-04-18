ناقلات تعبر هرمز وأخرى عالقة بعد إعادة إغلاق المضيق

- عبرت ثماني ناقلات مضيق هرمز لأول مرة منذ بدء الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، مما أثار ضبابية حول استمرار الملاحة في هذا الممر الحيوي الذي يمثل شرياناً لنحو خُمس تجارة النفط العالمية. - أجبرت بحرية الحرس الثوري الإيراني سفينتين هنديتين على العودة خارج المضيق، مع إطلاق نار، بينما أعلنت إيران إعادة إغلاق المضيق بسبب "نكث الأميركيين المتكرر بعهودهم". - رغم التوترات، تأمل طهران في التوصل إلى اتفاق مبدئي قريباً، مما أدى إلى هبوط أسعار النفط وارتفاع الأسهم العالمية.

عبرت ثماني ناقلات مضيق هرمز اليوم السبت، في أول حركة كبيرة للسفن في هذا الممر المائي الحيوي منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران قبل سبعة أسابيع، في الوقت الذي أعلنت فيه طهران إعادة إغلاق المضيق الحيوي، الذي كان قبل الحرب شرياناً حيوياً لنحو خُمس تجارة النفط العالمية، ما أثار حالة من الضبابية بشأن استمرار حركة الملاحة عبره.

لاحقاً، أفاد موقع تانكر تراكرز، بأن بحرية الحرس الثوري أجبرت سفينتين هنديتين على العودة إلى خارج مضيق هرمز، وتخلل الحادث إطلاق نار، لافتاً إلى أن إحدى السفينتين ناقلة نفط عملاقة ترفع العلم الهندي وتحمل مليوني برميل من النفط العراقي.

وأظهرت بيانات موقع مارين ترافيك لتتبع السفن، أن المجموعة المكونة من أربع ناقلات لغاز البترول المسال وعدة ناقلات لمنتجات نفطية وكيميائية مرت عبر المياه الإيرانية جنوبي جزيرة لارك، مع تحرك ناقلات أخرى من الخليج. وقالت إيران إنها فتحت مضيق هرمز مؤقتاً عقب إعلان وقف إطلاق نار منفصل لعشرة أيام يوم الخميس، توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان.

لكن بعد أقل من يوم من إعلان فتح مؤقت لمضيق هرمز الحيوي، أعلن المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية في إيران، إبراهيم ذو الفقاري، اليوم السبت، أن المضيق عاد إلى وضعه السابق بسبب "نكث الأميركيين المتكرر بعهودهم واستمرار الحصار". وقال ذو الفقاري وفق بيان أذاعه التلفزيون الإيراني، إنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، "التزاماً بالاتفاقات السابقة في المفاوضات وبحسن نية، وافقت على مرور عدد محدود من ناقلات النفط والسفن التجارية عبر مضيق هرمز بشكل مُدار ومنسق. غير أنّ الأميركيين، بسبب نكثهم المتكرر للعهود، كما هو معهود في سجلّهم، يواصلون عمليات القرصنة البحرية والسطو تحت ذريعة ما يسمّى بـ"الحصار"".

وأضاف المتحدث العسكري الإيراني أنه "لهذا السبب عادت السيطرة على مضيق هرمز إلى وضعها السابق، وأصبح هذا المضيق الاستراتيجي تحت إدارة ورقابة مشددة من قبل القوات المسلحة". وأكد ذو الفقاري "أنّه ما لم تُنْهِ أميركا القيود المفروضة على حرية مرور السفن من إيران وإليها، فسيظلّ وضع مضيق هرمز خاضعاً لرقابة مشددة وبحالته السابقة".

من ناحية أخرى، قال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن طهران تأمل إمكانية التوصل إلى اتفاق مبدئي خلال الأيام المقبلة. وهبطت أسعار النفط بنحو 10%، أما الأسهم في أنحاء العالم فقد سجلت قفزة أمس الجمعة، بفضل آمال في استئناف حركة الملاحة البحرية عبر المضيق. واقترحت الولايات المتحدة في المفاوضات السابقة تعليق جميع الأنشطة النووية الإيرانية لمدة 20 عاماً، لكن مصادر مطلعة على المقترحات قالت إن طهران اقترحت تعليقاً لمدة تراوح بين ثلاثة وخمسة أعوام. وقال مصدران إيرانيان إن هناك مؤشرات على حل وسط قد يسمح بإزالة جزء من المخزون.

(رويترز، العربي الجديد)