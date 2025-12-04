نائب تونسي: برلمانيون لخدمة لوبيات اقتصادية في مناقشات قانون المالية

- تتصاعد التوترات في البرلمان التونسي بين النواب بسبب اتهامات بالعمل لصالح لوبيات رجال الأعمال، مع إسقاط فصول من قانون المالية التي لا تخدم مصالح الأثرياء. - تم إسقاط فصول تعزز العدالة الجبائية، مثل الضريبة على الثروة، مما يعزز التوزيع المختل للثروة ويعيق الأهداف الاجتماعية للدولة. - البرلمان الحالي يواجه اتهامات بالتأثر بلوبيات رجال الأعمال، مما يؤدي إلى تمرير موازنات مخففة من الضرائب، ويترك الشعب يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية.

وجّه النائب في البرلمان التونسي أحمد السعيداني، الأربعاء، سهامه نحو زملاء له بالبرلمان، متهما إياهم بالعمل لمصلحة لوبيات رجال الأعمال على حساب المواطن ومصالح عموم التونسيين من الطبقات الضعيفة والمتوسطة. وقال السعيداني، في سلسلة تدوينات ومقاطع فيديو نشرها على "فيسبوك"، إن "البرلمان الحالي يخوض معركة حقيقية بين نواب الشعب ونواب رجال الأعمال"، متهماً زملاء له بإسقاط فصول من قانون المالية لا تخدم مصالح لوبيات الأعمال وأصحاب الثروات. وفي السياق نفسه، كشف النائب بلال المشرقي عن محاولة نواب فرض امتيازات لمصلحة مجموعات اقتصادية تعمل في قطاع الحبوب على حساب الشركات الحكومية التي تنشط في القطاع نفسه.

فصل ضريبة الثروة

وخلال مناقشة بنود الموازنة للعام القادم، أسقط البرلمان مجموعة فصول تتعلّق بإجراءات تعزز العدالة الجبائية بين طبقات المجتمع، وتعطي امتيازات لفائدة الطبقتين الضعيفة والمتوسطة، من أبرزها فصل الضريبة على الثروة، وفصل تسقيف الحد الأدنى للزيادة في الرواتب بنسبة 7%.

وكان توسيع مجال تطبيق الضريبة على الثروة أحد أبرز الفصول الخلافية بين لجنتي المالية في مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم. وجاء هذا المقترح في مشروع قانون المالية لتوسيع نطاق الضريبة على الثروة العقارية التي أُقرّت في قانون المالية 2023، والتي يقتصر توظيفها على المكاسب العقارية التي تساوي أو تفوق قيمتها التجارية الحقيقية 3 ملايين دينار، وتقدر نسبة هذه الضريبة بـ0.5%.

وكان يفترض توسيع قاعدة الضريبة على الثروة لتشمل كلاً من العقارات والأصول التجارية والمنقولات المكتسبة، كما يتوجه نحو دفع تصاعديتها عبر خلق شريحتين بنسبتين مختلفتين حسب قيمة المكاسب الأولى بنسبة 0.5% بالنسبة للمكاسب التي تتراوح قيمتها بين 3 ملايين دينار و5 ملايين دينار، و1% للمكاسب التي تفوق قيمتها 5 ملايين دينار.

الحد من الفوارق

وقال الخبير في السياسات الجبائية أمين بوزيان، إن اعتماد ضريبة تصاعدية على الثروة أداة فعالة لإعادة التوزيع العادل والحد من الفوارق الاجتماعية، عبر خلق حيز مالي للمساهمة في تمويل القطاعات الاجتماعية. وأكد بوزيان في تصريح لـ"العربي الجديد" أن إسقاط هذا الفصل المهم يزيد في تكريس التوزيع المختل للثروة، ولا يحقق أهداف الدولة الاجتماعية التي تتبناها السلطة الحالية.



وعلى عكس السردية السائدة حول إمكانية إحباط الضريبة على الثروة للاستثمار، قال بوزيان إن هذا الصنف من الضرائب يحفز الأفراد الأكثر ثراء على إعادة توجيه أصولهم نحو استثمارات ذات مردودية أعلى، وهو ما يساعد على تحسين نسب النمو وخلق فرص عمل إضافية. وأضاف: "الضريبة على الثروة تحفز الأثرياء نحو تحويل جزء من أموالهم نحو أصول إنتاجية ذات عائد أعلى بدلاً من الاحتفاظ بأصول خاملة أو منخفضة العائد، ما يعزز الاقتصاد ويعود بالنفع على كل الأفراد".

