نائب إيراني: نحصّل مليوني دولار رسوماً من سفن تعبر مضيق هرمز

- إيران تفرض رسوم عبور بقيمة مليوني دولار على بعض السفن في مضيق هرمز، مما يعكس قوتها وسيادتها على المضيق، ويعتبر ذلك ممارسة شائعة في الممرات البحرية العالمية. - مشروع قانون إيراني جديد يهدف إلى تعزيز دخل البلاد وتحسين الأمن والخدمات البحرية من خلال فرض رسوم على السفن العابرة، مع التأكيد على أهمية التنسيق لضمان سلامة السفن. - التوترات في مضيق هرمز تؤدي إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار النفط، وسط تهديدات إيرانية بمهاجمة السفن غير المنسقة، مما يثير مخاوف اقتصادية عالمية.

قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي، اليوم الأحد، إن طهران تحصل على رسوم قدرها مليونا دولار من بعض السفن التي تعبر مضيق هرمز. ويرى بروجردي، خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني تناول موضوع عبور السفن من المضيق، أن إيران أرست مفهوما جديدا للسيادة على مضيق هرمز بعد 47 عاما، وأن بلاده "تجمع مليوني دولار رسومَ عبور من بعض السفن العابرة للمضيق".

واعتبر عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن تحصيل رسوم العبور عبر مضيق هرمز "يُظهر قوة إيران". ونقلت وكالة أنباء "إيسنا" شبه الرسمية في إيران، أمس السبت، عن عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان سعيد رحمت زاده قوله إن بلاده أعدّت مشروع قانون يتعلق بفرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز. وقال البرلماني الإيراني إن فرض رسوم على العبور عبر المضائق يعد "ممارسة شائعة في العديد من الممرات البحرية المهمة حول العالم". وأضاف أن فرض رسوم على السفن العابرة من المضيق يمكن أن يسهم في تعزيز مصادر دخل إيران، وتحسين مستوى الأمن والخدمات البحرية في هذا المسار.

في السياق، قال المندوب الدائم لإيران لدى المنظمة البحرية الدولية، علي موسوي، إن عبور السفن من مضيق هرمز "ممكن من خلال التنسيق بشأن الترتيبات الأمنية والسلامة". وأكد أن الالتزامات الدولية يجب أن تراعي "سيادة إيران وحقوقها"، مشيراً إلى أن المضيق "مفتوح للجميع باستثناء الأعداء"، وأن ضمان سلامة السفن وطاقمها يتطلب التنسيق مع السلطات الإيرانية. ولا تزال مئات السفن رابضة في مياه المنطقة، منذ هددت طهران بمهاجمة السفن التي تحاول مغادرة الخليج عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

وفي 2 مارس/ آذار الجاري، أعلنت إيران تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، مهددة بمهاجمة أي سفن تحاول عبوره دون تنسيق، ردا على العدوان الأميركي الإسرائيلي المستمر. وتسبب إغلاقه في زيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار النفط، وأثار مخاوف اقتصادية عالمية. وذكرت بيانات ومصادر بقطاع الشحن أمس السبت، أن ناقلتين محملتين بغاز البترول المسال ترفعان العلم الهندي تستعدان للإبحار عبر مضيق هرمز خلال الأيام المقبلة.

كما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، إن بلاده قدمت الدعم لدول أخرى فيما يتعلق بعمليات العبور عبر مضيق هرمز، مؤكدا أنه يمكن تحقيق مرور آمن في حال قيام دول مثل اليابان بالتنسيق مع طهران. بينما قال قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر، أمس السبت، إن قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز قد تقلصت.

