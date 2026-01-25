ميناء مقديشو يعالج 1.2 مليون طن في 2025

مقديشو

الشافعي أبتدون

إعلامي وباحث صومالي
الشافعي أبتدون
الشافعي أتبدون: إعلامي وباحث صومالي حاصل على ماجستير الصحافة من المدرسة العليا للصحافة والتواصل في باريس، صدر له كتاب "الفيدرالية في الصومال: أطماع التقسيم وتحديات الوحدة". لديه أبحاث ومقالات منشورة في مواقع ومراكز عربية وأجنبية.
25 يناير 2026
ميناء الحاويات الوطني الرئيسي في الصومال. مقديشو 11 نوفمبر 2022 (Getty)
ميناء الحاويات الوطني الرئيسي في الصومال، مقديشو 11 نوفمبر 2022 (Getty)
قال مدير ميناء مقديشو محمد علي نور في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية اليوم الأحد إن "حجم المناولة خلال عام 2025 وصل إلى نحو 1.2 مليون طن من مختلف أنواع البضائع، إضافة إلى مناولة قرابة 200 ألف حاوية"، وأوضح استناداً إلى بيانات رسمية صادرة عن الميناء، أن "هذه الأرقام تعكس مستوى النشاط التجاري المرتفع الذي يشهده الميناء".

وأشار محمد علي إلى أن "إدارة الميناء تعتمد على قسم إحصاءات متخصص يتولى إعداد تقارير سنوية لرصد حركة التجارة وقياس الأداء التشغيلي"، مشيرًا إلى "أن بيانات عام 2025 سجلت مناولة نحو 1.2 مليون طن من البضائع المتنوعة". وأضاف أن "عدد الحاويات التي جرى تفريغها خلال العام ذاته بلغ قرابة 200 ألف حاوية من فئتي 20 و40 قدمًا، وهو ما يعكس استمرار تدفق الواردات عبر الميناء بوتيرة عالية".

وتبرز هذه المؤشرات الدور المحوري لميناء مقديشو باعتباره أكبر موانئ البلاد، والبوابة الرئيسية لدخول السلع الأساسية، من مواد غذائية ووقود ومواد بناء، إلى جانب بضائع أخرى تدعم النشاط الاقتصادي في مختلف الأقاليم الصومالية.

وتُجمع بيانات الميناء عبر أنظمة متابعة داخلية تُستخدم لتقييم الكفاءة التشغيلية ومستويات المناولة والتقدم في الخدمات اللوجستية، في وقت يشهد فيه الميناء منذ سنوات برامج تحديث وتطوير تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية وتعزيز الشفافية وتحسين الأداء، ضمن جهود حكومية أوسع لتطوير قطاع النقل البحري وزيادة الإيرادات العامة.

مدير ميناء مقديشو محمد علي نور (العربي الجديد)
محمد علي نور: ميناء مقديشو الأفضل في شرق أفريقيا لهذه الأسباب

وكشف محمد علي نور في حوار سابق مع "العربي الجديد" أن الميناء استحدث عدداً من الرافعات الضخمة التي تُستخدم لرفع وتنزيل الحاويات من السفن إلى الرصيف والعكس، إلى جانب الإدارة الجيدة في تولي تلك المهام في الميناء، التي جعلت هذا الميناء يتصدر قائمة أفضل الموانئ في دول المنطقة، إذ تم افتتاح محطة حاويات جديدة رفعت الطاقة الاستيعابية السنوية من 150 ألفاً إلى 250 ألف وحدة مكافئة لعشرين قدماً (TEUs). ويعالج الميناء الآن حوالى ستة آلاف حاوية شهرياً، مع خدمات خطوط ملاحية منتظمة من 10 إلى 15 رحلة شهرياً، ما قلل الازدحام وأظهر أثر الاستثمار والإدارة الفعالة.

وصنف مؤشر أداء الموانئ للحاويات (Container Port Performance Index – CPPI) الذي يصدره البنك الدولي بالتعاون مع وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز غلوبال" ميناء مقديشو أفضل ميناء في دول شرق أفريقيا، وحل ثانياً في دول الساحل والصحراء.

