- بدأت ناقلات الغاز الطبيعي المسال العودة تدريجياً إلى مضيق هرمز رغم الاضطرابات، حيث دخلت خمس ناقلات فارغة المضيق مؤخراً، منها "غازلوغ شنغهاي" و"الريان" المرتبطتان بشركة قطر للطاقة. - حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز شبه متوقفة بسبب الغارات الأميركية على إيران وردود طهران، مع عبور ناقلتين فقط، إحداهما "بيرج 1" الخاضعة لعقوبات أميركية. - شركات التأمين ضد مخاطر الحرب نصحت بتعليق الرحلات عبر المضيق مؤقتاً، بينما تراجع شركات أخرى شروط التغطية بعد تجدد الهجمات، مما يزيد هشاشة الوضع في المضيق.

بدأت ناقلات للغاز الطبيعي المسال العودة تدريجياً إلى مضيق هرمز خلال الساعات الأخيرة، رغم استمرار الاضطراب الحاد في حركة الملاحة، بعدما أظهرت بيانات أمس الخميس توقفاً شبه تام لعبور ناقلات النفط تحديداً. وأظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة كبلر المتخصصة في بيانات الطاقة والشحن، ومجموعة بورصات لندن لخدمات البيانات المالية، أنّ ما لا يقل عن خمس ناقلات غاز طبيعي مسال فارغة دخلت المضيق خلال الأيام الأخيرة، من بينها ناقلة رصدت خارج المضيق ليلة أمس الخميس.

وتشمل القائمة ناقلة "غازلوغ شنغهاي" التابعة لشركة "غازلوغ" (GasLog) اليونانية المتخصصة في نقل الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب ناقلات "السامرية" و"الدفنة" و"القطارة" و"الريان" المرتبطة بشركة قطر للطاقة. وأظهرت البيانات أن ناقلتي "غازلوغ شنغهاي" و"الريان" عبرتا على الأرجح إلى داخل المضيق خلال ساعات الليل، بعدما كانتا قد رصدتا خارجه في التاسع من يوليو/ تموز.

أما الناقلات الثلاث الأخرى المرتبطة بـ"قطر للطاقة"، فقد رصدت للمرة الأخيرة خارج مضيق هرمز قبالة الساحل الغربي للهند قبل عدة أسابيع. وشوهدت "السامرية" و"القطارة" ما بين 18 و19 يونيو/ حزيران، بينما رصدت الدفنة في 29 يونيو/ حزيران. وفي السياق نفسه، أعلنت طوكيو أن 22 سفينة مرتبطة باليابان غادرت المنطقة منذ يوم الثلاثاء الماضي، رغم استمرار المخاطر التي تحيط بحركة الملاحة.

ناقلات النفط شبه متوقفة في هرمز

وكانت بيانات ومصادر في قطاع الشحن قد أظهرت، أمس الخميس، أنّ حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز أصبحت شبه متوقفة بعد تجدد الغارات الأميركية على إيران وردّ طهران باستهداف مواقع في المنطقة.

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ووفقاً لتحليل أجرته "كبلر"، لم تعبر المضيق في الساعات الأولى من صباح الخميس سوى ناقلتين، إحداهما ناقلة النفط العملاقة "بيرج 1" التي حملت شحنتها من جزيرة خارج الإيرانية وتخضع لعقوبات أميركية. كما عبرت ناقلة المواد الكيميائية "ويل سيل" التي ترفع علم جزر مارشال، وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أنّ موقع تحميلها السابق كان قرب الشارقة في الإمارات.

وقالت مصادر في قطاع الشحن البحري لوكالة رويترز إنّ "عدداً متزايداً من السفن بات يغلق أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بنظام التعرف الآلي، مما يزيد صعوبة رصد جميع السفن العابرة للمضيق". وقال رئيس قسم التحليل الجيوسياسي في "ريستاد إنرجي" النرويجية المتخصصة في أبحاث الطاقة، خورخي ليون، لوكالة رويترز، إنّ "توقف ناقلات النفط يقدّم مؤشراً أوضح على حجم المخاطر التي تراها السوق مقارنة بالبيانات الصادرة عن واشنطن أو طهران".

وأفادت مصادر في قطاع التأمين بأنّ بعض شركات التأمين ضد مخاطر الحرب نصحت شركات الشحن بتعليق الرحلات عبر المضيق مؤقتاً، بينما بدأت شركات أخرى مراجعة شروط التغطية بعد تجدد الهجمات على السفن. وقالت شركة "كلاركسونز" البريطانية المتخصصة في السمسرة والخدمات البحرية إنّ مسألة إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أصبحت أكثر هشاشة بعد أحدث تصعيد.