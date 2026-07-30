أعلنت هيئة ميناء دمياط المصري، اليوم، انتظام حركة استقبال ومغادرة السفن فيه والنشاط التشغيلي بكفاءة كاملة، وذلك غداة الحريق الذي وقع في سفينة للتغييز وأخرى للتخزين في الميناء والذي نتج عن طائرة مسيرة، بينما قال مصدر رفيع المستوى في وزارة البترول المصرية لـ"العربي الجديد"، إن الحادث أدى إلى توقف أعمال التفريغ ومصنع الإسالة المقام على مشارف الميناء، لحين انتهاء عمليات المسح الفني لمسرح الحادث الذي وقع مساء الأربعاء من جراء اعتداء من مسيَّرة غير معلومة المصدر.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي المدة الزمنية المتوقعة لتوقف أعمال التفريغ ومصنع الإسالة؟ ما هي البدائل المتاحة لمصر لتعويض النقص في إمدادات الغاز الطبيعي؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن مختلف المحطات والأرصفة في ميناء دمياط تشهد انتظاماً في حركة استقبال ومغادرة السفن، إلى جانب استمرار أعمال الشحن والتفريغ وتداول البضائع بمختلف أنواعها وفق المعدلات التشغيلية المقررة، مؤكدة مواصلة الميناء تقديم خدماته البحرية واللوجستية على مدار الساعة دون توقف. في المقابل، أوضح المصدر في وزارة البترول أن توقف العمل في المصنع ومحطة الشحن والإمداد ستظل مستمرة لحين انتهاء الأجهزة المختصة بالدولة من عمليات التفتيش على المنشآت النفطية التي تعرضت للاعتداء، وإعداد تقرير فني شامل حول عملية الاعتداء على السفينتين وتقديمها لسلطات التحقيق ومجلس الوزراء، بما يضمن تتبع مصدر المسيّرة والنتائج السلبية التي خلفها الحادث. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه سلطات هيئة ميناء دمياط التابعة لوزارة النقل البحري أن حركة السفن تعمل بالميناء على مدار الساعة، دون توقف وفقاً للمعدات التشغيلية المقررة، مؤكدة في بيان رسمي صدر صباح اليوم أن ميناء دمياط يعمل بكفاءة كاملة، وحركة استقبال السفن ومغادرتها تعمل بانتظام.

من جهته، قال البرلماني وخبير الطاقة محمد فؤاد، الذي يعمل مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء للاقتصاد الكلي، لـ"العربي الجديد" إن تأثير الحادث بمنظومة الطاقة في مصر مهم، لكنه لا يمثل في حد ذاته تهديداً حرجاً للإمدادات. وأوضح أن الطاقة التشغيلية لوحدة التغويز المتضررة تبلغ نحو 500 مليون قدم مكعب يومياً، أي ما يعادل قرابة 6% من احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي المقدرة بنحو 7.5-7.9 مليارات قدم مكعب يومياً، مشيراً إلى أن وحدة الإسالة تمثل نحو 16% من إجمالي طاقات استقبال وتغويز الغاز المسال المتاحة لمصر، بما في ذلك القدرات المتاحة عبر الأردن.

وأكد فؤاد أن خروج الوحدة مؤقتاً عن الخدمة يقلص هامش المرونة في منظومة الغاز، لكنه لا يعني حدوث فجوة فورية غير قابلة للتعويض، مشدداً على أن مصر لديها بدائل عديدة، من بينها زيادة الاعتماد على وحدات التغويز الأخرى الموجودة بالإسكندرية والعين السخنة بمدخل قناة السويس، إضافة إلى القدرات المتاحة في ميناء العقبة بالأردن المتصلة بشبكة الغاز العربي الممتد بين مصر والمملكة الهاشمية، مع إمكانية زيادة استخدام المازوت في محطات الكهرباء وإدخال طاقة الرياح بشكل كامل، كما حدث الصيف الماضي حين بلغ إجمالي الطاقة المتجددة قرابة 18%.

وأوضح أنه في السيناريو الأكثر تشدداً يمكن خفض تصدير الكهرباء لكل من الأردن والسودان وليبيا، وفي حالة متأخرة تماماً يجري تقليص جزئي في إمدادات الغاز لبعض الأنشطة الصناعية بصورة مؤقتة. وأضاف أن مدة توقف محطة الشحن والإسالة بدمياط لا تتحدد فقط بمدى السيطرة على الحريق، إذ من الضروري إجراء فحص فني شامل من مالك الوحدة والجهات المختصة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للتشغيل، إلى جانب الإجراءات الإدارية والتأمينية المحتملة؛ فإذا أثبتت الفحوص عدم وجود أضرار جوهرية، فمن الممكن فنياً إعادة ربط الوحدة وتشغيلها خلال فترة محدودة.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في بيان صحافي صباح اليوم أن التحقيقات الأولية التي أجرتها الجهات المعنية بعد السيطرة على الحريق أظهرت أن الواقعة ناتجة من طائرة مسيّرة، مضيفاً أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن، فيما تتواصل التحقيقات لاستكمال الوقوف على ملابساته واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي.

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ويمثل هذا البيان أول تأكيد رسمي للرواية التي كانت قد أوردتها أمس شركة الأمن البحري البريطانية "آمبري" (Ambrey)، التي ذكرت أن سفينة تخزين عائمة مملوكة لشركة أميركية في ميناء دمياط تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة واحدة على الأقل، قبل إجلاء الطاقم والسيطرة على الحريق.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت، في بيان صدر عقب الحادث مباشرة، اندلاع حريق في سفينة التغويز وسفينة التخزين الموجودتين بميناء دمياط، مؤكدة أن فرق الطوارئ والإطفاء تعاملت مع الموقف فوراً وفق خطط الاستجابة السريعة، وأن الحادث لم يُوقع أي إصابات أو خسائر بشرية، دون أن تشير في ذلك الوقت إلى وجود استهداف خارجي أو استخدام طائرة مسيّرة.

كذلك أوضحت الوزارة أن وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي انتقل إلى موقع الحادث لمتابعة عمليات السيطرة على الحريق ميدانياً، والاطمئنان على تنفيذ إجراءات السلامة والتنسيق بين الجهات المختصة، دون أن تشير في ذلك الوقت إلى وجود استهداف خارجي أو استخدام طائرة مسيّرة.

ويُعد ميناء دمياط أحد أهم مراكز الطاقة في شرق البحر المتوسط، إذ يضم محطة إسالة الغاز الطبيعي التي تعتمد عليها مصر في تصدير جزء من إنتاجها المحلي، إلى جانب إعادة تصدير كميات من الغاز الإسرائيلي بعد إسالتها، وهو ما يجعل أي اضطراب في الميناء محل متابعة مباشرة من أسواق الطاقة العالمية وشركات الملاحة الدولية.