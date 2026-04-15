يزيد الحصار الأميركي المفروض على السفن التي تدخل الموانئ الإيرانية أو تغادرها من الضبابية حول حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي جرى إغلاقه بشكل شبه كامل منذ اندلاع الحرب على إيران. ويمر في المعتاد نحو خُمس صادرات العالم من النفط والغاز عبر المضيق. فيما يلي نظرة على عدد من ناقلات النفط غير الإيرانية التي تمكّنت من عبور المضيق منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير/شباط، مصنّفة حسب وجهة الشحنة.

فيتنام

أظهرت بيانات شركة "كبلر" أن ناقلة النفط العملاقة أجيوس فانوريوس 1، التي ترفع علم مالطا، دخلت الخليج عبر مضيق هرمز في 15 إبريل/نيسان في محاولة ثانية للعبور. وكانت الناقلة ضمن عدة سفن حاولت دخول الخليج يوم الأحد خلال فترة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. وكشفت البيانات أنها متجهة إلى العراق لتحميل خام البصرة لنقله إلى فيتنام.

ماليزيا

دخلت ناقلة النفط العملاقة سيريفوس، التي ترفع علم ليبيريا، وخرجت من منطقة الرسو التجريبية لمضيق هرمز، وهو مسار جرى اتخاذه لتجاوز جزيرة لارك الإيرانية، في 10 إبريل/نيسان. ومن المتوقع أن تصل الناقلة، المحمّلة بالنفط من السعودية والإمارات في أوائل مارس/آذار، إلى ميناء ملقة الماليزي في 21 إبريل.

كما عبرت ناقلة النفط أوشن ثاندر، المحمّلة بالنفط الخام العراقي والمستأجرة من وحدة تابعة لشركة الطاقة الحكومية الماليزية (بتروناس)، مضيق هرمز في 5 إبريل، ومن المتوقع أن تفرّغ حمولتها البالغة مليون برميل من خام البصرة الثقيل في بنجرانج بماليزيا في 18 إبريل. وقال مصدران مطلعان إن الناقلتين من بين سبع سفن مرتبطة بماليزيا سمحت لها إيران بعبور المضيق.

الصين

غادرت ناقلتا النفط العملاقتان كوسبيرل ليك و(خه رونغ هاي)، اللتان ترفعان علم الصين، مضيق هرمز في 11 إبريل. ومن المتوقع أن تصل "كوسبيرل ليك"، المحمّلة بالنفط العراقي، إلى ميناء تشوشان الصيني في أول مايو/أيار، بينما تتجه "خه رونغ هاي" إلى ميانمار لتفريغ شحنتها من النفط الخام السعودي. والناقلتان تستأجرهما شركة "يونيبك"، الذراع التجارية لشركة "سينوبك" الصينية.

كما أظهرت بيانات "كبلر" أن ناقلة النفط العملاقة دالكوت، التي عبرت المضيق في 2 إبريل، تتجه إلى ميانمار لتفريغ حمولتها من النفط الخام السعودي في 22 إبريل. وعادة ما يُوجَّه النفط المفرغ في ميانمار إلى مصفاة يونان التابعة لشركة "بتروتشاينا". وفي 31 مارس/آذار، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن ثلاث سفن صينية أبحرت مؤخراً عبر مضيق هرمز بعد التنسيق مع الأطراف المعنية.

الهند

غادرت ناقلتان عملاقتان على الأقل، إضافة إلى ناقلتين من فئة "سويزماكس"، الخليج خلال مارس وإبريل لتفريغ النفط الخام في الهند. وتتجه ناقلة النفط العملاقة هابروت، التي عبرت المضيق في 2 إبريل، إلى باراديب لتفريغ شحنة من خام أبوظبي لصالح شركة "إنديان أويل كورب" في 15 إبريل. في المقابل، أظهرت بيانات "كبلر" أن ناقلة النفط العملاقة ماراثي فرّغت شحنة نفط خام سعودي في ميناء سيكا لصالح شركة "ريلاينس إندستريز" في 28 مارس.

كما غادرت ناقلة النفط سميرني من فئة سويزماكس، التي ترفع علم ليبيريا، المضيق في 12 مارس، وفرّغت مليون برميل من النفط الخام السعودي في مومباي لصالح شركة "هندوستان بتروليوم كورب" في 16 مارس. وغادرت ناقلة أخرى من الفئة نفسها، شينلونج، المضيق في 6 مارس، وفرغت مليون برميل في مومباي في 11 من الشهر ذاته.

وأظهرت بيانات "كبلر" أن ناقلة النفط إم.إس.جي، التي ترفع علم الجابون والمحملة بوقود متبق، تتجه إلى ميناء بيبافاف الهندي بعد عبورها المضيق في 9 إبريل. كما فرغت ناقلة النفط نافارا، التي ترفع علم ليبيريا، زيت الوقود في ميناء سيكا في 8 إبريل، بعد عبورها المضيق في 31 مارس. وفي أواخر مارس، أعلنت الحكومة الهندية أن ناقلتين لغاز البترول المسال، تحملان نحو 94 ألف طن من غاز الطهي، عبرتا مضيق هرمز بأمان في طريقهما إلى الهند.

وأظهرت بيانات "كبلر" أن السفينة بي.دبليو تي.واي.آر فرّغت حمولتها في مومباي وبيبافاف بين 5 و7 إبريل، بينما فرّغت السفينة بي.دبليو إي.إل.إم حمولتها في ثلاثة موانئ هندية بين 6 و15 إبريل. وقبل ذلك، غادرت أربع ناقلات غاز بترول مسال أخرى ترفع علم الهند، هي: شيفاليك، ناندا ديفي، باين جاز، وجاج فاسانت.

باكستان

دخلت ناقلتان ترفعان علم باكستان إلى الخليج في 12 إبريل. وأظهرت البيانات أن ناقلة النفط شالامار، من فئة أفراماكس، تتجه إلى الإمارات لتحميل خام داس، فيما تتجه ناقلة النفط (خيربور)، من فئة باناماكس، إلى الكويت لتحميل منتجات مكررة. كما عبرت ناقلة النفط بي.أليكي، من فئة أفراماكس، مضيق هرمز في 28 مارس، وفرغت شحنة نفط خام سعودي في كراتشي في 31 مارس.

تايلاند

قال مسؤول تايلاندي وشركة "بانجشاك كوربوريشن" في 25 مارس إن ناقلة نفط تايلاندية تابعة للشركة عبرت مضيق هرمز بسلام بعد تنسيق دبلوماسي بين تايلاند وإيران، دون دفع أي رسوم للخروج من الحصار. وأظهرت بيانات "كبلر" أن ناقلة النفط بولا، من فئة سويزماكس، فرّغت مليون برميل من خام الخفجي في تايلاند وسنغافورة.

(رويترز)