ميناء مقديشو يعالج 1.2 مليون طن في 2025

قال مدير ميناء مقديشو محمد علي نور في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية اليوم الأحد إن "حجم المناولة خلال عام 2025 وصل إلى نحو 1.2 مليون طن من مختلف أنواع البضائع، إضافة إلى مناولة قرابة 200 ألف حاوية"، وأوضح استناداً إلى بيانات رسمية صادرة عن الميناء، أن "هذه الأرقام تعكس مستوى النشاط التجاري المرتفع الذي يشهده الميناء".

وأشار محمد علي إلى أن "إدارة الميناء تعتمد على قسم إحصاءات متخصص يتولى إعداد تقارير سنوية لرصد حركة التجارة وقياس الأداء التشغيلي"، مشيرًا إلى "أن بيانات عام 2025 سجلت مناولة نحو 1.2 مليون طن من البضائع المتنوعة". وأضاف أن "عدد الحاويات التي جرى تفريغها خلال العام ذاته بلغ قرابة 200 ألف حاوية من فئتي 20 و40 قدمًا، وهو ما يعكس استمرار تدفق الواردات عبر الميناء بوتيرة عالية".

وتبرز هذه المؤشرات الدور المحوري لميناء مقديشو باعتباره أكبر موانئ البلاد، والبوابة الرئيسية لدخول السلع الأساسية، من مواد غذائية ووقود ومواد بناء، إلى جانب بضائع أخرى تدعم النشاط الاقتصادي في مختلف الأقاليم الصومالية.

وتُجمع بيانات الميناء عبر أنظمة متابعة داخلية تُستخدم لتقييم الكفاءة التشغيلية ومستويات المناولة والتقدم في الخدمات اللوجستية، في وقت يشهد فيه الميناء منذ سنوات برامج تحديث وتطوير تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية وتعزيز الشفافية وتحسين الأداء، ضمن جهود حكومية أوسع لتطوير قطاع النقل البحري وزيادة الإيرادات العامة.

وكشف محمد علي نور في حوار سابق مع "العربي الجديد" أن الميناء استحدث عدداً من الرافعات الضخمة التي تُستخدم لرفع وتنزيل الحاويات من السفن إلى الرصيف والعكس، إلى جانب الإدارة الجيدة في تولي تلك المهام في الميناء، التي جعلت هذا الميناء يتصدر قائمة أفضل الموانئ في دول المنطقة، إذ تم افتتاح محطة حاويات جديدة رفعت الطاقة الاستيعابية السنوية من 150 ألفاً إلى 250 ألف وحدة مكافئة لعشرين قدماً (TEUs). ويعالج الميناء الآن حوالى ستة آلاف حاوية شهرياً، مع خدمات خطوط ملاحية منتظمة من 10 إلى 15 رحلة شهرياً، ما قلل الازدحام وأظهر أثر الاستثمار والإدارة الفعالة.

وصنف مؤشر أداء الموانئ للحاويات (Container Port Performance Index – CPPI) الذي يصدره البنك الدولي بالتعاون مع وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز غلوبال" ميناء مقديشو أفضل ميناء في دول شرق أفريقيا، وحل ثانياً في دول الساحل والصحراء.