ودعا الخبير في السياسات الجبائية في وقت سابق كلاً من المرصد التونسي للاقتصاد ومركز علي بن غذاهم للعدالة الجبائية، إلى تعزيز تصاعدية الضريبة على الثروة وتوسيع مجال تطبيقها لتحقق مردودية فعلية والحد من التوزيع المختل للثروة. وأشارت تقارير صادرة عن المؤسستين إلى أن 10% من المواطنين الأكثر ثراء في تونس يملكون 58% من إجمالي الثروة، و1% فقط من هؤلاء يستحوذون على 24.1% منها، في حين لا يملك 50% من المواطنين سوى 4.9% منها.

وأشار تقرير البنك الدولي لسنة 2024 حول عدالة وفاعلية النظام الجبائي التونسي، إلى أن تونس تمتلك أعلى فرق بين معدلات الضريبة على دخل العمل والضريبة على دخل رأس المال بين الدول النامية، واعتبر البنك الدولي أن هذا التباين يساهم في تعميق تركز الثروة، إذ يسمح للفئات الأعلى دخلاً بتحويل جزء كبير من مواردهم إلى أرباح رأسمالية منخفضة الضريبة، ما يقلّص مساهمتهم الضريبية الحقيقية ويضع العبء الضريبي أساساً على أجور الطبقات المتوسطة.

معركة نيابية طبقية

كذلك، لم ينجح النواب في إقناع وزيرة المالية بمقترح بند يقضي بالسماح للتونسيين بتوريد سيارات مستعملة من الخارج في إطار تحسين قدرة الأسر على النفاذ إلى حق امتلاك العربات الخاصة بأسعار معقولة، إذ قالت وزيرة المالية مشكاة الخالدي سلامة إنه سيكون من الصعب تطبيق هذا البند رغم قبوله. ويعتبر النائب أحمد السعيداني أن "المعركة في البرلمان تحولت إلى معركة طبقية بين نواب شعب ونواب ليبراليين"، معتبراً أن عدم قبول البند المتعلق بتوريد السيارات المستعملة من الخارج بالصيغة الأولى التي اقترحها النواب يخدم مصالح وكلاء بيع السيارات الذين يسيطرون على سوق ريعية. وأشار إلى أن "نفوذ رجال الأعمال لا يبدو بعيداً عن البرلمان الحالي".

الدفاع عن النواب

في المقابل، دافع النائب ظافر الصغيري عن وجهة نظر النواب الرافضين الضريبةَ على الثروة بغياب الجدوى من فرضها، مؤكداً، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن هذه الضريبة لن توفر مداخيل كبيرة لفائدة الخزينة مقابل إمكانات واسعة لهروب الأموال نحو السوق الموازية. وقدّر العائدات الضريبية المتوقعة من الضريبة على الثروة بنحو 11 مليون دينار (نحو 3.2 ملايين دولار) من مجموع أكثر من 47 مليار دينار (16 مليار دولار) من الضرائب يقدر تحصيلها من العائدات الجبائية العام القادم.

محاربة اللوبيات

ومنذ انتخابه في ديسمبر/ كانون الأول 2022، يصطف البرلمان الحالي وراء سياسات الرئيس قيس سعيد الذي يهاجم بشدة ما يصفه بـ"اللوبيات التي تحاول التنكيل بقوت الشعب"، في إشارة إلى القطاعات الريعية التي تسيطر على اقتصاد البلاد. وبعد أكثر من عامين من الدورة النيابية، يعود تأثير مجموعات الضغط مجدداً إلى البرلمان بعد كشف نواب عن محاولات لتمرير بنود صلب قانون الموازنة تخدم مصالح رجال الأعمال.

وغالباً ما يظهر دور لوبي رجال الأعمال في التأثير على البرلمان والحكومة أثناء مناقشة قانون المالية، حيث يكثف المتعاملون الاقتصاديون الضغوط من أجل تمرير موازنة مخففة من الضرائب توفر لهم المناخ لتحقيق أكبر قدر من الأرباح، مقابل ما يسمونه بالمساهمة في التنمية وخلق فرص العمل.

اصطفاف واتهامات

وفي تونس عادة ما يصطف أصحاب النفوذ المالي وراء السلطة التنفيذية، حيث تتشابك مصالح رجال الأعمال وأعضاء الحكومة والبرلمان، فيما يترك الشعب لمواجهة مصيره بسبب الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي في البلاد. غير أن الوضع اختلف بعد 25 يوليو/تموز 2021، حيث لا تبدو العلاقة جيدة بين السلطة ومنظمة الأعمال بسبب اتهامات تلاحق رجال أعمال بتحقيق مكاسب غير مشروعة.