/ناقلات/: "الركيات" تعرضت لإصابة بمقذوف من دون إصابات أو آثار بيئية

- تعرضت ناقلة الغاز القطرية "الركيات" لهجوم في مضيق هرمز، مما أدى إلى أضرار في الهيكل دون إصابات أو تسربات بيئية، وتواصل شركة "ناقلات" التنسيق لضمان سلامة الطاقم واستمرار العمليات. - أدانت قطر الهجوم على "الركيات" وناقلة سعودية، معتبرةً ذلك تهديدًا لأمن الطاقة، وطالبت إيران بوقف هذه الممارسات، مؤكدةً حقها في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية مصالحها. - تعرضت الناقلة القطرية لضربة تسببت في حريق بغرفة المحركات، وتستمر الجهود لإخماده، بينما أكدت شركة البحري السعودية سلامة ناقلتها "وديان" بعد حادث مماثل.

أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة "ناقلات" اليوم الأربعاء، أن "الركيات"، ناقلة الغاز الطبيعي المسال، تعرضت لإصابة بمقذوف في أثناء إبحارها في مضيق هرمز، يوم أمس الثلاثاء، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بين أفراد الطاقم، كما لم تحدث أي تأثيرات بيئية نتيجة الواقعة، وأن الطاقم يتمتع بسلامة كاملة.

وأوضحت "ناقلات" في بيان لها اليوم وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أنها تواصل التنسيق بشكل وثيق مع الناقلة وطاقمها، وتتابع تطورات الوضع بشكل مستمر بالتعاون مع الجهات المعنية. وشددت الشركة على أن سلامة أفراد طواقمها، وحماية البيئة، والمحافظة على سلامة أصولها واستمرارية عملياتها التشغيلية، تظل في مقدمة أولوياتها. يأتي هذا الحادث في ظل توترات متصاعدة تشهدها منطقة الخليج، ويستهدف مضيق هرمز، الممر المائي الأكثر حساسية عالمياً، حيث يعبر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية، و30% من صادرات الغاز المسال، بما في ذلك صادرات قطر، أكبر مصدر للغاز المسال في العالم .



وكانت "الركيات" ترفع علم دولة قطر، وتحمل شحنة من الغاز الطبيعي المسال، وتمر في مسارها الدولي الطبيعي، ما يجعل استهدافها خرقاً واضحاً لاتفاقيات الأمم المتحدة وقانون البحار، التي تضمن حرية المرور البريء للسفن التجارية في الممرات الدولية، بغض النظر عن جنسيتها أو وجهتها. وتفيد المعلومات أن الناقلة القطرية تعرضت لضربة أثرت على جزء من هيكلها، لكنها لا تزال قادرة على المناورة، ويجري تأمين مسارها للانتقال إلى نقطة آمنة، مع التأكيد المتكرر على سلامة الطاقم وعدم وجود تسربات بيئية خطيرة حتى الآن.

وجدد مجلس الوزراء القطري في اجتماعه اليوم إدانة دولة قطر واستنكارها لاستهداف الناقلة القطرية "الركيات" في أثناء عبورها قرب مضيق هرمز، ورفضها القاطع لهذا الاعتداء، و"ما يمثله من انتهاك خطير لسلامة الملاحة الدولية، وتهديد لأمن الطاقة العالمية، وأمن المنطقة، وخرق سافر لقواعد القانون الدولي"، مطالباً إيران بـ"الوقف الفوري لهذه الممارسات الخطيرة"، ومؤكداً احتفاظ دولة قطر بـ"كامل حقوقها في اتخاذ ما تراه مناسباً، وفقاً للقانون الدولي، لحماية مصالحها ومقدراتها".

كما جدد المجلس، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إدانة دولة قطر استهداف ناقلة سعودية في أثناء عبورها مضيق هرمز. وقالت وزارة الخارجية القطرية أمس الثلاثاء إن "إيران تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن الهجوم"، واستدعت نائب السفير الإيراني للاحتجاج على استهداف الناقلة. وهذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها ناقلة غاز طبيعي مسال قادمة من قطر، التي تقوم بجهود وساطة في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لهجوم منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير/ شباط.

كانت وكالة رويترز، قد نقلت عن بيانات لتتبع السفن ومصادر في قطاع الطاقة، اليوم الأربعاء، بأن ناقلة الغاز الطبيعي المسال القطرية (الركيات) توقفت عن الإبحار بالقرب من مضيق هرمز في انتظار بدء عمليات الإنقاذ فور إخماد الحريق الذي اندلع على متنها، وذلك بعد تعرضها لإصابة بمقذوف، بينما قالت شركة البحري السعودية للشحن إن ناقلتها العملاقة وديان تعرضت لحادث أمس، لكنها ما زالت صالحة للإبحار.

وقال أحد المصادر، لوكالة رويترز، إن الناقلة القطرية المحملة بغاز طبيعي مسال تلقت ضربة على جانبها الأيسر ليلة الثلاثاء، فيما ذكر مصدر آخر مطلع أن الناقلة معرضة لخطر الانفجار بسبب حريق في غرفة المحركات. وأوضح مصدر مطلع في القطاع لرويترز أن الجهود تتواصل لإخماد الحريق. وأنه جرى إجلاء جميع أفراد الطاقم بأمان، مضيفاً أن الغاز الطبيعي المسال في خزانات الناقلة لم يتضرر، ولا يوجد أي ثقب في تلك الخزانات.

ورأى مصدر آخر في القطاع أنه ما لم تتعرض الناقلة لأي هجوم جديد، فمن المرجح أن تظل في حالتها الحالية وألا تنفجر. وأضاف المصدر الثاني في القطاع "حدوث ثقب في أي خزان رئيسي سيكون كارثياً". ووفقاً لبيانات تتبع السفن الصادرة عن مجموعة بورصات لندن ومارين ترافيك، فإنه توجد حالياً قطعتان بحريتان، زورق قطْر وسفينة خدمة منفصلة، بالقرب من الناقلة المتوقفة قرب مدخل مضيق هرمز على مقربة من سواحل عمان.

ناقلة النفط السعودي وديان صالحة للإبحار

في السياق، قالت شركة البحري السعودية للشحن الأربعاء إن ناقلتها العملاقة وديان تعرضت "لحادث" أمس الثلاثاء لدى عبورها مضيق هرمز، إلا أن السفينة لا تزال صالحة للإبحار وشحنتها آمنة. وأضافت أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم يتم تسجيل أي إصابات.

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وذكرت مصادر أمنية بحرية، أمس الثلاثاء لوكالة بلومبيرغ، أن ناقلة نفط خام ترفع العلم السعودي تعرضت لأضرار في محيط مضيق هرمز بالقرب من ساحل سلطنة عمان. ووفقاً لبيانات تتبع السفن على منصة "مارين ترافيك"، فإن آخر موقع حُدِّد للناقلة وديان كان في الخليج في الثالث من يوليو/ تموز. وتأتي هذه الهجمات في وقت يشهد فيه مضيق هرمز تعافياً في حركة الملاحة.